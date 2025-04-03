En iyi driver (sürücü) güncelleme programları (2025)

Windows genellikle kendini güncellediğinde sürücüleri de günceller ancak bu, tüm donanım bileşenlerini ve üreticileri kapsamaz. Bu nedenle birçok güncellemeyi kaçırabilir ve hatta hiç sürücü yüklemeyebilir; bu da donanımın çalışmamasına yol açabilir. Donmalar, çökmeler veya yavaşlama sorunu yaşıyorsanız, bunun bir sürücü sorunu olma ihtimali yüksektir. Sürücüleri elle güncellemek oldukça zahmetlidir çünkü; sorunlu bileşeni, modelini ve mevcut yüklü sürücüyü bulmanız ve ardından internetten en son sürücüyü aramanız gerekir. Bu zahmetle uğraşmak istemiyorsanız, sürücü güncelleme programı, bilgisayarınızın donanım sürücülerini otomatik güncelleyebilir ve PC'nizin sorunsuz çalışması için güncel tutabilir. Bu araçlar, en son sürücüyü veya yaygın olarak bulunmayan eski donanım sürücülerini edinmenizi sağlayan milyonlarca sürücüden oluşan büyük bir veritabanına sahiptir. Peki, en iyi driver güncelleme programı hangisi? Sürücü güncelleştirme programları burada.
En iyi sürücü güncelleme programları 🔄
AVG Driver Updater
IObit Driver Booster
Driver Easy
DriverPack
Bit Driver Updater
Snappy Driver
Driverfix
Avast Driver Updater
1️⃣ AVG Driver Updater
Ayarlar bölümünden herhangi bir donanımız için yeni sürücü güncellemesi indirilebilir olduğunda bildirim alacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir yanlış sürücü kurulumunun geri alınabilmesini sağlamak için taramadan önce geçerli sürücü ayarlarını yedekleyebilirsiniz. AVG, Driver Updater, Windows için sürücü güncelleme programı önerisi isteyenlere tavsiyemizdir.