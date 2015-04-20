Everest Rampage KB-R02 İnceleme

Everest'in, oyunculara yönelik çıkartmış olduğu yeni oyuncu klavyesi Rampage KB-R02, hem alttan aydınlatmalı özelliği, hem de tasarım yapısıyla konuğumuz oluyor. İyi seyirler.

Tipi: Q Türkçe

Bağlantı: Usb (1.6 metre)

Multimedya Kontrol: Bulunuyor (6 adet)

Makro Tuş Sayısı: 6 Adet



Led: 2 kademe



Tuş Yapısı: Standart tuş yapısı (silikon)

Klavye Yapısı: Alttan Aydınlatmalı

Özel Tuşlar: Oyun kilidi modu

Tuş Ömrü: 10 milyon

Ağırlık:773 gram

6 adet makro tuşu bulunan Türkçe karakter Q klavyemiz, 1.6 metrelik bir usb kablosu ile gelmekte. Multimedya kontrol imkanları ve 2 kademe led aydınlatma kapasitesiyle donatılmış klavye,

alttan aydınlatmalı bir yapı ile gelmekte

. Silikon tuş yapısı ve standart tuş tasarımı ile gelen Rampage, 10 milyon

tuş kullanım

ömrüne sahip. Ürünü 17.04.2015 tarihi itibariyle ortalama olarak 90 tl gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.





Önceden de belirttiğim gibi bir oyuncu klavyesinde ilk dikkat çeken şey, her zaman tasarımdır. Bu klavyede de tasarım, fiyatına göre dikkatimi çekmeyi başardı. Yine belirtmeliyim ki asıl önemli olan, detayları görmek ve ihtiyaçlarına göre yol almaktır. O zaman gerçekten bir ürünü ne kadar beğendiğimizi anlayabiliriz.





Tamamiyle plastik bir malzeme ile kaplanmış ürün, siyah, beyaz ve kırmızıyla harmanlanmış bir şekilde geliyor. Malzemenin sert olduğunu ve ürünün ağırlığının tasarımla senkron gittiğini söyleyebiliriz. Klavye elimize aldığımızda gereksiz sesler çıkartmayan bir yapıda ve oldukça sağlam gözüküyor. Ön yüze yakından baktığımızda, girintili çıkıntılı bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Düz kare tasarımdan ziyade daha keskin hatlarla bezenmesi zengin bir hava katmış.







Görebileceğiniz üzere klavyenin 6 adet makro tuşu bulunuyor. Standart Multimedya tuş dağılımına da yer verdiklerini görebiliyoruz, keza fonksiyon ve Windows kilit tuşunu da ihmal etmemişler. Tasarımda çözemediğim tek şey ''Infinity Blade '' kısmının yarattığı boşluk etkisi oldu. Özellikle en yüksek ışık seviyesindeyken o bölgede ışığın da etkisiyle dikkat çeken bir boşluk meydana geliyor. Bu da haliyle tasarımı bozabiliyor. Görebileceğiniz üzere klavyenin 6 adet makro tuşu bulunuyor. Standart Multimedya tuş dağılımına da yer verdiklerini görebiliyoruz, keza fonksiyon ve Windows kilit tuşunu da ihmal etmemişler. Tasarımda çözemediğim tek şey ''Infinity Blade '' kısmının yarattığı boşluk etkisi oldu. Özellikle en yüksek ışık seviyesindeyken o bölgede ışığın da etkisiyle dikkat çeken bir boşluk meydana geliyor. Bu da haliyle tasarımı bozabiliyor.





Ürünün standart silikon tuş donanımına sahip olduğunu belirtmeliyim, onun dışında tuş yapısı ne yazık ki konveks değil. Bir çok başlangıç seviyesi klavyedee karşımıza çıkan tuş yapısıyla benzer bir yapıya sahip. Diğerlerinden biraz daha farklı olmasını sağlayan etmen ise tuşların bir birine daha da uzak olmasıdır. Ayrıca tuşların oldukça iyi bir boy ve yükseklik oranına sahip olduğunu belirtmeliyim. Bu ince detaylar bizlere yanlış tuşa basma konusunda avantaj sağlasa da konveks yapıda da olmasını isterdim.













