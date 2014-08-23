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Creative EP-630'u Masaya Yatırdık

5 yıl
45,4b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Başlangıç seviyesi iyi bir kulak içi kulaklık arayanlar ve ilk defa kulak içi kullanacak olanlar için, EP-630'u rehber olması adına inceliyorum.
Başlangıç seviyesi iyi bir kulak içi kulaklık arayanlar ve ilk defa kulak içi kullanacak olanlar için, EP-630'u rehber olması adına inceliyorum.



Not:Senelerin eskittiği bir kulaklık olsa da hala satışı devam ediyor ve bu tamamiyle bilgilendirme amaçlı, kullananlara ve kullanacak olanlara paylaşım amaçlıdır.
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Ystipi 2 yıl
Bu kulaklik gibi bass performansi ayni gibi yada ayni dediginiz kulaklik var mi? Kablosu koptu kopacak.
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seydibaba 2 yıl
Bugünlerde merak ettiğim 3 tane kulaklık var,

Kz zs5
Bosshifi b3
Seahf awk-009

Siz zs5 i incelemişsiniz. Diğerleri hakkında bilginiz var mı?
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baraka77 2 yıl seydibaba
seydibaba
Bugünlerde merak ettiğim 3 tane kulaklık var,

Kz zs5
Bosshifi b3
Seahf awk-009

Siz zs5 i incelemişsiniz. Diğerleri hakkında bilginiz var mı?

ne yazık ki diğerlerini deneme fırsatım olmadı. yalnız kendilerini aşağıdaki siteden hatırlıyorum :)
aproear.co.uk/...
Our rating sıralatınca, KZ ZS 5 zirvede, Boss 2. Seahf awk-009 4. sırada görülüyor...
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seydibaba 2 yıl
Arkadaşlar 10-30 dolar arasında onlarca f/p çin kulaklığı çıktı. Hala ep-630 kullanan mı var?
Bu konuları takip edin.
head-fi.org/...

head-fi.org/...
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baraka77 2 yıl seydibaba
seydibaba
Arkadaşlar 10-30 dolar arasında onlarca f/p çin kulaklığı çıktı. Hala ep-630 kullanan mı var?
Bu konuları takip edin.
head-fi.org/...

head-fi.org/...

+1
alışkanlık demek ki:) ama yeni bir şeyler denemeden, ep-630 ne kadar iyi bilemezsiniz...
Çin kulaklıkta aştı kendini, çok uygun fiyatlarla çok kısa sürelerde elinizde oluyor ürün.
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live2lift 2 yıl
ep630 yıllardır sporda kullandığım kulaklık, 3-5 tane almıştım kullandıkça tizleri azalıyor, yenisiyle devam ediyorum
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virtue28 2 yıl live2lift
Acilmamis kutu orjinal varsa birine talibim
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Microsoft Specialist 2 yıl
başlık sakat
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DH Misafiri 2 yıl
Yurtdışından getirtecem 500-600 lira veriyoruz kulaklıklara Creative ep630i tutmuyor olmuyor. 10 tane aldırtacam ömür boyu kullanacam. Şu anda Ülkede yok. ama Dünyada varsa ben bulurum.
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Sedat. 2 yıl
Ah ah.. Bi bulsam kaçırmam alirimda yok hiçbir yerde.. Creative ya artık hiç üretmiyor yada alayını piyasadan topladı..

Bundan nerdeyse 10 sene önce topkapi vatandan almıştım gel zaman git zaman sol taraftan daha az ses gelmeye başlayınca içine üfle kolonya damlat falan çözmüştum sorunu.. Sonra bi gün ayakkabımi giymek için eğilip tam kalkarken o lanet kablosu montuma takılıp kopmuştu.. Beyaz düz model Creative Ep 630..
Fiyat performansin Kralı..
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virtue28 2 yıl
Bulursam bende bundan yada 830 modelini düşünüyorum. Nette baktim ama satilan yer yok. Benim 630 gecen gun yuksek sesli bir muzik de tek kulakligi yandi.
Yolda ve spor yaparken yapisindan dolayi cok memnundum. Bulursam alirim.
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tda 1562q 2 yıl
bu kulaklığı 2012 de aldım 2016 yılında esrarengiz bir şekilde kaybettim aynısından nerde bulurum hiç bilmiyorum.
nerden bulabileceğim konusunda yardımcı olacak varsa çok memnun olurum
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Mustafa Dümen 4 yıl
Bugün itibariyle ikinci kez aldığım kulaklık ilkinin mikrofon kısmı bozulmuş ve sonrasında kaybettim. Tekrar i olan modelini aldım basları yakalım biraz ??
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