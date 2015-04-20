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Everest Rampage KB-R02 İnceleme

4 yıl
37,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Everest'in, oyunculara yönelik çıkartmış olduğu yeni oyuncu klavyesi Rampage KB-R02, hem alttan aydınlatmalı özelliği, hem de tasarım yapısıyla konuğumuz oluyor. İyi seyirler.


Teknik Özellikler:

Tipi: Q Türkçe
Bağlantı: Usb (1.6 metre)
Multimedya Kontrol: Bulunuyor (6 adet)
Makro Tuş Sayısı: 6 Adet
Led: 2 kademe
Tuş Yapısı: Standart tuş yapısı (silikon)
Klavye Yapısı: Alttan Aydınlatmalı
Özel Tuşlar: Oyun kilidi modu 
Tuş Ömrü: 10 milyon 
Ağırlık:773 gram

Everest Rampage KB-R02 İnceleme


6 adet makro tuşu bulunan Türkçe karakter Q klavyemiz, 1.6 metrelik bir usb kablosu ile gelmekte. Multimedya kontrol imkanları ve 2 kademe led aydınlatma kapasitesiyle  donatılmış klavye, alttan aydınlatmalı bir yapı ile gelmekte. Silikon tuş yapısı ve standart tuş tasarımı ile gelen Rampage, 10 milyon tuş kullanım ömrüne sahip. Ürünü 17.04.2015 tarihi itibariyle ortalama olarak 90 tl gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.
Önceden de belirttiğim gibi bir oyuncu klavyesinde ilk dikkat çeken şey, her zaman tasarımdır. Bu klavyede de tasarım, fiyatına göre dikkatimi çekmeyi başardı. Yine belirtmeliyim ki asıl önemli olan, detayları görmek ve ihtiyaçlarına göre yol almaktır. O zaman gerçekten bir ürünü ne kadar beğendiğimizi anlayabiliriz.

Tamamiyle plastik bir malzeme ile kaplanmış ürün, siyah, beyaz ve kırmızıyla harmanlanmış bir şekilde geliyor. Malzemenin sert olduğunu ve ürünün ağırlığının tasarımla senkron gittiğini söyleyebiliriz. Klavye elimize aldığımızda gereksiz sesler çıkartmayan bir yapıda ve oldukça sağlam gözüküyor. Ön yüze yakından baktığımızda, girintili çıkıntılı bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz.  Düz kare tasarımdan ziyade daha keskin hatlarla bezenmesi zengin bir hava katmış.

Everest Rampage KB-R02 İnceleme


Görebileceğiniz üzere klavyenin 6 adet makro tuşu bulunuyor. Standart Multimedya tuş dağılımına da yer verdiklerini görebiliyoruz, keza fonksiyon ve Windows kilit tuşunu da ihmal etmemişler. Tasarımda çözemediğim tek şey  ''Infinity Blade '' kısmının yarattığı boşluk etkisi oldu. Özellikle en yüksek ışık seviyesindeyken o bölgede ışığın da etkisiyle dikkat çeken bir boşluk meydana geliyor. Bu da haliyle tasarımı bozabiliyor.

Ürünün standart silikon tuş donanımına sahip olduğunu belirtmeliyim, onun dışında tuş yapısı ne yazık ki konveks değil. Bir çok başlangıç seviyesi klavyedee karşımıza çıkan tuş yapısıyla benzer bir yapıya sahip. Diğerlerinden biraz daha farklı olmasını sağlayan etmen ise tuşların bir birine daha da uzak olmasıdır. Ayrıca tuşların oldukça iyi bir boy ve yükseklik oranına sahip olduğunu belirtmeliyim. Bu ince detaylar bizlere yanlış tuşa basma konusunda avantaj sağlasa da konveks yapıda da olmasını isterdim.

