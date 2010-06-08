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Computex 2010: Asus'dan AMD platformunu kullanan USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 destekli netbook

8 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Asus'dan AMD platformunu kullanan USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 destekli netbook
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Computex 2010 fuarı boyunca yaptığı toplantıların tamamına yakınında, ürün tasarımlarında yenilikçi (innovatif) yaklaşıma büyük önem verdiğini ve netbook'ların yaratıcısı olarak taşınabilir sistemlerde ürün gamı en zengin isimlerden birini belirten Asus, Eee PC ailesinin AMD platformunu kullanan yeni temsilcisini de gösterdi. Firmanın EeePC 1015T adını verdiği yeni netbook modeli, sahip donanım alt yapısıyla kullanıcılarına gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan Eee PC1015T, AMD'nin Nile V105 işlemcisini ve RS88M yonga setini kullanıyor. Sahip olduğu yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimine sahip olan netbook, 1080p videoları sorunsuzca oynatabildiği gibi, görüntüleri üzerinde bulunan HDMI portu aracılığı ile yüksek çözünürlüklü HDTV'lere veya LCD monitörlere aktarabiliyor.

4GB'a kadar bellek desteği sunan Eee PC 1015T, tercihe bağlı olarak 250GB ve 320GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunulacak. Eee PC serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi 500GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanının da beraberinde hediye edileceği netbook, yeni nesil teknolojilere verdiği destekle de dikkat çekiyor. USB 3.0 portu ile 10 kata kadar daha yüksek veri transferi sağlayan netbook, opsiyonel olarak Bluetooth 3.0 desteğiyle de alınabilecek.

Standart olarak 6 hücreli pil (56W/saat) kapasiteli pil ile sunulacak Asus Eee PC 1015T, AMD platformunu kullanan ilk netbook olmasa bile, USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 gibi yenilikçi teknolojileri buluşturan ilk netbook çözümlerinden biri olarak sınıfında ses getirecek gibi görünüyor.

Computex 2010: Asus'dan AMD platformunu kullanan USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 destekli netbook
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Computex 2010: Asus'dan AMD platformunu kullanan USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 destekli netbook
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hooper 8 yıl
Amd şu amblemini bir düzeltse artık ya çok basit görünüyor
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siLahsz 8 yıl
netbook'ta ne yapılır ?
flim izlenmez, oyun oynanmaz, word excel kullanılmaz
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Batuist 8 yıl
bence bu netbooklar için microsoftun daha hafifleştirilmiş bir windows versiyonu çıkarması lazım...
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unhappyboy 8 yıl
güzelmiş. Buraya ne zaman gelir acaba?
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