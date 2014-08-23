Creative EP-630'u Masaya Yatırdık

Haber Editörü
Başlangıç seviyesi iyi bir kulak içi kulaklık arayanlar ve ilk defa kulak içi kullanacak olanlar için, EP-630'u rehber olması adına inceliyorum.Başlangıç seviyesi iyi bir kulak içi kulaklık arayanlar ve ilk defa kulak içi kullanacak olanlar için, EP-630'u rehber olması adına inceliyorum.
Not:Senelerin eskittiği bir kulaklık olsa da hala satışı devam ediyor ve bu tamamiyle bilgilendirme amaçlı, kullananlara ve kullanacak olanlara paylaşım amaçlıdır.
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Kz zs5
Bosshifi b3
Seahf awk-009
Siz zs5 i incelemişsiniz. Diğerleri hakkında bilginiz var mı?
ne yazık ki diğerlerini deneme fırsatım olmadı. yalnız kendilerini aşağıdaki siteden hatırlıyorum :)
aproear.co.uk/...
Our rating sıralatınca, KZ ZS 5 zirvede, Boss 2. Seahf awk-009 4. sırada görülüyor...
Bu konuları takip edin.
head-fi.org/...
head-fi.org/...
+1
alışkanlık demek ki:) ama yeni bir şeyler denemeden, ep-630 ne kadar iyi bilemezsiniz...
Çin kulaklıkta aştı kendini, çok uygun fiyatlarla çok kısa sürelerde elinizde oluyor ürün.
Bundan nerdeyse 10 sene önce topkapi vatandan almıştım gel zaman git zaman sol taraftan daha az ses gelmeye başlayınca içine üfle kolonya damlat falan çözmüştum sorunu.. Sonra bi gün ayakkabımi giymek için eğilip tam kalkarken o lanet kablosu montuma takılıp kopmuştu.. Beyaz düz model Creative Ep 630.. Fiyat performansin Kralı..
Yolda ve spor yaparken yapisindan dolayi cok memnundum. Bulursam alirim.
nerden bulabileceğim konusunda yardımcı olacak varsa çok memnun olurum