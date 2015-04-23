A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi

Tasarımı ve oyunculara özel yazılımsal ek ayarlarlarıyla dikkat çeken A4 Tech'in oyuncu kulaklığı Bloody G501, ofisimize konuk oluyor.

Teknik Özellikler

Tipi: Kafa Üstü (arkası kapalı)

Kanal: 7.1

Sürücü: 40 mm

Yapısı: Neodymium Mıknatıs

Frekans Aralığı: 20 Hz- 20 KHz

Hassasiyet: 100 dB

Direnç: 32 ohm

Bağlantı: Usb (2.2 metre)

Ağırlık: 258 gram

Mikrofon: Omni (her yönden)

Frekans Tepkisi: 50-16,000 Hz

Hassasiyet: -58 gBv/Pa



Kafa üstü, arkası kapalı bir tipte tasarlanmış kulaklığımız standart 20 Hz-20 KHz frekans aralığı ile karşımıza çıkıyor. 40 mm'lik neodimyum sürücüyle gelen G501'in hassasiyet değeri ise 100 desibel olarak belirlenmiş. 32 ohm direnç değerli kulaklığın kanal yapısı ise sanal 7.1 olarak belirlenmiş. Usb üzerinden dijital ses imkanı sunan ürünümüzün kablo uzunluğu ise 2.2 metre olarak belirlenmiş. Her yönden ses alan bir mikrofona sahip ürünü, 22.04.2015 tarihi itibariyle ortalama 210 tl gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.





Sürekli kırmızı ve siyah rengine odaklanmış farklı tonlara yönelme konusunda sıkıntı yaşayan oyuncu aksesuarı dünyasında açıkçası bordo ve siyah harmanı görmek hoşuma gitti. G430'un turkuaz rengi de çok hoşuma gitmişti. Kulaklık ilk bakışta keskin hatları ve renk dağılımı ile bir oyuncu kulaklığı kıvamında dikkat çekebilmeyi başarıyor. G501, daha geniş hacme sahip kulaklıklara nazaran taç yapısı gereği yakından bakıldığında biraz daha minyon gözükebilen bir kulaklık olmuş.



Ürün genel olarak hem sert hem de elde hoş bir his bırakan plastik bir malzeme ile kaplanmış. Arada parlak siyah renginin izlerine de rastladığımız kulaklığımız keskin ve belirgin hatlarla donatıldığı için özellikle kanal kısımlarında hedeflediği dikkati çekmeyi başarıyor.







Ürünün suni deri ile kaplı taç kısmına yakından baktığımızda, Bloody amblemi ve ince hat yastığımızı görebiliyoruz. Yastığın oldukça yumuşak olduğunu ve sırıtmadığını da belirtmeliyim. Taç kısmının metal kızak üzerine kurulu olması hoşuma gitse de sürücülerin ağırlığını dengeleyecek kadar başarılı bir taç tasarımına sahip olduğunu söyleyemem. Ağırlığı bir şekilde yaymak yerine insanın kafasının üzerine bindirebiliyor. Haliyle bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor.Taç ayak bağlantı kısımlarının rahatlıkla kaydığını ve tasarıma ayrı bir hava kattığının da altını çizmeliyim.



Ürünün suni deri ile kaplı taç kısmına yakından baktığımızda, Bloody amblemi ve ince hat yastığımızı görebiliyoruz. Yastığın oldukça yumuşak olduğunu ve sırıtmadığını da belirtmeliyim. Taç kısmının metal kızak üzerine kurulu olması hoşuma gitse de sürücülerin ağırlığını dengeleyecek kadar başarılı bir taç tasarımına sahip olduğunu söyleyemem. Ağırlığı bir şekilde yaymak yerine insanın kafasının üzerine bindirebiliyor. Haliyle bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor.Taç ayak bağlantı kısımlarının rahatlıkla kaydığını ve tasarıma ayrı bir hava kattığının da altını çizmeliyim.

Sürücü dış kısımlarına geçtiğimizde arkası kulaklığın arkası kapalı bir tipte tasarlandığını görebiliyoruz. Özellikle dokunduğum zaman iz tutmayan ve hoş bir his bırakacak kapasitede tasarlanmış.

Parlak siyahla bezenmiş üçgen kısmımızda tek renk seçenekli kırmızı Bloody amblemi tasarımı gerçekten tasarımı zenginleştirmiş. Kulağı çevreleyebilen bir yapıda tasarlanmış padlerden bahsetmem gerekirse hem yumuşak hem de gereksiz bir şekilde şişirilmiş insanı boğabilen bir yapıda olmadıklarını belirtmeliyim.







Özellikle sürücü kısmında Bordo rengi ile bezenmiş file sürücü perdesinde rastlamak, basite kaçmadıklarını düşünmeme sebep oldu. Yalnız tasarımda ufak bir ayrıntı dikkatimi çekti o da sağ sol kanal ayrımını gizlenebilen yapıda tasarlanmış mikrofon dışında kolay kavramamıza yardımcı olacak her hangi bir ibare bulunmuyor.



Kulaklık boyna asılabilen 90 derecelik bir oynama kapasitesine sahip değil. Onun dışında oldukça esnek olduğunu ve terletmeyen bir yapıda olduğunu belirtmeliyim.

