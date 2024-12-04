Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Donanım sanallaştırma nasıl açılır? 10 adımda BIOS'tan sanallaştırma açma

    Intel & AMD işlemcili Windows bilgisayarlarda donanım sanallaştırma açmak için yapmanız gerekenler burada! İşte ASUS, Gigabyte ve diğer anakartlarda BIOS sanallaştırmayı etkinleştirmenin yolu:

    Donanım sanallaştırma nedir ❓

    Donanım sanallaştırma, tek bir fiziksel makinede birden fazla sanal makinenin (VM) çalışmasını sağlayan bir teknolojidir. Donanım sanallaştırma, CPU, bellek, depolama ve ağ gibi bir bilgisayarın donanım bileşenlerinin sanal bir sürümünü oluşturmayı içerir. Bu sanal ortam veya sanal makine (VM), gerçek bilgisayar gibi davranarak kendi işletim sistemini ve uygulamalarını ana bilgisayar sisteminden bağımsız olarak çalıştırır. Sanallaştırmayı açmak, Windows PC’nizde veya dizüstü bilgisayarınızda Android gibi farklı bir işletim sistemini çalıştırmanızı sağlar.

    Peki, donanım sanallaştırma nasıl etkinleştirilir? Donanım destekli sanallaştırma açma adımları burada.

    Intel & AMD donanım sanallaştırma nasıl açılır 💻

    intel & amd sanallaştırmayı açma Tam Boyutta Gör
    Windows PC ve laptoplarda CPU sanallaştırma özelliği genellikle UEFI üzerinden varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Ancak bazen sanallaştırma teknolojisini elle etkinleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarda donanım sanallaştırma nasıl açılır adım adım görelim 👇🏻
    1. Ayarlar - Sistem - Kurtarma yolunu izleyin.
    2. Kurtarma seçeneklerine gelin.
    3. Gelişmiş başlangıç yanında Şimdi yeniden başlat’a tıklayın.
    4. Tekrar Yeniden Başlat’a tıklayın.
    5. Sorun Giderme - Gelişmiş seçeneğine tıklayın.
    6. UEFI Donanım Yazılımı Ayarları’na tıklayın.
    7. Yeniden Başlat’a tıklayın.
    8. BIOS’a girin.
    9. BIOS ayarlarında Gelişmiş, İşlemci Yapılandırma’ya tıklayın.
    10. Sanallaştırmayı açın (Intel Virtualization veya AMD SVM mode)

    VMware gibi sanal makine kurulumları için bu teknolojiyi yazılımsal olarak etkinleştirmeniz gerekir. Donanım sanallaştırmayı açtıktan sonra Windows özelliklerine girerek Sanal Makine Platformu’nu seçmeniz yeterli olacaktır.

    Lenovo PC'de sanallaştırmayı açma ⬇️

    1. F1 tuşuna basarak BIOS’u başlatın.
    2. BIOS Güvenlik sekmesine gelin.
    3. Intel VTT veya Intel VT-d’yi etkinleştirin.
    4. İdeapad’de AMD V(TM) Technology’i “Enabled” yapın.
    5. ThinkCentre’da Intel (R) Virtualization Technology’i “Enabled” olarak değiştirin.

    HP bilgisayarda sanallaştırmayı etkinleştirme ⬇️

    1. F10 tuşuna basarak BIOS’a giriş yapın.
    2. Yapılandırma sekmesine tıklayın.
    3. Sanallaştırma Teknolojisi’ni seçip Etkinleştir’e tıklayın.
    4. Gelişmiş altında Sistem Seçenekleri’ne tıklayın.
    5. Sanallaştırma Teknolojisi (VTx) kutucuğunu işaretleyin.

    ASUS anakartta sanallaştırmayı açma adımları ⬇️

    1. BIOS’a girin.
    2. F7 tuşuna basarak Gelişmiş Moda girin.
    3. Gelişmiş altında İşlemci Yapılandırma’ya tıklayın.
    4. İşlemciniz Intel ise; Intel (VMX) Sanallaştırma Teknolojisi’ni etkinleştirin.
    5. İşlemciniz AMD ise; SVM modu aktifleştirin.

    Gigabyte anakartta sanallaştırmayı açma adımları ⬇️

    1. BIOS’a girin.
    2. Advanced Mode’a girin.
    3. Tweaker altında “Advanced CPU Settings”e tıklayın.
    4. İşlemciniz Intel ise; Intel (VMX) Virtualization Technology’i “Enabled” olarak değiştirin.
    5. İşlemciniz AMD ise; SVM Mode’u “Enabled” yapın.