Ürün arka kısmına geçtiğimizde dikkatimi 4 adet hava kanalı çekti, sonradan bunun sıvı temasında klavyeye zararı en aza indirmek için açılmış kanallar olduğunu anlayabildim. Rampage'in kaydırmaz yapıda ayaklara sahip olduğunu ve daha sağlam tutuş için önlerde desteğe sahip olduğunu görmek güzel. Klavyenin 1.6 metrelik kablosuna geçtiğimizde, kalınlığından kalitesini anlasak da biraz basit kaldığını belirtmeliyim. En azından örgülü yapıda gelebilirmiş.

Everest Rampage KB-R02 İnceleme


Ürünü bir süredir Bloody-B120 ile birlikte, hem kullanma hem de test etme imkanım oldu. Tuş hissiyatı bakımından beni pek tatmin etmediğini belirtmeliyim. Biraz yumuşak bir yapıda kalmış. Yaptığım testlerde, tepkime süresi bakımından, 20 liralık klavyelerden biri olan Logitech'in K120 modelli klavyesinin biraz gerisinde kalabiliyor. Bu da özellikle rpg,rts ve mmo vari oyunlarda insanların dikkatini çekebilir.

Klavyede sürekli ışık ve nefes efekti sunabilen iki dereceli ışıklı bildirimlere yer vermeyi de ihmal etmediklerini görebiliyoruz. Tek renk seçeneğine sahip olsa da kırmızı hoş durmuş. Açıkçası alttan aydınlatmalı da olsa Bloody-B120 gibi çok zayıf bir seviyeye sahip değil. Bu klavyeyi içten aydınlatmayı aratmayacak şekilde iyi beslediklerini görebiliyoruz. 

Everest Rampage KB-R02 İnceleme


Şunun da altını çizmeliyim programa ihtiyaç duymaksızın klavye üzerinden ışığı ve efektleri kontrol edebilmemiz cidden hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki bir çok insan programa bağlı kalmayı ya da program kurmayı sevmez ayrıca bazen üşendiğimiz için kurcalamayız bile. Bu açıdan elimizin altında olması ivedilik açısından da tatmin edici.

Everest Rampage KB-R02 İnceleme


Programdan bahsetmem gerekirse karmaşık programlardan ziyade daha basit ve kolay bir arayüze sahip olduğunu belirtmeliyim.  Makro tuşlara istediğimiz her türlü kombinasyonu ve ön tanımlı fonksiyonları ekleyebiliyoruz. Yalnız diğer klavye tuşlarına kombinasyon ve çoklu tuş görevleri atayamıyoruz. Klavye gündelik kullanımda da iş görebilecek bir yapıda çünkü program ve makro tuşlar beraber iyi iş çıkartabiliyor. Oyun konusundaki performansından bahsetmem gerekirse makro tuşların, ışığın ve tasarımın katkısı yadsınamaz.  

