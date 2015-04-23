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A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi

4 yıl
33,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Tasarımı ve oyunculara özel yazılımsal ek ayarlarlarıyla dikkat çeken A4 Tech'in oyuncu kulaklığı Bloody G501, ofisimize konuk oluyor.

Teknik Özellikler

Tipi: Kafa Üstü (arkası kapalı)
Kanal: 7.1
Sürücü: 40 mm 
Yapısı: Neodymium Mıknatıs
Frekans Aralığı: 20 Hz- 20 KHz
Hassasiyet: 100 dB
Direnç: 32 ohm
Bağlantı: Usb (2.2 metre)
Ağırlık: 258 gram
Mikrofon: Omni (her yönden)
Frekans Tepkisi: 50-16,000 Hz
Hassasiyet: -58 gBv/Pa

Kafa üstü, arkası kapalı bir tipte tasarlanmış kulaklığımız standart 20 Hz-20 KHz frekans aralığı ile karşımıza çıkıyor. 40 mm'lik neodimyum sürücüyle gelen G501'in hassasiyet değeri ise 100 desibel olarak belirlenmiş. 32 ohm direnç değerli kulaklığın kanal yapısı ise sanal 7.1 olarak belirlenmiş. Usb üzerinden dijital ses imkanı sunan ürünümüzün kablo uzunluğu ise 2.2 metre olarak belirlenmiş. Her yönden ses alan bir mikrofona sahip ürünü, 22.04.2015 tarihi itibariyle ortalama 210 tl gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.

A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi

Sürekli kırmızı ve siyah rengine odaklanmış farklı tonlara yönelme konusunda sıkıntı yaşayan oyuncu aksesuarı dünyasında açıkçası bordo ve siyah harmanı görmek hoşuma gitti. G430'un turkuaz rengi de çok hoşuma gitmişti. Kulaklık ilk bakışta keskin hatları ve renk dağılımı ile bir oyuncu kulaklığı kıvamında dikkat çekebilmeyi başarıyor. G501, daha geniş hacme sahip kulaklıklara nazaran taç yapısı gereği yakından bakıldığında biraz daha minyon gözükebilen bir kulaklık olmuş.

Ürün genel olarak hem sert hem de elde hoş bir his bırakan plastik bir malzeme ile kaplanmış. Arada parlak siyah renginin izlerine de rastladığımız kulaklığımız keskin ve belirgin hatlarla donatıldığı için özellikle kanal kısımlarında hedeflediği dikkati çekmeyi başarıyor.

A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi


Ürünün suni deri ile kaplı taç kısmına yakından baktığımızda, Bloody amblemi ve ince hat yastığımızı görebiliyoruz. Yastığın oldukça yumuşak olduğunu ve sırıtmadığını da belirtmeliyim. Taç kısmının metal kızak üzerine kurulu olması hoşuma gitse de sürücülerin ağırlığını dengeleyecek kadar başarılı bir taç tasarımına sahip olduğunu söyleyemem. Ağırlığı bir şekilde yaymak yerine  insanın kafasının üzerine bindirebiliyor. Haliyle bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor.Taç ayak bağlantı kısımlarının rahatlıkla kaydığını ve tasarıma ayrı bir hava kattığının da altını çizmeliyim.

Sürücü dış kısımlarına geçtiğimizde arkası kulaklığın arkası kapalı bir tipte tasarlandığını görebiliyoruz. Özellikle dokunduğum zaman iz tutmayan ve hoş bir his bırakacak kapasitede tasarlanmış.

Parlak siyahla bezenmiş üçgen kısmımızda tek renk seçenekli kırmızı Bloody amblemi tasarımı gerçekten tasarımı zenginleştirmiş. Kulağı çevreleyebilen bir yapıda tasarlanmış padlerden bahsetmem gerekirse hem yumuşak hem de gereksiz bir şekilde şişirilmiş insanı boğabilen bir yapıda olmadıklarını belirtmeliyim.

A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi


Özellikle sürücü kısmında Bordo rengi ile bezenmiş file sürücü perdesinde rastlamak,  basite kaçmadıklarını düşünmeme sebep oldu. Yalnız tasarımda ufak bir ayrıntı dikkatimi çekti o da sağ sol kanal ayrımını gizlenebilen yapıda tasarlanmış mikrofon dışında kolay kavramamıza yardımcı olacak her hangi bir ibare bulunmuyor.

