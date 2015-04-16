A4 Tech Bloody B120 İnceleme

A4 Tech'in, oyunculara özel çıkartmış olduğu, uygun fiyatlı ve orta seviye klavye çözümü B120, ofisimize konuk oluyor. İyi seyirler.

Tipi: Q Türkçe

Bağlantı: Usb (1.8 metre)

Multimedya Kontrol: Bulunuyor

Bildirim Hızı: 1ms

Led: 5 kademe



Tuş Yapısı: konveks

Klavye Yapısı: Çift güvenlikli su geçirmezlik

Space Tuşu: Çift vidalı, çift yaylı ve denge barlı

Özel Tuşlar: Oyun kilidi modu ve 3 Anti-Ghost tuşu

Oyunculara özel ağırlığı ile ve 5 kademe aydınlatma seçeneği ile dikkat çeken klavyede artık moda haline gelmiş kırmızı ve siyah esintilerini görebiliyoruz. Özellikle seriye has logo bunu oldukça iyi yansıtmakta.







Ürün oyunculara özel silikon tuşlar dışında tamamiyle plastik malzeme ile kaplanmış. Silikon tuşların oldukça iyi bir his uyandırdığını belirtmeliyim. Hem tutuş hem de rahatlık bakımından tatmin etti.





Türkçe karakter klavyemizin detaylarına inmeden önce, plastik yoğunluğunun elinize aldığınızda çatır çutur eden klavyelerden kat kat daha iyi olduğunu söylemek istiyorum. Açıkçası başta basit ve hassas gibi duruyordu ama elime alınca farkı anlayabildim. Klavyenin gereksiz sesler çıkartmadığını ve malzeme kalitesinin fiyatına göre oldukça sağlam durduğunu belirtmeliyim.

Tuşlar standart plastik yay katman devresiyle çalışmakta. Mekaniğe nazaran daha az ömürlü olduklarını az çok hepimiz biliyoruz. Normal klavyelere nazaran tuşlar biraz daha sesli mekanik klavyeye yakın bir hissiyat uyandırabiliyor. Basarken az da olsa hissedebiliyorsunuz.















Klavye ek olarak çift güvenlikli elektronik izole yapısıyla ve su kanalları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Az çok hepimizin başına gelmiş bu kazalar karşısında ürünü kaybetme riskini ortadan kaldırması hoş olmuş. Eğimli tuş başlığı tasarımı sayesinde kaza ile farklı tuşa basma ihtimalini aza indirmeye çalışmışlar. Bu açıdan beğenimi kazandı. Space tuşu ise özel olarak en çok kullanılan tuş olmasından ötürü çift vidalı, çift yaylı ve denge barlı bir yapı ile geliyor. Bu da haliyle daha dayanıklı bir klavye olmasında büyük bir artı katmakta.Klavye ek olarak çift güvenlikli elektronik izole yapısıyla ve su kanalları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Az çok hepimizin başına gelmiş bu kazalar karşısında ürünü kaybetme riskini ortadan kaldırması hoş olmuş. Görebileceğiniz üzere kendi halinde keskin hatlara sahip klavyemiz yükseklik bakımından da oldukça iyi bir seviyede. Klavyemizin arkasına geçtiğimizde ise karşımıza standart plastik ayaklardan ziyade kaymayacak bir yapıda tasarıma yöneldiklerini görebiliyoruz. Ek olarak normal W.A.S.D tuşlarıysa kutu içeriği olarak karşımıza çıkmayı başarıyor.







FPS oyunlarında 3 farklı silah seti arasında sorunsuz geçiş imkanı da sunabilen bu tuşlar oldukça önemli.



Klavyede dp aydınlatma yerine harflerin 5 kademe led gücü ile donatılması hoşuma gitti. Yalnız şiddet bakımından oldukça zayıf olduklarını belirtmeliyim. Gece oyun oynarken ya da yazı yazarken biraz daha dikkat gerektiriyor.







Bu klavyede Windows tuşunu kitleme özelliğine sahip olmamız da muzurluk peşinde dolaşan arkadaşlarımızı üzecek gibi duruyor. Lakin, bizi odaklandığımız oyundan alı koymayacak bir detay. Klavyenin 1 ms tepkime hızına sahip olması ve 3 adet Anti-Ghosting özelliği ile donatılmış tuşla gelmesi oldukça içimi ısıttı. Aynı zamandaKlavyede dp aydınlatma yerine harflerin 5 kademe led gücü ile donatılması hoşuma gitti. Yalnız şiddet bakımından oldukça zayıf olduklarını belirtmeliyim. Gece oyun oynarken ya da yazı yazarken biraz daha dikkat gerektiriyor.Bu klavyede Windows tuşunu kitleme özelliğine sahip olmamız da muzurluk peşinde dolaşan arkadaşlarımızı üzecek gibi duruyor. Lakin, bizi odaklandığımız oyundan alı koymayacak bir detay.

Belirli bir süre klavyeyi kullanma imkanım oldu bu bağlamda deneyimlerimi aktarmam gerekirse uygun fiyatlı oyuncu aksesuarı kategorisinde beğenimi kazanmayı başardı. Yükseklik ve tuş özellikleri bakımından beni tatmin etti, yine gündelik kullanımda da oldukça rahat.



A4Tech'in en sevdiğim yanı açıkçası yazılım konusunda iyi işler çıkartmasıdır. Bunu her daim söylerim. Etrafta aynı klavyeyi kullanan bir kaç arkadaşıma sorduğumda yazılımından bir haber olduklarını gördüm. KeyDominator yazılımı sayesinde hem bir çok oyuna özel program atayabiliyor hem de tuşlara farklı kombinasyonlar tanımlayabiliyorsunuz.



Açıkçası hem yazılım hem de donanım olarak beğenimizi kazansa da tasarım açısından biraz daha yol katetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine de fiyatına göre oldukça iyi imkanlar sunan bir klavye. Led gücünün biraz düşük kalması dışında tercih edilesi duruyor.

Ağırlık:1694 grTürkçe karakterle gelen klavyemiz, 1.8 metrelik kablosu ile usb arabirim üzerinden çalışmakta. 7 adet multimedya tuşu ve 5 kademe led aydınlatma kapasitesi bulunan B120'nin, ağırlığı ise 1694 gr olarak belirlenmiş. Oyunculara özel konveks silikon kaplı W, A, S, D tuşları ile gelen klavye, 1 ms tepki hızına sahip. Ürünü ortalama olarak 13 nisan 2015 itibariyle 100 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.