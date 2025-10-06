Giriş
    BİM marketler 3D tarayıcı ve yazıcı satacak

    8 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ev veya ofis ortamları için Creality markasına ait CR-Scan Ferret Pro üç boyutlu tarayıcı ve Ender 3 V3 Corexz 3 boyutlu yazıcı modeli yer alıyor.

    8 Ekim BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketlerin hafta içi aktüel kataloğunda etrafındaki nesneleri tarayarak 3 boyutlu şekilde yazdırmak isteyen tüketiciler için 3 boyutlu kablosuz tarayıcı ve 3 boyutlu yazıcı ürünlerini bulmak mümkün. 

    8 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

    8 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ev veya ofis ortamları için 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı cihazları yer alıyor. Creality markasına ait CR-Scan Ferret Pro tarayıcı 5000mAh batarya ile kablodan kurtulmanızı sağlıyor. 0.1mm doğruluğu olan cihaz 0.16mm çözünürlük ve 30fps kare hızına sahip. Fiyatı ise 17990TL. 

    Aynı markanın Ender 3 V3 Corexz 3 boyutlu yazıcı modeli ise otomatik kalibrasyon, çift fanlı soğutma, üç metal alaşımlı nozzle sistemi, 600mm/s baskı hızı gibi özelliklerle 15990TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

