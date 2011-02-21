Çok Şık ve Etkileyici: Transcend’ten Yeni JetFlash USB Bellek

Dünyanın lider depolama ve multimedia ürünleri markası Transcend Information, Inc.,yeni JetFlash 560 modeli USB belleğini duyurdu. Yeni JetFlash 560 zarif dizaynı ve kolay kullanımlı geri çekilebilir, saklanabilir usb konnektörü ile rahatlık kadar şıklığı da birarada sunuyor.

JetFlash 560, Transcend JetFlash serisinin stil ve performansı birleştiren en yeni üyesi. Gümüş renginde metalik kasa ve dama tahtası dizaynı ile klasik taşınabilir depolama ünitelerinden çok farklı şık bir cihaz tasarımına sahip. Kullanılan ultrasonik kaynak teknolojisi ile pürüzsüz, parlak, son moda JetFlash 560 USB bellek düşme ve çarpmalara dayanıklı hale getirilmiş.

Göze hitap eden dizaynı yanısıra, JetFlash 560 hareketli USB konnektör yapısı ile de dikkat çekiyor. Başparmağınızın tek bir hareketiyle kullanıcıların güç harcamadan kullanabildiği ve tekrar aynı şekilde geri çekilebilen kolay kullanılabilir bu yapı usb belleği kir ve tozdan uzak tutarken, kapak arama derdine de son veriyor.

Transcend'in Limitli Ömürboyu Garantisinin yanısıra JetFlash 560 kullanıcıları özel JetFlash Elite veri yönetim yazılımını internetten indirerek kullanabilirler. Bu yazılım sayesinde, bellek sürücüsünü websitelerine girmek, bilgisayarlarını yetkisiz kullanıcıların erişimlerini engellemek için bir anahtar olarak da kullanabilirler.

JetFlash 560'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'de olması ve Türkiye'nin seçkin perakende mağazalarında satılması planlanmış durumda.

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