En iyi driver (sürücü) güncelleme programları (2025)

Windows genellikle kendini güncellediğinde sürücüleri de günceller ancak bu, tüm donanım bileşenlerini ve üreticileri kapsamaz. Bu nedenle birçok güncellemeyi kaçırabilir ve hatta hiç sürücü yüklemeyebilir; bu da donanımın çalışmamasına yol açabilir. Donmalar, çökmeler veya yavaşlama sorunu yaşıyorsanız, bunun bir sürücü sorunu olma ihtimali yüksektir. Sürücüleri elle güncellemek oldukça zahmetlidir çünkü; sorunlu bileşeni, modelini ve mevcut yüklü sürücüyü bulmanız ve ardından internetten en son sürücüyü aramanız gerekir. Bu zahmetle uğraşmak istemiyorsanız, sürücü güncelleme programı, bilgisayarınızın donanım sürücülerini otomatik güncelleyebilir ve PC'nizin sorunsuz çalışması için güncel tutabilir. Bu araçlar, en son sürücüyü veya yaygın olarak bulunmayan eski donanım sürücülerini edinmenizi sağlayan milyonlarca sürücüden oluşan büyük bir veritabanına sahiptir. Peki, en iyi driver güncelleme programı hangisi? Sürücü güncelleştirme programları burada.

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En iyi sürücü güncelleme programları 🔄 Tam Boyutta Gör Aygıt sürücüleri güncelliğini yitirir veya bozulursa, bilgisayarın performansını etkiler. Sürücü güncelleştirme programları, bilgisayarınızdaki sürücü sürümlerini otomatik olarak kontrol eder ve arka planda en son sürüme günceller. Driver Booster gibi programlar çok zaman kazandırır, en iyi güncellemeleri hızlı ve kolay bir şekilde almanıza yardımcı olur. Peki, sürücü güncellemek için hangi programlar kullanılır? İşte Windows için en iyi 5 driver güncelleme programı ⬇️ AVG Driver Updater

IObit Driver Booster

Driver Easy

DriverPack

Bit Driver Updater

Snappy Driver

Driverfix

Avast Driver Updater Tam Boyutta Gör AVG Driver Updater, en çok kullanılan sürücü güncelleme programları arasında. Tüm cihaz sürücülerinizi taramak ve bunları veritabanıyla karşılaştırmak için Tara düğmesine basmanız yeterlidir. Ardından, güncel olmayan sürücüleri indirmek ve otomatik olarak yüklemek için Seçilenleri Güncelle'ye tıklayın. Yayınlanma tarihi ve bilgisayarınıza yüklendiği tarih dahil olmak üzere güncel olmayan sürücülerin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Belirli bir sürücüyü güncellemek istemiyorsanız, listeden işaretini kaldırmanız yeterlidir. Ayarlar bölümünden herhangi bir donanımız için yeni sürücü güncellemesi indirilebilir olduğunda bildirim alacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir yanlış sürücü kurulumunun geri alınabilmesini sağlamak için taramadan önce geçerli sürücü ayarlarını yedekleyebilirsiniz. AVG, Driver Updater, Windows için sürücü güncelleme programı önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. 2️⃣ Driver Booster Tam Boyutta Gör IObit Driver Booster, donanım sürücülerinizi güncelleyen ve ilgili sorunları düzeltmek ve oyun deneyimini artırmak için ekstra araçlar sunan çok güçlü bir sürücü güncelleme programı. Ücretsiz sürümü önemli sürücüleri taramak ve güncellemek için yeterli ancak sürücüleri elle güncellemek için her eski sürücüye tıklamanız gerekir. Pro sürümü, tüm eski sürücüleri otomatik olarak günceller ve Microsoft Visual C++ gibi bilgisayarınızda eksik olan önemli oyun bileşenlerini yükler. Ayrıca güncellemeden önce sürücüleri yedekleyebilirsiniz ve değişiklikleri hızlı bir şekilde geri almak için kullanışlı bir Geri Alma düğmesine sahiptir. 3️⃣ Driver Easy Tam Boyutta Gör En iyi driver güncelleme programı öneri listemize bir başka popüler yazılım Driver Easy ile devam ediyoruz. Driver Easy, tıpkı IObit Driver Booster gibi, bilgisayarı hızla tarayarak eski sürücüleri bulur. Ücretsiz sürümü, tüm eski sürücüleri bulur ancak manuel olarak güncellemeniz gerekir. Ücretli sürüm, tüm sürücüleri aynı anda güncellemenize olanak tanır ve herhangi bir sorun oluşursa sürücüleri yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Bunun dışında, tam donanım bilgilerini doğrudan Driver Easy arayüzünden görüntüleyebilir ve sürücüleri internetsiz tarayabilirsiniz. 4️⃣ DriverPack Tam Boyutta Gör DriverPack, sadece birkaç tıklamayla bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu uygun aygıt sürücülerini bulan ve bunları sizin için indirip yükleyen ücretsiz sürücü güncelleme programı. Varsayılan olarak, kurulum dosyasını açtıktan sonra program her şeyin otomatik gerçekleştiği normal modda çalışır; bilgisayarınız hazırlanır ve ihtiyacınız olan sürücüler sizin için indirilir ve yüklenir. Programın uzman modu, hangi sürücülerin yükleneceği konusunda size tam kontrol sağlar. Yüklemek istediğiniz her sürücü güncellemesinin veya sürücü araç takımının yanındaki kutuyu işaretleyin. Tam Boyutta Gör Bit Driver Updater, mevcut en etkili sürücü güncelleştirme programlarından biri. Ücretsizdir ve sürücülerinizi ve PC'nizi en son yazılımla çalışır durumda tutar. Güncel olmayan sürücüleri güncellemenin yanı sıra, daha sonra gerekirse geri yüklemek için mevcut sürücüleri de yedekler. Sertifikalı üreticilerin sunduğu geniş yelpazedeki özellikler ve mükemmel sürücü güncellemeleri ile bilgisayarınızın her zaman sorunsuz çalışmasını sağlar.

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En iyi driver (sürücü) güncelleme programı önerileri