FreeSync nedir, nasıl açılır? AMD FreeSync destekleyen monitörler

- FreeSync nedir 🖥️
- FreeSync Premium & FreeSync Premium Pro nedir 🆚
- AMD FreeSync ne işe yarar 🤔
- AMD FreeSync nasıl kapatılır & açılır ⚙️
- FreeSync destekleyen monitörler 🖥️
- Yorumlar
En sevdiğiniz oyuna dalıp kusursuz bir şekilde akıcı, muhteşem bir şekilde işlenmiş görüntülerin keyfini çıkardığınızı hayal edin! Kulağa harika geliyor değil mi? Oyun oynamaya yeni başlamış olsanız bile, AMD FreeSync teknolojisinin oyun deneyimini nasıl etkilediğine ilişkin bir şeyler duymuşsunuzdur. En azından, oyun monitörlerine baktığınızda FreeSync etiketini mutlaka görmüşsünüzdür. Bilmeyenler için, FreeSync, G-Sync, V-Sync gibi benzer teknolojilerle kolayca karıştırılabilen anlamsız bir terimdir. Peki, FreeSync nedir, nasıl çalışır, ne avantajlar sağlar? AMD FreeSync teknolojisi hakkında her şey burada.
FreeSync nedir 🖥️
AMD FreeSync, 2015 yılında piyasaya sürüldü. FreeSync, GPU ile monitör arasındaki uyumsuz kare hızları sorununu çözmeyi amaçlayan önceki bir teknoloji olan V-Sync’in gelişmiş bir versiyonudur. Ancak, V-Sync GPU'nun kare hızı çıkışını sınırlayarak çalışırken, FreeSync tam tersi şekilde çalışır ve monitörün yenileme hızını GPU'dan gelen karelerle eşleşecek şekilde ayarlar. Başka bir deyişle, değişken yenileme hızı sağlar. Bu, V-Sync ile ilgili en büyük sorunu çözer; yani GPU'da yapay performans sınırı oluşturarak tam performans potansiyeline ulaşmasını engeller. FreeSync ile GPU, en yüksek noktasında çalışmak için daha özgürdür, monitör de buna uyum sağlamak için ayarlanır.
FreeSync, ekranın içinde tescilli bir modül kullanan benzer ancak rakip bir teknoloji olan Nvidia G-Sync ile karıştırılmamalıdır. FreeSync, tescilli olmaması nedeniyle G-Sync ile rekabet etmeyi başardı. Bu, monitör üreticilerinin teknolojiyi kullanmak için AMD'ye ödeme yapması veya tescilli bir modül kurması gerekmediği anlamına geliyor. Bu nedenle, FreeSync monitörler genellikle G-Sync resmi monitörlerden daha uygun fiyatla bulunabiliyor.
FreeSync Premium & FreeSync Premium Pro nedir 🆚
|AMD FreeSync
|AMD FreeSync Premium
|AMD FreeSync Premium Pro
|Yırtılmayı önler
|
FHD çözünürlükte en az 120Hz
|
HDR oyun desteği
|
Titremeyi azaltır
|
Düşük kare hızı telafisi (LFC)
|Düşük kare hızı telafisi (LFC)
|
Gecikmeyi düşürür
|Yırtılmayı önler
|Yırtılmayı önler
|-
|Titremeyi azaltır
|Titremeyi azaltır
|-
|Gecikmeyi düşürür
|Gecikmeyi düşürür
AMD FreeSync ne işe yarar 🤔
FreeSync'in tüm sürümleri VESA'nın Adaptive-Sync protokolüne dayanır. Bu nedenle DisplayPort (USB-C) ve HDMI bağlantı noktaları üzerinden çalışır. Bir monitörün FreeSync sertifikalı olması için Adaptive-Sync destek aralığı, parlaklık, renk aralığı ve daha fazlasına bakan AMD'nin test sürecinden geçmesi gerekir.
En iyi oyun monitörleri genellikle FreeSync veya G-Sync'in bir çeşidiyle gelir. Bazı genel kullanım ve profesyonel monitörler de bu Adaptive-Sync türlerinden birini kullanır.
AMD FreeSync nasıl kapatılır & açılır ⚙️
- Masaüstüne sağ tıklayın
- AMD Radeon Ayarları’nı seçin
- Display (Ekran) sekmesine gidin
- AMD FreeSync açık/kapalı konuma getirin
- Gaming (Oyuna) sekmesine tıklayın
- FreeSync kapatmak/açmak istediğiniz oyunu seçin
- AMD FreeSync kapalı (off) ya da açık (on) duruma getirin
AMD FreeSync, AMD Radeon ekran kartlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, FreeSync'ten yararlanmak için teknolojiyi destekleyen bir AMD ekran kartınınızın olması gerekir. FreeSync, NVIDIA ekran kartları veya diğer markalarla uyumlu değildir. NVIDIA ekran kartı kullanıcıları için NVIDIA G-Sync gibi alternatif teknolojiler mevcuttur.
FreeSync destekleyen monitörler 🖥️
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Kaynakça https://www.amd.com/en/products/graphics/technologies/freesync.html https://www.amd.com/en/products/graphics/technologies/freesync/monitors.html https://www.amd.com/en/resources/support-articles/faqs/DH-013.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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