Ürünü bir süredir Bloody-B120 ile birlikte, hem kullanma hem de test etme imkanım oldu. Tuş hissiyatı bakımından beni pek tatmin etmediğini belirtmeliyim. Biraz yumuşak bir yapıda kalmış. Yaptığım testlerde, tepkime süresi bakımından, 20 liralık klavyelerden biri olan Logitech'in K120 modelli klavyesinin biraz gerisinde kalabiliyor. Bu da özellikle rpg,rts ve mmo vari oyunlarda insanların dikkatini çekebilir.

Klavyede s







Şunun da altını çizmeliyim programa ihtiyaç duymaksızın klavye üzerinden ışığı ve efektleri kontrol edebilmemiz cidden hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki bir çok insan programa bağlı kalmayı ya da program kurmayı sevmez ayrıca bazen üşendiğimiz için kurcalamayız bile. Bu açıdan elimizin altında olması ivedilik açısından da tatmin edici.







Programdan bahsetmem gerekirse karmaşık programlardan ziyade daha basit ve kolay bir arayüze sahip olduğunu belirtmeliyim. Makro tuşlara istediğimiz her türlü kombinasyonu ve ön tanımlı fonksiyonları ekleyebiliyoruz. Yalnız diğer klavye tuşlarına kombinasyon ve çoklu tuş görevleri atayamıyoruz. Klavye gündelik kullanımda da iş görebilecek bir yapıda çünkü program ve makro tuşlar beraber iyi iş çıkartabiliyor. Oyun konusundaki performansından bahsetmem gerekirse makro tuşların, ışığın ve tasarımın katkısı yadsınamaz.





ürekli ışık ve nefes efekti sunabilen iki dereceli ışıklı bildirimlere yer vermeyi de ihmal etmediklerini görebiliyoruz. Tek renk seçeneğine sahip olsa da kırmızı hoş durmuş. Açıkçası alttan aydınlatmalı da olsa Bloody-B120 gibi çok zayıf bir seviyeye sahip değil. Bu klavyeyi içten aydınlatmayı aratmayacak şekilde iyi beslediklerini görebiliyoruz.Şunun da altını çizmeliyim programa ihtiyaç duymaksızın klavye üzerinden ışığı ve efektleri kontrol edebilmemiz cidden hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki bir çok insan programa bağlı kalmayı ya da program kurmayı sevmez ayrıca bazen üşendiğimiz için kurcalamayız bile. Bu açıdan elimizin altında olması ivedilik açısından da tatmin edici.Programdan bahsetmem gerekirse karmaşık programlardan ziyade daha basit ve kolay bir arayüze sahip olduğunu belirtmeliyim. Makro tuşlara istediğimiz her türlü kombinasyonu ve ön tanımlı fonksiyonları ekleyebiliyoruz. Yalnız diğer klavye tuşlarına kombinasyon ve çoklu tuş görevleri atayamıyoruz. Klavye gündelik kullanımda da iş görebilecek bir yapıda çünkü program ve makro tuşlar beraber iyi iş çıkartabiliyor. Oyun konusundaki performansından bahsetmem gerekirse makro tuşların, ışığın ve tasarımın katkısı yadsınamaz. Klavyede s

Ürün arka kısmına geçtiğimizde dikkatimi 4 adet hava kanalı çekti, sonradan bunun sıvı temasında klavyeye zararı en aza indirmek için açılmış kanallar olduğunu anlayabildim. Rampage'in kaydırmaz yapıda ayaklara sahip olduğunu ve daha sağlam tutuş için önlerde desteğe sahip olduğunu görmek güzel. Klavyenin 1.6 metrelik kablosuna geçtiğimizde, kalınlığından kalitesini anlasak da biraz basit kaldığını belirtmeliyim. En azından örgülü yapıda gelebilirmiş.