Kulaklık boyna asılabilen 90 derecelik bir oynama kapasitesine sahip değil. Onun dışında oldukça esnek olduğunu ve terletmeyen bir yapıda olduğunu belirtmeliyim.
A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
 

Kablo kısmını oldukça sağlam tutmuşlar, örgülü kablo tasarımı dayanıklılık açısından başarılı. Kablomuzun üzerinde bulunan kontrol ünitemizden bahsetmem gerekirse üzerinde 5 farklı renk seçeneği bulunan led aydınlatmalı bir amblemimiz bulunuyor. Mikrofon ve ses açma kapama özelliklerinin yanı sıra kanallar arası geçiş imkanı koymayı da unutmamışlar. Ürün malzeme kalitesi ve kontrol bakımından oldukça kaliteli bir yapıda. özellikle ses açma kapama tekerinin oyun oynarken baya işimi kolaylaştırdığını belirtmeliyim.

A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi


Öncelikle gündelik kullanımda kablo çoğu zaman dolanabiliyor ayrıca  ses kontrol tekerinin ayar eşiğini yüksek tutulduğu için algılamak normalden uzun sürüyor. Kulaklığın Frekans aralığı oldukça geniş  ve ses çıkış gücü de yeterince yüksek. Dış dünya ile bağlantımı kesebilse de dışarıya ses verebildiğini belirtmeliyim.
Uzun süreli testlerde şunu farkettim,  yoğun seslerde ya da ani yükselişlerde, özellikle 7.1 modundayken,  bazı seslerde sürücü kayba uğruyor. Dip frekanslarda yeterince tatmin edici, mid bas ve tiz seslerde başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Mid performansına değinecek olursam  kristal netliğinde değil. Tiz seslere geçtiğimizde ise oldukça yeterince tatmin edici hissiyat barındırdığını belirtmeliyim. Vokal performansından bahsedecek olursam oldukça doğal yansıtabildiğini belirtmeliyim.

Bu kulaklıkta bas ve mid biraz daha ön plana çıkarken tiz bir adım geride kalmış. Tam olarak flat bir kulaklık diyemeyiz. Müzik performansı bir oyuncu kulaklığına nazaran yetecek düzeyde. Oyun performansı konusunda  özellikle silahlı oyunlarda fazlasıyla tatmin etti.  Keza gta 5 oynarken havanın, sokaktaki insanların ve arabaların sesini bile yeterince derin bir şekilde alabildim. Fakat 7.1 performansının tam anlamıyla yönsel olarak sesleri algılamanızda yol gösterici olduğunu söyleyemem.  Biraz daha çevresel sesleri yansıtma konusunda hassas olabilirmiş. 780'den tasarım ve fonksiyon bakımından iyi olsa da 7.1 performansı bakımından biraz geride.

A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
 
Onun dışında programla gelen ek özelliklerden bahsetmem gerekirse kanal kontrolü, ses profilleri ve çeşitli özel ayarlara yer veridklerini görebiliyoruz. .Stereo ve oyuncu özel moduna uygun geçişler mümkün. Aralarında çeşitli ses farklılıklarının bulunduğunu da belirtmeliyim. Oyun oynarken kafanıza uygun ayarla diyalogların ya da  çeşitli seslerin daha ön planda olmasını sağlayabiliyorsunuz. Aslında buna bir nevi elle ekolayzer ayarı yerine özel profiller ile kolayca erişmek diyebiliriz.

Her yönden ses alan mikrofondan bahsetmem gerekirse frekans aralığını oldukça geniş tutmuşlar bunu da hassasiyet seviyesini düşük tutarak dengelemeye çalışmışlar. Başarılı olsalar da gürültü önleme teknolojisine sahip olmasını isterdim. karşı tarafa diğer sesler gidebiliyor. 7.1 konusunda film izlerken atmoferi biraz daha iyi yansıtsa da seslerin biraz solgun kaldığını özellikle diyalogların daha doğrusu karakterler seslerinin sıcaklığını yitirdiğini belirtmeliyim.  Yine de surround keyfi bakımından idare eder. 

