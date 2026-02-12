HP Smart Tank 790 incelemesi: Mürekkep kaygısı olmadan yazdırmak mümkün

Yazıcı kartuşları pahalı mı? Üç sayfa bastın "mürekkep bitti" uyarısı almaktan mı korkuyorsun? HP Smart Tank 790 kartuşsuz tank sistemiyle 18.000 sayfaya kadar baskı alabilen güçlü bir hepsi bir arada

Yazıcı kartuşlarının yüksek maliyeti ve sürekli bitiş stresi artık geride kaldı. HP Smart Tank 790, kartuşsuz tank sistemiyle bu sorunu kökten çözen bir çözüm sunuyor. Bu videoda, HP ile işbirliği içinde hazırladığımız bu incelemede, cihazın özelliklerini aktarıyoruz.

HP Smart Tank 790, kutusundan çıkan mürekkep şişeleriyle 18.000 sayfaya kadar siyah-beyaz, 8.000 sayfaya kadar renkli baskı kapasitesi sunuyor. Doldurulabilir tank sistemi sayesinde kartuş değiştirme derdi sona eriyor. Özel kilitli şişe yapısı ile mürekkep dolumu son derece kolay ve temiz gerçekleşiyor. Evden çalışanlar ve aileler için ideal bir çözüm.

Cihazın modern tasarımı ve sihirli dokunmatik paneli, onu klasik yazıcılardan ayıran önemli detaylar. Panel sadece ihtiyaç duyulduğunda aktif oluyor, kullanılmadığında minimal bir görünüm sunuyor. Otomatik belge besleyici (ADF) ile 35 sayfaya kadar belgeyi tek seferde tarayabilir veya kopyalayabilirsiniz. Otomatik çift taraflı baskı özelliği ise hem kağıt tasarrufu sağlıyor hem de profesyonel sonuçlar veriyor.

HP Smart uygulaması, yazıcı kullanımını mobil cihazlardan son derece pratik hale getiriyor. Telefonunuzdan direkt baskı alabilir, kamera ile belge tarayabilir, hatta mobil faks gönderebilirsiniz. Dual-band Wi-Fi desteği sayesinde bağlantı sorunları yaşamazsınız. Uygulama aynı zamanda mürekkep seviyesi takibi ve uzaktan yönetim gibi kullanışlı özellikler de sunuyor.

Aileler için HP Baskı Dünyası (printables.hp.com) platformu gerçek bir hazine. Ücretsiz boyama sayfaları, Kral Şakir karakterleri, çalışma kağıtları, el işi aktiviteleri ve daha fazlası bu platformda mevcut. Çocuklar için öğrenmeyi eğlenceli hale getiren içerikler, ebeveynlerin hayatını kolaylaştırıyor. Artık "renkli basma, mürekkep biter" demek zorunda kalmıyorsunuz.

Video içeriğinde HP Smart Tank 790'ın tüm özelliklerini gerçek kullanım senaryolarıyla test ettik. Mobil uygulama kullanımından, belge taramaya, çift taraflı baskıdan ailelere özel içeriklere kadar her detayı gösterdik. Freelance çalışanlar, evden iş yapanlar ve okul çağında çocuğu olan aileler için bu cihazın sunduğu avantajları deneyimledik.

HP Smart Tank 790 hakkında daha fazla bilgi almak ve ürünü satın almak için bu HP Store bağlantısını kullanabilirsiniz. Kartuş stresinden kurtulmak ve özgürce baskı almanın keyfini çıkarmak için doğru adrestesiniz.

