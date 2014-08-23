Creative EP-630'u Masaya Yatırdık

Başlangıç seviyesi iyi bir kulak içi kulaklık arayanlar ve ilk defa kulak içi kullanacak olanlar için, EP-630'u rehber olması adına inceliyorum.

Not:Senelerin eskittiği bir kulaklık olsa da hala satışı devam ediyor ve bu tamamiyle bilgilendirme amaçlı, kullananlara ve kullanacak olanlara paylaşım amaçlıdır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Başlangıç seviyesi iyi bir kulak içi kulaklık arayanlar ve ilk defa kulak içi kullanacak olanlar için, EP-630'u rehber olması adına inceliyorum.