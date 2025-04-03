Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En iyi driver (sürücü) güncelleme programları (2025)

    Sürücü güncelleştirme programı önerisi arayanlar buraya! İşte sürücüleri yükleme işlemini kolaylaştıran en iyi driver güncelleme programları:                    

    Windows genellikle kendini güncellediğinde sürücüleri de günceller ancak bu, tüm donanım bileşenlerini ve üreticileri kapsamaz. Bu nedenle birçok güncellemeyi kaçırabilir ve hatta hiç sürücü yüklemeyebilir; bu da donanımın çalışmamasına yol açabilir. Donmalar, çökmeler veya yavaşlama sorunu yaşıyorsanız, bunun bir sürücü sorunu olma ihtimali yüksektir. Sürücüleri elle güncellemek oldukça zahmetlidir çünkü; sorunlu bileşeni, modelini ve mevcut yüklü sürücüyü bulmanız ve ardından internetten en son sürücüyü aramanız gerekir. Bu zahmetle uğraşmak istemiyorsanız, sürücü güncelleme programı, bilgisayarınızın donanım sürücülerini otomatik güncelleyebilir ve PC'nizin sorunsuz çalışması için güncel tutabilir. Bu araçlar, en son sürücüyü veya yaygın olarak bulunmayan eski donanım sürücülerini edinmenizi sağlayan milyonlarca sürücüden oluşan büyük bir veritabanına sahiptir. Peki, en iyi driver güncelleme programı hangisi? Sürücü güncelleştirme programları burada.

    En iyi sürücü güncelleme programları 🔄

    windows 10 & 11 driver güncelleme programları Tam Boyutta Gör
    Aygıt sürücüleri güncelliğini yitirir veya bozulursa, bilgisayarın performansını etkiler. Sürücü güncelleştirme programları, bilgisayarınızdaki sürücü sürümlerini otomatik olarak kontrol eder ve arka planda en son sürüme günceller. Driver Booster gibi programlar çok zaman kazandırır, en iyi güncellemeleri hızlı ve kolay bir şekilde almanıza yardımcı olur. Peki, sürücü güncellemek için hangi programlar kullanılır? İşte Windows için en iyi 5 driver güncelleme programı ⬇️
    • AVG Driver Updater
    • IObit Driver Booster
    • Driver Easy
    • DriverPack
    • Bit Driver Updater
    • Snappy Driver
    • Driverfix
    • Avast Driver Updater

    1️⃣ AVG Driver Updater

    en iyi sürücü güncelleme programı avg driver updater Tam Boyutta Gör
    AVG Driver Updater, en çok kullanılan sürücü güncelleme programları arasında. Tüm cihaz sürücülerinizi taramak ve bunları veritabanıyla karşılaştırmak için Tara düğmesine basmanız yeterlidir. Ardından, güncel olmayan sürücüleri indirmek ve otomatik olarak yüklemek için Seçilenleri Güncelle'ye tıklayın. Yayınlanma tarihi ve bilgisayarınıza yüklendiği tarih dahil olmak üzere güncel olmayan sürücülerin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Belirli bir sürücüyü güncellemek istemiyorsanız, listeden işaretini kaldırmanız yeterlidir.

    Ayarlar bölümünden herhangi bir donanımız için yeni sürücü güncellemesi indirilebilir olduğunda bildirim alacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir yanlış sürücü kurulumunun geri alınabilmesini sağlamak için taramadan önce geçerli sürücü ayarlarını yedekleyebilirsiniz. AVG, Driver Updater, Windows için sürücü güncelleme programı önerisi isteyenlere tavsiyemizdir.