    Bilgisayarım sanallaştırma destekliyor mu ✅

    Donanım sanallaştırma nedir, nasıl açılır? Tam Boyutta Gör

    Bilgisayarda sanallaştırma var mı, işlemcim sanallaştırmayı destekliyor mu sorusu sıkça soruluyor. İşte bilgisayarınızın CPU sanallaştırma desteği olup olmadığını öğrenmenin yolları 👇🏻

    1️⃣ BIOS kontrolü

    Bilgisayarınızın BIOS veya UEFI donanım yazılımı ayarları, sanallaştırma desteğini kontrol etmek için bakılacak ilk yerdir. Bilgisayarı yeniden başlatıp F2, F10, DEL veya ESC tuşuna basarak BIOS’a girin. BIOS ekranına girdikten sonra, 'VT-x', 'AMD-V', 'Sanallaştırma Teknolojisi' veya benzer terimleri arayın. Bu seçenekler mevcutsa ve etkinleştirilmişse, donanımınız sanallaştırmayı destekliyordur.

    2️⃣ CPU kontrolü

    İşlemci, bilgisayarınızın kalbi ve sanallaştırma için önemli bir bileşendir. CPU'nuzun sanallaştırmayı destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için Windows'daki Komut İstemi’ni kullanabilirsiniz. Komut İstemi'ni açın, systeminfo yazın ve Enter'a basın. 'Hyper-V Requirements'ı bulana kadar kaydırın. 'VM Monitor Mode Extensions' satırında 'Yes' yazıyorsa, CPU'nuz sanallaştırmayı destekliyor demektir.

    3️⃣ Windows özelliklerine bakın

    İşletim sisteminiz sanallaştırma özelliğini gösterebilir. Örneğin; Windows 10 ve 11'de Hyper-V gibi özellikler yalnızca donanımınız sanallaştırmayı destekliyorsa etkinleştirilebilir. Hyper-V'nin olup olmadığını Denetim Masası - Programlar - Windows özelliklerini aç veya kapat'a giderek kontrol edin. Hyper-V'yi görüyorsanız, sisteminiz büyük ihtimalle sanallaştırma desteğine sahiptir.

    4️⃣ Intel & AMD’nin yazılımını kullanın

    Intel ve AMD’nin donanım sanallaştırma desteğini kontrol etmek için tasarlanmış programları vardır. Bu araçlar sisteminizin donanımını analiz eder ve sanallaştırma özelliğine ilişkin detaylı bir rapor sunar. Intel Processor Identification Utility ve AMD-V Detection Utility, CPU ve BIOS ayarlarına bakarak herhangi bir sanallaştırma özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol ederler.

    5️⃣ Performans İzleyicisi

    Bilgisayar sanallaştırmayı destekliyor mu? yanıtını veren bir diğer araç Windows'daki yerleşik Performans İzleyicisi’dir. Donanım destekli sanallaştırma için özel sayaçlar ayarlayarak, sanallaştırma özelliklerinin performansını doğrudan izleyebilirsiniz. Performans İzleyicisine erişmek için Başlat menüsünde arama çubuğuna 'perfmon' yazın. Ardından, İzleme Araçları altında Performans İzleyicisi'ne gidin ve Hyper-V Hypervisor Mantıksal İşlemci ve 'Hyper-V Hypervisor Kök Sanal İşlemci gibi sanallaştırmayla ilgili sayaçları ekleyin.

    6️⃣ İşlemci üreticisinin sayfasına gidin

    CPU üreticiniz tarafından sağlanan özellikleri kontrol etmek, sanallaştırma desteğini belirlemek için güvenilir yöntemdir. AMD/Intel’in sitesine gidin ve işlemci modelinizi seçip özelliklerine bakın. Özellik sayfasında 'Intel VT-x', 'Intel VT-d' veya 'AMD-V' gibi terimleri arayın. Bunlar, işlemcinizin donanım destekli sanallaştırma özelliğini desteklediğini gösterir.

    Sanallaştırmayı destekleyen Intel işlemcilere buradan bakabilirsiniz. AMD tarafında, tüm Zen tabanlı AMD işlemcileri AMD-V’yi desteklemektedir.

    CPU sanallaştırma, tüm mevcut AMD ve Intel CPU'larında bulunan ve tek bir işlemcinin birden fazla CPU gibi davranmasına olanak tanıyan bir donanım özelliğidir. İşlemci sanallaştırma, işletim sisteminin bilgisayarda CPU'yu daha etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlar, bilgisayarı hızlandırmaya yardımcı olur. İşlemci sanallaştırma, normal şekilde çalışmasını sağlayabildiği için birçok sanal makine yazılımı için de bir gerekliliktir. Bu nedenle, birçok kullanıcı Windows bilgisayarda sanallaştırmayı açmak ister. Sanallaştırmayı etkinleştirme rehberindeki adımlarla Windows 10/11 PC’de donanım sanallaştırma nasıl açılır öğrenebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    küçük prens ana fikri 345 tyt deneme pdf kusurlu ürün memnuniyet kuponu nedir şarj dinamosu arızası aküyü boşaltır mi orjinal serkisof köstekli saat nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 10 Lite
    Xiaomi Note 10 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2024 M3 15 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız