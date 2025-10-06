BİM marketler 3D tarayıcı ve yazıcı satacak

8 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri
8 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ev veya ofis ortamları için 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı cihazları yer alıyor. Creality markasına ait CR-Scan Ferret Pro tarayıcı 5000mAh batarya ile kablodan kurtulmanızı sağlıyor. 0.1mm doğruluğu olan cihaz 0.16mm çözünürlük ve 30fps kare hızına sahip. Fiyatı ise 17990TL.
Aynı markanın Ender 3 V3 Corexz 3 boyutlu yazıcı modeli ise otomatik kalibrasyon, çift fanlı soğutma, üç metal alaşımlı nozzle sistemi, 600mm/s baskı hızı gibi özelliklerle 15990TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...