    2️⃣ Driver Booster

    sürücü güncelleştirme programı iobit driver booster Tam Boyutta Gör
    IObit Driver Booster, donanım sürücülerinizi güncelleyen ve ilgili sorunları düzeltmek ve oyun deneyimini artırmak için ekstra araçlar sunan çok güçlü bir sürücü güncelleme programı. Ücretsiz sürümü önemli sürücüleri taramak ve güncellemek için yeterli ancak sürücüleri elle güncellemek için her eski sürücüye tıklamanız gerekir. Pro sürümü, tüm eski sürücüleri otomatik olarak günceller ve Microsoft Visual C++ gibi bilgisayarınızda eksik olan önemli oyun bileşenlerini yükler. Ayrıca güncellemeden önce sürücüleri yedekleyebilirsiniz ve değişiklikleri hızlı bir şekilde geri almak için kullanışlı bir Geri Alma düğmesine sahiptir.

    3️⃣ Driver Easy

    driver güncelleme programı öneri driver easy Tam Boyutta Gör
    En iyi driver güncelleme programı öneri listemize bir başka popüler yazılım Driver Easy ile devam ediyoruz. Driver Easy, tıpkı IObit Driver Booster gibi, bilgisayarı hızla tarayarak eski sürücüleri bulur. Ücretsiz sürümü, tüm eski sürücüleri bulur ancak manuel olarak güncellemeniz gerekir. Ücretli sürüm, tüm sürücüleri aynı anda güncellemenize olanak tanır ve herhangi bir sorun oluşursa sürücüleri yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Bunun dışında, tam donanım bilgilerini doğrudan Driver Easy arayüzünden görüntüleyebilir ve sürücüleri internetsiz tarayabilirsiniz.

    4️⃣ DriverPack

    ücretsiz sürücü güncelleme programı driverpack Tam Boyutta Gör
    DriverPack, sadece birkaç tıklamayla bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu uygun aygıt sürücülerini bulan ve bunları sizin için indirip yükleyen ücretsiz sürücü güncelleme programı. Varsayılan olarak, kurulum dosyasını açtıktan sonra program her şeyin otomatik gerçekleştiği normal modda çalışır; bilgisayarınız hazırlanır ve ihtiyacınız olan sürücüler sizin için indirilir ve yüklenir. Programın uzman modu, hangi sürücülerin yükleneceği konusunda size tam kontrol sağlar. Yüklemek istediğiniz her sürücü güncellemesinin veya sürücü araç takımının yanındaki kutuyu işaretleyin.

    5️⃣ Bit Driver Updater

    sürücü güncelleme programı öneri bit driver updater Tam Boyutta Gör
    Bit Driver Updater, mevcut en etkili sürücü güncelleştirme programlarından biri. Ücretsizdir ve sürücülerinizi ve PC'nizi en son yazılımla çalışır durumda tutar. Güncel olmayan sürücüleri güncellemenin yanı sıra, daha sonra gerekirse geri yüklemek için mevcut sürücüleri de yedekler. Sertifikalı üreticilerin sunduğu geniş yelpazedeki özellikler ve mükemmel sürücü güncellemeleri ile bilgisayarınızın her zaman sorunsuz çalışmasını sağlar.

    AMD & Nvidia & Intel driver güncelleme yazılımları

    Intel & AMD & Nvidia sürücü güncelleme Tam Boyutta Gör
    Sürücü güncelleme programları, bazen üreticinin yayınladığı en son sürümleri bulmayabiliyor veya en yeni oyunlar için beta sürücüleri indirmek isteyebilirsiniz. Bu durumda AMD, Nvidia veya Intel'in driver güncelleme programlarını kullanabilirsiniz. Örneğin; Nvidia sürücü güncelleme için NVIDIA uygulamasını, HP yazıcı güncelleme için HP Support Assistant'ı kullanmanız önerilir. İşte sıkça ihtiyaç duyulan driver güncelleme programları:

    En İyi Sürücü Güncelleme Programları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8796

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    world puan nerede geçerli netmaster modem arayüz şifresi dizel yakıt göstergesi arızası çocuklar için mikroskop tavsiye megane 2 teyp kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum