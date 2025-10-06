BİM marketler 3D tarayıcı ve yazıcı satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketlerin hafta içi aktüel kataloğunda etrafındaki nesneleri tarayarak 3 boyutlu şekilde yazdırmak isteyen tüketiciler için 3 boyutlu kablosuz tarayıcı ve 3 boyutlu yazıcı ürünlerini bulmak mümkün.

8 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

8 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ev veya ofis ortamları için 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı cihazları yer alıyor. Creality markasına ait CR-Scan Ferret Pro tarayıcı 5000mAh batarya ile kablodan kurtulmanızı sağlıyor. 0.1mm doğruluğu olan cihaz 0.16mm çözünürlük ve 30fps kare hızına sahip. Fiyatı ise 17990TL.

Aynı markanın Ender 3 V3 Corexz 3 boyutlu yazıcı modeli ise otomatik kalibrasyon, çift fanlı soğutma, üç metal alaşımlı nozzle sistemi, 600mm/s baskı hızı gibi özelliklerle 15990TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