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DH Misafiri 3 yıl
Abi acele bir şey soracam ben bu kulaklığı 1 aydan kısa bir süre içinde satın kısa bi süre içinde (mousede almıştım birlikte) elime geçti bununla 1 hafta felan hiç sıkıntı yaşamadan oyunumu oynadım ama 1 hafta sonra pıt pıt diye sesler çıkarmaya başladı ama az değil baya baya çıkarıyordu rahatsız ediyordu bayaa sonra farkettim ki bu her pıt yaptığında seslerin yerini değiştiriyordu yani sağdan gelen sesi soldan soldan gelen sesi sağdan veriyordu ve hala da veriyor bu durum canımı sıktı (hor kullanmadım) bu durum için ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun
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berke_17 3 yıl
inceleme için teşekkürler benim emektar platooon kulakğı değiştirecektim
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DH Misafiri 3 yıl
Ben kulaklığı aldım yazılımı yükledim ama yazılımı açamıyorum hata alıyorum yardımcı olurmusunuz
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berkerden 4 yıl
Kullandığınız mikrofon mu kötü, siz mi yanlış mesafeden kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ancak ses konusunda meraklı birisi olduğunuzu düşününce bu rahatsız edici sesi kabul edip nasıl yayınlıyorsunuz anlayamıyorum. Çok amatör olsa bile yayınlayan, insan biraz dikkat eder derim. Yayınlayan siz olunca akıl almıyor. Sesi düzeltmeniz dileğiyle elinize sağlık.
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Kaya 4 yıl
DARK HORSE AKARRRR
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Heil Hitler 4 yıl
valla kulaklıgın aynısı var bende yalnız driverini kullanmadan takılıorum ingiliççe bişey anlamıorum yani kurdum bikere pc ye sesi felan bozdu yada ben ayarlarını bozdun bilmiorum ama driversizde 10 numara diyeblirim ve ayrıca tamamen fbs oyunları için tasarlanmış bi canavar . tenks bloody
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kobra90 4 yıl
inceleme için teşekkurler.
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turktacettin 4 yıl
Abi mesaj atmıştım. sanırım görmedin.

Sezer abi öncelikle kolay gelsin. Silikon olmayan kulak içi kullaklık almak istiyorum. araştırmalarım sonucunda Sennheiser MX 370 i kutu hasarlı olarak 40-45 lira cıvarında buldum. Ama Sennheiser MX 475 i de 75 liraya buldum. İstediğim de çok net vokal ve bass gitarı bile rahatça hissedebileceğim basslar. Kaliteli şarkıları dinlerken daha çok dinlemeye teşvik edecek bişey yani. Bütcem son olarak 75 ve silikon olmayan kulakiçi bi kulaklık. Önerebilceğin başka kullaklık var mı veya hangisini almamı tavsiye edersin. Şimdiden teşekkürler.
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0quz28 4 yıl
DH Sezer
0quz28Merhaba Sezer Bey öncelikle kulaklık incelemelerinizi takip ediyor ve kendimce başarılı buluyorum ve bir sorum olacak bu konu hakkında. Ben üniversite öğrencisiyim malum durumları bilirsiniz :) 150 200 tl bir birikmişim var, ve buna göre en iyi fp oyuncu kulaklığı bakıyorum, shooter pek oynamam arada bir genel anlamda rpg, uzun soluklu shooter olmayan ilerlemeli aksiyon oyunları falan dikkatimi çekiyor ve bunları oynuyorum buna göre nasıl bir kulaklık önerebilirisiniz tavsiyelerinizi bekliyorum.Not : Dizi ve filmde izliyorum genel anlamda burda da performansı orta derece olsa fena olmaz.
Cerberus ve iyi bir ses kartı ya da gamecom 780 alabilirsin. G430dan uzak dur bunları değerlendir.

gamecom 780 pek bulunmuyor herhalde amazon fiyatı uygun diğer cerberus kulaklığınında amazon fiyatları uygun 200 tl ile uyuşuyor ama vatanbilgisayar gibi marketlerde cerberus 230 tl gibi bir fiyat ile satılıyor bu iyi, ama diğer kulaklık baya pahalı görünüyor ve bulunamıyor nereden bulabilirim önerecek birileri var mı arkadaşlar güvenilir.
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0quz28 4 yıl 0quz28
0quz28