Kablo kısmını oldukça sağlam tutmuşlar, örgülü kablo tasarımı dayanıklılık açısından başarılı. Kablomuzun üzerinde bulunan kontrol ünitemizden bahsetmem gerekirse üzerinde 5 farklı renk seçeneği bulunan led aydınlatmalı bir amblemimiz bulunuyor. Mikrofon ve ses açma kapama özelliklerinin yanı sıra kanallar arası geçiş imkanı koymayı da unutmamışlar. Ürün malzeme kalitesi ve kontrol bakımından oldukça kaliteli bir yapıda. özellikle ses açma kapama tekerinin oyun oynarken baya işimi kolaylaştırdığını belirtmeliyim.





Kablo kısmını oldukça sağlam tutmuşlar, örgülü kablo tasarımı dayanıklılık açısından başarılı. Kablomuzun üzerinde bulunan kontrol ünitemizden bahsetmem gerekirse üzerinde 5 farklı renk seçeneği bulunan led aydınlatmalı bir amblemimiz bulunuyor. Mikrofon ve ses açma kapama özelliklerinin yanı sıra kanallar arası geçiş imkanı koymayı da unutmamışlar. Ürün malzeme kalitesi ve kontrol bakımından oldukça kaliteli bir yapıda. özellikle ses açma kapama tekerinin oyun oynarken baya işimi kolaylaştırdığını belirtmeliyim. Parlak siyahla bezenmiş üçgen kısmımızda tek renk seçenekli kırmızı Bloody amblemi tasarımı gerçekten tasarımı zenginleştirmiş. Kulağı çevreleyebilen bir yapıda tasarlanmış padlerden bahsetmem gerekirse hem yumuşak hem de gereksiz bir şekilde şişirilmiş insanı boğabilen bir yapıda olmadıklarını belirtmeliyim.Özellikle sürücü kısmında Bordo rengi ile bezenmiş file sürücü perdesinde rastlamak, basite kaçmadıklarını düşünmeme sebep oldu. Yalnız tasarımda ufak bir ayrıntı dikkatimi çekti o da sağ sol kanal ayrımını gizlenebilen yapıda tasarlanmış mikrofon dışında kolay kavramamıza yardımcı olacak her hangi bir ibare bulunmuyor.





Öncelikle gündelik kullanımda kablo çoğu zaman dolanabiliyor ayrıca ses kontrol tekerinin ayar eşiğini yüksek tutulduğu için algılamak normalden uzun sürüyor. Kulaklığın Frekans aralığı oldukça geniş ve ses çıkış gücü de yeterince yüksek. Dış dünya ile bağlantımı kesebilse de dışarıya ses verebildiğini belirtmeliyim.

Uzun süreli testlerde şunu farkettim, yoğun seslerde ya da ani yükselişlerde, özellikle 7.1 modundayken, bazı seslerde sürücü kayba uğruyor. D ip frekanslarda yeterince tatmin edici, mid bas ve tiz seslerde başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Mid performansına değinecek olursam kristal netliğinde değil. Tiz seslere geçtiğimizde ise oldukça yeterince tatmin edici hissiyat barındırdığını belirtmeliyim. Vokal performansından bahsedecek olursam oldukça doğal yansıtabildiğini belirtmeliyim.





Bu kulaklıkta bas ve mid biraz daha ön plana çıkarken tiz bir adım geride kalmış. Tam olarak flat bir kulaklık diyemeyiz. Müzik performansı bir oyuncu kulaklığına nazaran yetecek düzeyde. Oyun performansı konusunda özellikle silahlı oyunlarda fazlasıyla tatmin etti. Keza gta 5 oynarken havanın, sokaktaki insanların ve arabaların sesini bile yeterince derin bir şekilde alabildim. Fakat 7.1 performansının tam anlamıyla yönsel olarak sesleri algılamanızda yol gösterici olduğunu söyleyemem. Biraz daha çevresel sesleri yansıtma konusunda hassas olabilirmiş. 780'den tasarım ve fonksiyon bakımından iyi olsa da 7.1 performansı bakımından biraz geride.





Onun dışında programla gelen ek özelliklerden bahsetmem gerekirse kanal kontrolü, ses profilleri ve çeşitli özel ayarlara yer veridklerini görebiliyoruz. .Stereo ve oyuncu özel moduna uygun geçişler mümkün. Aralarında çeşitli ses farklılıklarının bulunduğunu da belirtmeliyim. Oyun oynarken kafanıza uygun ayarla diyalogların ya da çeşitli seslerin daha ön planda olmasını sağlayabiliyorsunuz. Aslında buna bir nevi elle ekolayzer ayarı yerine özel profiller ile kolayca erişmek diyebiliriz.





Her yönden ses alan mikrofondan bahsetmem gerekirse frekans aralığını oldukça geniş tutmuşlar bunu da hassasiyet seviyesini düşük tutarak dengelemeye çalışmışlar. Başarılı olsalar da gürültü önleme teknolojisine sahip olmasını isterdim. karşı tarafa diğer sesler gidebiliyor. 7.1 konusunda film izlerken atmoferi biraz daha iyi yansıtsa da seslerin biraz solgun kaldığını özellikle diyalogların daha doğrusu karakterler seslerinin sıcaklığını yitirdiğini belirtmeliyim. Yine de surround keyfi bakımından idare eder.

