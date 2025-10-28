Xiaomi, yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını küresel olarak satışa sundu

Xiaomi Portable Photo Printer Pro özellikleri
Yazıcı, profesyonel boya süblimasyon baskı teknolojisini kullanarak keskin ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar basabiliyor. 313 dpi çözünürlük, 16.7 milyon renk desteği ve 256 gri tonlama seviyesiyle pürüzsüz renk geçişleri, canlı ve doğal renkte fotoğraflar sunabiliyor.
Her fotoğraf, baskı sırasında otomatik olarak lamine edilerek nemden, parmak izlerinden ve solmadan korunuyor. Xiaomi, bu özelliğin fotoğrafların uzun yıllar boyunca parlak ve net kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Sadece 86.8 x 142.5 x 26.8 mm boyutlarında olan yazıcı, avuç içine sığacak kadar küçük ve kolayca bir cebe veya çantaya sığabiliyor.
Kullanıcılar ayrıca canlı fotoğraflar veya AR fotoğraflar (15 saniyelik video ya da 60 saniyeye kadar ses klipleri içeren) oluşturabiliyor. Bunun yanında fotoğraflara tarih, çerçeve veya filigran eklemek; kolaj, çıkartma ve yaratıcı şablonlardan yararlanmak da mümkün. Cihazın içinde 880 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.
Xiaomi Portable Photo Printer Pro şu anda Avrupa'da 130 euro fiyattan satışa sunulmuş durumda.
alıyorum bir tane