DH Sezer

0quz28Merhaba Sezer Bey öncelikle kulaklık incelemelerinizi takip ediyor ve kendimce başarılı buluyorum ve bir sorum olacak bu konu hakkında. Ben üniversite öğrencisiyim malum durumları bilirsiniz :) 150 200 tl bir birikmişim var, ve buna göre en iyi fp oyuncu kulaklığı bakıyorum, shooter pek oynamam arada bir genel anlamda rpg, uzun soluklu shooter olmayan ilerlemeli aksiyon oyunları falan dikkatimi çekiyor ve bunları oynuyorum buna göre nasıl bir kulaklık önerebilirisiniz tavsiyelerinizi bekliyorum.Not : Dizi ve filmde izliyorum genel anlamda burda da performansı orta derece olsa fena olmaz.
Cerberus ve iyi bir ses kartı ya da gamecom 780 alabilirsin. G430dan uzak dur bunları değerlendir.


gamecom 780 pek bulunmuyor herhalde amazon fiyatı uygun diğer cerberus kulaklığınında amazon fiyatları uygun 200 tl ile uyuşuyor ama vatanbilgisayar gibi marketlerde cerberus 230 tl gibi bir fiyat ile satılıyor bu iyi, ama diğer kulaklık baya pahalı görünüyor ve bulunamıyor nereden bulabilirim önerecek birileri var mı arkadaşlar güvenilir.



arkadaşlar buldum sorun yok :) teşekkürler Sezer Bey herşey için
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0quz28 4 yıl
DH Sezer
0quz28Merhaba Sezer Bey öncelikle kulaklık incelemelerinizi takip ediyor ve kendimce başarılı buluyorum ve bir sorum olacak bu konu hakkında. Ben üniversite öğrencisiyim malum durumları bilirsiniz :) 150 200 tl bir birikmişim var, ve buna göre en iyi fp oyuncu kulaklığı bakıyorum, shooter pek oynamam arada bir genel anlamda rpg, uzun soluklu shooter olmayan ilerlemeli aksiyon oyunları falan dikkatimi çekiyor ve bunları oynuyorum buna göre nasıl bir kulaklık önerebilirisiniz tavsiyelerinizi bekliyorum.Not : Dizi ve filmde izliyorum genel anlamda burda da performansı orta derece olsa fena olmaz.
Cerberus ve iyi bir ses kartı ya da gamecom 780 alabilirsin. G430dan uzak dur bunları değerlendir.

Çok teşekkürler ilginiz için, hemen bir göz atacağım.
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hayranim 4 yıl
Güzel inceleme olmus tsk.
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0quz28 4 yıl
Merhaba Sezer Bey öncelikle kulaklık incelemelerinizi takip ediyor ve kendimce başarılı buluyorum ve bir sorum olacak bu konu hakkında. Ben üniversite öğrencisiyim malum durumları bilirsiniz :) 150 200 tl bir birikmişim var, ve buna göre en iyi fp oyuncu kulaklığı bakıyorum, shooter pek oynamam arada bir genel anlamda rpg, uzun soluklu shooter olmayan ilerlemeli aksiyon oyunları falan dikkatimi çekiyor ve bunları oynuyorum buna göre nasıl bir kulaklık önerebilirisiniz tavsiyelerinizi bekliyorum.
Not : Dizi ve filmde izliyorum genel anlamda burda da performansı orta derece olsa fena olmaz.
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DH Sezer 4 yıl 0quz28
0quz28
Merhaba Sezer Bey öncelikle kulaklık incelemelerinizi takip ediyor ve kendimce başarılı buluyorum ve bir sorum olacak bu konu hakkında. Ben üniversite öğrencisiyim malum durumları bilirsiniz :) 150 200 tl bir birikmişim var, ve buna göre en iyi fp oyuncu kulaklığı bakıyorum, shooter pek oynamam arada bir genel anlamda rpg, uzun soluklu shooter olmayan ilerlemeli aksiyon oyunları falan dikkatimi çekiyor ve bunları oynuyorum buna göre nasıl bir kulaklık önerebilirisiniz tavsiyelerinizi bekliyorum.
Not : Dizi ve filmde izliyorum genel anlamda burda da performansı orta derece olsa fena olmaz.

Cerberus ve iyi bir ses kartı ya da gamecom 780 alabilirsin. G430'dan uzak dur bunları değerlendir.
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