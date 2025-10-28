Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını küresel olarak satışa sundu

    Xiaomi, Portable Photo Printer Pro isimli yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını küresel olarak satışa sundu. Kompakt yapısıyla öne çıkan cihaz 130 euro fiyattan saışa sunuluyor.

    Xiaomi, yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Portable Photo Printer Pro isimli yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını küresel olarak satışa sundu. Kompakt yapısıyla öne çıkan cihaz, profesyonel kalitede fotoğraf baskısını günlük kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyor.

    Xiaomi Portable Photo Printer Pro özellikleri

    Yazıcı, profesyonel boya süblimasyon baskı teknolojisini kullanarak keskin ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar basabiliyor. 313 dpi çözünürlük, 16.7 milyon renk desteği ve 256 gri tonlama seviyesiyle pürüzsüz renk geçişleri, canlı ve doğal renkte fotoğraflar sunabiliyor.

    Her fotoğraf, baskı sırasında otomatik olarak lamine edilerek nemden, parmak izlerinden ve solmadan korunuyor. Xiaomi, bu özelliğin fotoğrafların uzun yıllar boyunca parlak ve net kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Sadece 86.8 x 142.5 x 26.8 mm boyutlarında olan yazıcı, avuç içine sığacak kadar küçük ve kolayca bir cebe veya çantaya sığabiliyor.

    Xiaomi, yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Cihaz, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla bağlanıyor. Aynı anda üç farklı kullanıcıya kadar bağlantı desteği sunuyor, böylece arkadaşlar ve aile bireyleri ek bir kurulum yapmadan kendi telefonlarından baskı alabiliyor.

    Kullanıcılar ayrıca canlı fotoğraflar veya AR fotoğraflar (15 saniyelik video ya da 60 saniyeye kadar ses klipleri içeren) oluşturabiliyor. Bunun yanında fotoğraflara tarih, çerçeve veya filigran eklemek; kolaj, çıkartma ve yaratıcı şablonlardan yararlanmak da mümkün. Cihazın içinde 880 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

    Xiaomi Portable Photo Printer Pro şu anda Avrupa'da 130 euro fiyattan satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-launches-Portable-Photo-Printer-Pro-globally.1147697.0.html https://www.mi.com/global/product/xiaomi-portable-photo-printer-pro/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    silkroad r solgar formula vm 75 kilo aldırır mı mazot bozulur mu serpme ağ yasak mı windows 7 32 bit iso

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum