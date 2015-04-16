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A4 Tech Bloody B120 İnceleme

4 yıl
58,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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A4 Tech'in, oyunculara özel çıkartmış olduğu, uygun fiyatlı ve orta seviye klavye çözümü B120, ofisimize konuk oluyor. İyi seyirler.


Teknik Özellikler:
Tipi: Q Türkçe
Bağlantı: Usb (1.8 metre)
Multimedya Kontrol: Bulunuyor
Bildirim Hızı: 1ms
Led: 5 kademe
Tuş Yapısı: konveks 
Klavye Yapısı: Çift güvenlikli su geçirmezlik
Space Tuşu: Çift vidalı, çift yaylı ve denge barlı
Özel Tuşlar: Oyun kilidi modu ve 3 Anti-Ghost tuşu
Ağırlık:1694 gr

A4 Tech Bloody B120 İnceleme


Türkçe karakterle gelen klavyemiz, 1.8 metrelik kablosu ile usb arabirim üzerinden çalışmakta.  7 adet multimedya tuşu ve 5 kademe led aydınlatma kapasitesi bulunan B120'nin, ağırlığı ise 1694 gr olarak belirlenmiş. Oyunculara özel konveks silikon kaplı W, A, S, D tuşları ile gelen klavye, 1 ms tepki hızına sahip. Ürünü ortalama olarak 13 nisan 2015 itibariyle 100 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.

Oyunculara özel ağırlığı ile ve 5 kademe aydınlatma seçeneği ile dikkat çeken klavyede artık moda haline gelmiş kırmızı ve siyah esintilerini görebiliyoruz. Özellikle seriye has logo bunu oldukça iyi yansıtmakta.

Ürün oyunculara özel silikon tuşlar dışında tamamiyle plastik malzeme ile kaplanmış. Silikon tuşların oldukça iyi bir his uyandırdığını belirtmeliyim. Hem tutuş hem de rahatlık bakımından tatmin etti.

Türkçe karakter klavyemizin detaylarına inmeden önce, plastik yoğunluğunun elinize aldığınızda çatır çutur eden klavyelerden kat kat daha iyi olduğunu söylemek istiyorum. Açıkçası başta basit ve hassas gibi duruyordu ama elime alınca farkı anlayabildim. Klavyenin gereksiz sesler çıkartmadığını ve  malzeme kalitesinin  fiyatına göre oldukça sağlam durduğunu belirtmeliyim.

A4 Tech Bloody B120 İnceleme


Tuşlar standart plastik yay katman devresiyle çalışmakta. Mekaniğe nazaran daha az ömürlü olduklarını az çok hepimiz biliyoruz. Normal klavyelere nazaran tuşlar biraz daha sesli mekanik klavyeye yakın bir hissiyat uyandırabiliyor. Basarken az da olsa hissedebiliyorsunuz. 

Eğimli tuş başlığı tasarımı sayesinde kaza ile farklı tuşa basma ihtimalini aza indirmeye çalışmışlar. Bu açıdan beğenimi kazandı. Space tuşu ise özel olarak en çok kullanılan tuş olmasından ötürü çift vidalı, çift yaylı ve denge barlı bir yapı ile geliyor. Bu da haliyle daha dayanıklı bir klavye olmasında büyük bir artı katmakta.

A4 Tech Bloody B120 İnceleme


Klavye ek olarak çift güvenlikli elektronik izole yapısıyla ve su kanalları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Az çok hepimizin başına gelmiş bu kazalar karşısında ürünü kaybetme riskini ortadan kaldırması hoş olmuş. Görebileceğiniz üzere kendi halinde keskin hatlara sahip klavyemiz yükseklik bakımından da oldukça iyi bir seviyede. Klavyemizin arkasına geçtiğimizde ise karşımıza standart plastik ayaklardan ziyade kaymayacak bir yapıda tasarıma yöneldiklerini görebiliyoruz. Ek olarak normal W.A.S.D tuşlarıysa kutu içeriği olarak karşımıza çıkmayı başarıyor.

A4 Tech Bloody B120 İnceleme


Klavyenin 1 ms tepkime hızına sahip olması ve 3 adet  Anti-Ghosting özelliği ile donatılmış tuşla gelmesi oldukça içimi ısıttı. Aynı zamanda FPS oyunlarında 3 farklı silah seti arasında sorunsuz geçiş imkanı da sunabilen bu tuşlar oldukça önemli. 

Klavyede dp aydınlatma yerine harflerin 5 kademe led gücü ile donatılması hoşuma gitti. Yalnız şiddet bakımından oldukça zayıf olduklarını belirtmeliyim. Gece oyun oynarken ya da yazı yazarken biraz daha dikkat gerektiriyor.

A4 Tech Bloody B120 İnceleme


Bu klavyede Windows tuşunu kitleme özelliğine sahip olmamız da muzurluk peşinde dolaşan arkadaşlarımızı üzecek gibi duruyor. Lakin, bizi odaklandığımız oyundan alı koymayacak bir detay.

Belirli bir süre klavyeyi kullanma imkanım oldu bu bağlamda deneyimlerimi aktarmam gerekirse uygun fiyatlı oyuncu aksesuarı kategorisinde beğenimi kazanmayı başardı. Yükseklik ve tuş özellikleri bakımından beni tatmin etti, yine gündelik kullanımda da oldukça rahat.

A4Tech'in en sevdiğim yanı açıkçası yazılım konusunda iyi işler çıkartmasıdır. Bunu her daim söylerim. Etrafta aynı klavyeyi kullanan bir kaç arkadaşıma sorduğumda yazılımından bir haber olduklarını gördüm. KeyDominator yazılımı sayesinde hem bir çok oyuna özel program atayabiliyor hem de tuşlara farklı kombinasyonlar tanımlayabiliyorsunuz.

Açıkçası hem yazılım hem de donanım olarak beğenimizi kazansa da tasarım açısından biraz daha yol katetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine de fiyatına göre oldukça iyi imkanlar sunan bir klavye. Led gücünün biraz düşük kalması dışında tercih edilesi duruyor.



Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
belki razera durumu olmayanlar için tasarlıyorlardır.hiç bunu bu açıdan düşünmediğine eminim.üstelik fiyatına göre gayet başarılı işler yapıyor bloody.en az 300 tl lik ürün yapan bir markayla kıyaslaman komik
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DH Misafiri 3 yıl
su geçirmez diye aldık üstüne çay döküldü. 10 15 damla kadar gitti klavye
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wenral 3 yıl
Müzik açtığımda f7 ses kapama f8 sesi azaltma ve f9 ses arttırma olarak işlev yapıyor.G seçeneği ve prt sc tuşunun yanında yer alan download işaretine benzeyen tuş ne işe yarıyor? F11 ve f12 ye nasıl tuş atanıyor kutu içeriğinden cd falan cıkmadı. Işıklandırması 4 seviye ve 5. Seviyede kapanıyor kullananlar yardımcı olun lütfen herşey normal mi?
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muhammet7634 4 yıl
Sen inceleme yapma dostum.
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lostlast 4 yıl
80 tl idi. Makro yok diye logitech e yonelmistim
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foreveriphone 4 yıl
inceleme için tşkler ağzına sağlık
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ürüng ayıg toyon 4 yıl
Bana pahalı geldi fiyatı,
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draconist 4 yıl
O fiyata bunu alacağıma 70 liraya ışıklandırmalı klavye Zalman ZM-K400G satılıyor onu alırım, onda macro tuşları da var.

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MxFxOx 4 yıl
razer blackwindows 'u copy paste yapmışlar.
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MonacoDoom 4 yıl MxFxOx
MxFxOx

razer blackwindows 'u copy paste yapmışlar.

Farede de razer deathadder'i kopyalamışlardı, kendi tasarımları yok illa birilerinden görüp yapacaklar...


Ayrıca 3 anti ghosting neye yeter ki ? cod bf falan oynanmaz bu klavyeyle...
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IFollowYou 4 yıl
Para vermeye değecek bir klavye değil. Bende de var keşke bunun yerine mekanik alsaymışım diyorum.
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