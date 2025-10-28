Xiaomi, yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını küresel olarak satışa sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Portable Photo Printer Pro isimli yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını küresel olarak satışa sundu. Kompakt yapısıyla öne çıkan cihaz, profesyonel kalitede fotoğraf baskısını günlük kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyor.

Xiaomi Portable Photo Printer Pro özellikleri

Yazıcı, profesyonel boya süblimasyon baskı teknolojisini kullanarak keskin ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar basabiliyor. 313 dpi çözünürlük, 16.7 milyon renk desteği ve 256 gri tonlama seviyesiyle pürüzsüz renk geçişleri, canlı ve doğal renkte fotoğraflar sunabiliyor.

Her fotoğraf, baskı sırasında otomatik olarak lamine edilerek nemden, parmak izlerinden ve solmadan korunuyor. Xiaomi, bu özelliğin fotoğrafların uzun yıllar boyunca parlak ve net kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Sadece 86.8 x 142.5 x 26.8 mm boyutlarında olan yazıcı, avuç içine sığacak kadar küçük ve kolayca bir cebe veya çantaya sığabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla bağlanıyor. Aynı anda üç farklı kullanıcıya kadar bağlantı desteği sunuyor, böylece arkadaşlar ve aile bireyleri ek bir kurulum yapmadan kendi telefonlarından baskı alabiliyor.

Uygun fiyatlı Galaxy M serisi büyük dönüm noktasına yaklaşıyor 2 gün önce eklendi

Kullanıcılar ayrıca canlı fotoğraflar veya AR fotoğraflar (15 saniyelik video ya da 60 saniyeye kadar ses klipleri içeren) oluşturabiliyor. Bunun yanında fotoğraflara tarih, çerçeve veya filigran eklemek; kolaj, çıkartma ve yaratıcı şablonlardan yararlanmak da mümkün. Cihazın içinde 880 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Xiaomi Portable Photo Printer Pro şu anda Avrupa'da 130 euro fiyattan satışa sunulmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Yazıcı Haberleri

Xiaomi, yeni taşınabilir fotoğraf yazıcısını satışa sundu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: