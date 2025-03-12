FreeSync nedir, nasıl açılır? AMD FreeSync destekleyen monitörler

En sevdiğiniz oyuna dalıp kusursuz bir şekilde akıcı, muhteşem bir şekilde işlenmiş görüntülerin keyfini çıkardığınızı hayal edin! Kulağa harika geliyor değil mi? Oyun oynamaya yeni başlamış olsanız bile, AMD FreeSync teknolojisinin oyun deneyimini nasıl etkilediğine ilişkin bir şeyler duymuşsunuzdur. En azından, oyun monitörlerine baktığınızda FreeSync etiketini mutlaka görmüşsünüzdür. Bilmeyenler için, FreeSync, G-Sync, V-Sync gibi benzer teknolojilerle kolayca karıştırılabilen anlamsız bir terimdir. Peki, FreeSync nedir, nasıl çalışır, ne avantajlar sağlar? AMD FreeSync teknolojisi hakkında her şey burada.

FreeSync nedir 🖥️ Tam Boyutta Gör FreeSync, LCD monitörler için bir tür uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisidir. AMD FreeSync teknolojisi, monitörün yenileme hızını GPU kare hızıyla senkronize ederek ekran yırtılması, takılma, titreme gibi yaygın monitör sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. AMD FreeSync, 2015 yılında piyasaya sürüldü. FreeSync, GPU ile monitör arasındaki uyumsuz kare hızları sorununu çözmeyi amaçlayan önceki bir teknoloji olan V-Sync’in gelişmiş bir versiyonudur. Ancak, V-Sync GPU'nun kare hızı çıkışını sınırlayarak çalışırken, FreeSync tam tersi şekilde çalışır ve monitörün yenileme hızını GPU'dan gelen karelerle eşleşecek şekilde ayarlar. Başka bir deyişle, değişken yenileme hızı sağlar. Bu, V-Sync ile ilgili en büyük sorunu çözer; yani GPU'da yapay performans sınırı oluşturarak tam performans potansiyeline ulaşmasını engeller. FreeSync ile GPU, en yüksek noktasında çalışmak için daha özgürdür, monitör de buna uyum sağlamak için ayarlanır. FreeSync, ekranın içinde tescilli bir modül kullanan benzer ancak rakip bir teknoloji olan Nvidia G-Sync ile karıştırılmamalıdır. FreeSync, tescilli olmaması nedeniyle G-Sync ile rekabet etmeyi başardı. Bu, monitör üreticilerinin teknolojiyi kullanmak için AMD'ye ödeme yapması veya tescilli bir modül kurması gerekmediği anlamına geliyor. Bu nedenle, FreeSync monitörler genellikle G-Sync resmi monitörlerden daha uygun fiyatla bulunabiliyor. FreeSync Premium & FreeSync Premium Pro nedir 🆚 Tam Boyutta Gör FreeSync, düşük gecikmede ekran yırtılmasını ve titremesini önlüyor. Ancak FreeSync Premium, 1080p'de saniyede 120 kare (FPS) temel değerini zorunlu kılarak işleri bir adım öteye taşıyor. Ayrıca düşük kare hızı telafisi (LFC) de ekliyor. LFC ile oyununuzun kare hızı monitörün desteklediği en düşük yenileme hızının altına düşerse, kareler otomatik olarak birden fazla kez görüntüleniyor. Bu, monitörünüzün desteklediği yenileme hızı aralığında kalacağınız, dolayısıyla akıcı oyun deneyimi yaşayacağınız anlamına geliyor. FreeSync Premium Pro, HDR desteğini değişken yenileme hızı teknolojisiyle birleştirerek daha iyi parlaklık ve kontrast için sRGB'nin algısal renk alanının iki katı daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

AMD FreeSync AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium Pro Yırtılmayı önler FHD çözünürlükte en az 120Hz HDR oyun desteği Titremeyi azaltır Düşük kare hızı telafisi (LFC) Düşük kare hızı telafisi (LFC) Gecikmeyi düşürür Yırtılmayı önler Yırtılmayı önler - Titremeyi azaltır Titremeyi azaltır - Gecikmeyi düşürür Gecikmeyi düşürür

AMD FreeSync ne işe yarar 🤔 Tam Boyutta Gör Ekran yırtılması, monitördeki görüntünün kopuk görünmesine neden olan istenmeyen bir etkidir. Oyunun kare hızının (oyunun kareleri görüntüleme hızı) monitörün yenileme hızıyla (ekranın ekranı yeniden çizme sıklığı) eşleşmemesinin bir sonucudur. FreeSync monitörler dinamik yenileme hızına (değişken yenileme hızı veya VRR olarak da bilinir) sahiptir; bu sayede minimum ve maksimum yenileme hızlarını sistemin AMD ekran kartının kare hızıyla senkronize edebilir. FreeSync aralığı olarak bilinen bu yenileme hızı aralığı, monitörün maksimum yenileme hızına kadar çıkabilir. Ancak, monitörünüzün yenileme hızından daha yüksek maksimum kare hızı istiyorsanız, biraz yırtılma görebilirsiniz. FreeSync'in tüm sürümleri VESA'nın Adaptive-Sync protokolüne dayanır. Bu nedenle DisplayPort (USB-C) ve HDMI bağlantı noktaları üzerinden çalışır. Bir monitörün FreeSync sertifikalı olması için Adaptive-Sync destek aralığı, parlaklık, renk aralığı ve daha fazlasına bakan AMD'nin test sürecinden geçmesi gerekir. En iyi oyun monitörleri genellikle FreeSync veya G-Sync'in bir çeşidiyle gelir. Bazı genel kullanım ve profesyonel monitörler de bu Adaptive-Sync türlerinden birini kullanır.

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AMD FreeSync nasıl kapatılır & açılır ⚙️ Tam Boyutta Gör AMD FreeSync'i etkinleştirmek için monitörünüzün DisplayPort kablosuyla bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olmanız gerekir. Hem ekran kartınız hem de monitörünüz için en son sürücülerin yüklü olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. AMD FreeSync açmak veya kapatmak için şu adımları izleyin 👇🏻 Masaüstüne sağ tıklayın AMD Radeon Ayarları’nı seçin Display (Ekran) sekmesine gidin AMD FreeSync açık/kapalı konuma getirin Gaming (Oyuna) sekmesine tıklayın FreeSync kapatmak/açmak istediğiniz oyunu seçin AMD FreeSync kapalı (off) ya da açık (on) duruma getirin AMD FreeSync, AMD Radeon ekran kartlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, FreeSync'ten yararlanmak için teknolojiyi destekleyen bir AMD ekran kartınınızın olması gerekir. FreeSync, NVIDIA ekran kartları veya diğer markalarla uyumlu değildir. NVIDIA ekran kartı kullanıcıları için NVIDIA G-Sync gibi alternatif teknolojiler mevcuttur.

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