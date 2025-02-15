BİM marketlerde Philips dikey süpürge ve HP tanklı yazıcı satılacak

21 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri
21 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait tanklı yazıcı yer alıyor. Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak bağlanabilen ve mobil uygulama ile kullanılabilen yazıcı 6000 renkli ve 6000 siyah yazdırabiliyor. Fiyatı ise 5490TL.
Diğer taraftan Philips markasına ait 65 dakikaya varan temizlik süresi ve akıllı dijital ekranı olan dikey süpürge 9990TL olarak satılırken, çok fonksiyonlu şarjlı araç süpürgesi 1595TL, kameralı dikiz aynası 999TL ve kablosuz multimedya ekran da 2750TL.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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