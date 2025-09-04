Giriş
    Anker, dünyanın ilk “3D kişisel UV yazıcısını” tanıttı

    EufyMake, 3D doku basabilen dünyanın ilk kişisel UV yazıcısı E1’i tanıttı. Masaüstü boyutunda profesyonel baskı, modüler aksesuarlar ve yapay zekâ destekli tasarım sunuyor.

    Anker, dünyanın ilk “3D kişisel UV yazıcısını” tanıttı Tam Boyutta Gör

    Anker Innovations’in alt markası EufyMake, uzun süredir merakla beklenen E1 UV yazıcısını resmen piyasaya sürüyor. Şirketin duyurusuna göre E1, 3D doku basımı yapabilen ilk kişisel UV yazıcı olma özelliğine sahip. Özellikle küçük işletmeler, içerik üreticileri ve ev kullanıcıları için tasarlanan cihaz, profesyonel kaliteyi masaüstü boyutlarına sığdırıyor.

    3D doku ve yüksek çözünürlük

    E1, maksimum 1.440 DPI çözünürlük sunuyor ve 50 mm’ye kadar kalınlıktaki malzemeler üzerinde baskı yapabiliyor. Yazıcı, 2 mm’ye kadar çıkabilen 3D doku baskıları ile kabartmalı efektler oluşturabiliyor. Bu özellik, dekoratif panellerden giyime, kırtasiye ürünlerinden tabela ve reklam malzemelerine kadar geniş bir yelpazede uygulanabiliyor.

    Cihaz, modüler bir tasarıma sahip ve rulo film ek aparatı ile 10 metre uzunluğunda baskılar yapılmasına imkan tanıyor. Ayrıca, esnek beyaz mürekkep kullanımıyla altın folyo, holografik kağıt ve duvar kağıdı gibi özel malzemelerde baskı yapmak mümkün.

    E1, bakım gereksinimini azaltan otomatik temizleme ve kalibrasyon sistemini barındırıyor. Yapay zeka destekli tasarım araçları da kullanıcıların baskılarını daha yaratıcı ve özelleştirilebilir hale getiriyor. Yazıcı, birçok dosya formatını destekliyor ve akıllı 3D doku üretimini de mümkün kılıyor.

    EufyMake, E1’i kalibrasyon kitleri, mürekkep kartuşları ve rulo film aksesuarları ile birlikte sunuyor. Ayrıca, laminasyon makineleri ve UV mürekkep dolumları gibi ek modüller de ayrı olarak satın alınabilecek.

    Yazıcı, resmi lansmandan önce Kickstarter’da tanıtılmış ve Eufy’nin en başarılı kampanyalarından biri olmuştu. Erken destekçiler cihazlarını şimdiden teslim aldı. E1’in fiyatı 1.999 dolar olarak açıklandı ve satışın yılın ilerleyen dönemlerinde genişlemesi planlanıyor.