Everest Rampage KB-R02 İnceleme



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rtsbora 4 yıl en beğenilen
İnceleme için teşekkürler. Klavye aydınlatması tuşları değil, çevresini aydınlatıyor. Tam olarak alttan aydınlatma diyemeyiz sanırım. 90 liraya bunu almaktansa 120 liraya Logitech G105 almak bence daha mantıklı.
İnceleme için teşekkürler. Klavye aydınlatması tuşları değil, çevresini aydınlatıyor. Tam olarak alttan aydınlatma diyemeyiz sanırım. 90 liraya bunu almaktansa...
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draconist 4 yıl
Daha önce A4 Tech Blood B120 incelemesinin altına da yazmıştım yine yazıyorum, o paralara bu dandik klavyeler alınacağına 70 liraya Zalman ZM-K400G daha hesaplı ve güzel bir seçenek.
Aydınlatmalı klavye de böyle olur, harflerin içinden ışık görünür, öteki türlü işlevsiz masa lambası gibi duruyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Daha önce A4 Tech Blood B120 incelemesinin altına da yazmıştım yine yazıyorum, o paralara bu dandik klavyeler alınacağına 70 liraya Zalman ZM-K400G daha hesapl...
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DH Sezer 4 yıl Dovahkiin
Teşekkür ederim. Benim düşüncem şu yapıda bir çoğumuz o kadar yüksek sınıf ürünlere para harcayacak kadar lüks yaşamıyor, ben de yaşamıyorum. Elimden geldiğince iyi ya da kötü mutlaka uygun fiyatlı işimi görebilecek ürünlere yöneliyorum. Ne bileyim Ps4 yerine hala Ps1 oynayan bir insanım.. Manevi değeri yüksek hoşuma giden şeylere yöneliyor ya da arıyorum. İlk topladığım bilgisayarın parçalarını bile saklarım hala intel p4 1.8 yerine gidip daha uygun fiyata BArton 2500+ alıp deli gibi overclock ederek senelerce mutlu olabildim.
Teşekkür ederim. Benim düşüncem şu yapıda bir çoğumuz o kadar yüksek sınıf ürünlere para harcayacak kadar lüks yaşamıyor, ben de yaşamıyorum. Elimden geldiğinc...
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DH Misafiri 3 yıl
Her türlü muhtesem bi klavye LogitechG105 falan bunun yanında hikaye almak isteyene tavisye ederim tam bir oyuncu klavyesi 1 yıldır kullanıyorum ve hicbir sorun olusturmadı ;)
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Eufrat 4 yıl
Sezer abi Logitech G-910 model klavyeyi inceleyebilir misin ?
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Pulstar 4 yıl
Hep oyuncuya yönelik.

Hiç mi normal kullanıcıya yönelik aydınlatmalı Türkçe klavye yok.

Sırf bu yüzden Logitech G105 kullanıyorum fakat bundan önceki Logitech K520'nin keyfini alamıyorum.
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Guest Account 4 yıl
internet kafe klavyelerine benzettim ben.
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captaincato 4 yıl
Bir kere bir oyuncu klavyeinde f tuşları numerik tuşlar ve harf tuşları birbirine yakın olmalı oynanan oyunlarda fonksiyon tuşları ve numerik tuşlar yoğun kullanılıyor harf tuşlarıda öyle bunlar aynı hizada ve üst üste olmalı ki adam gibi bir oyuncu klavyesi olsun....
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astralll 4 yıl
draconist
Daha önce A4 Tech Blood B120 incelemesinin altına da yazmıştım yine yazıyorum, o paralara bu dandik klavyeler alınacağına 70 liraya Zalman ZM-K400G daha hesaplı ve güzel bir seçenek. Aydınlatmalı klavye de böyle olur, harflerin içinden ışık görünür, öteki türlü işlevsiz masa lambası gibi duruyor.
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Bu klavyeyi sayende ögrenmiş oldum, tam bir fiyat performans ürünüymüş.... Paylaştıgın için teşekkür.
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Göztepeli 4 yıl
Bu klavye aydınlatmasıyla tuşların gece görüneceğini zannetmiyorum dekoratif birşey olmuş sadece.
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Dovahkiin 4 yıl
Uçuk fiyatlı ürünler yerine ulaşılabilir fiyattakileri incelemen güzel.
Kağıttan teknik özellik okuyup geçmek yerine kendi yorumlarına ağırlık vermen de daha samimi bir inceleme havası yaratıyor.
Umarım bu kalitedeki incelemelere devam edersin.
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DH Sezer 4 yıl Dovahkiin
Teşekkür ederim. Benim düşüncem şu yapıda bir çoğumuz o kadar yüksek sınıf ürünlere para harcayacak kadar lüks yaşamıyor, ben de yaşamıyorum. Elimden geldiğince iyi ya da kötü mutlaka uygun fiyatlı işimi görebilecek ürünlere yöneliyorum. Ne bileyim Ps4 yerine hala Ps1 oynayan bir insanım.. Manevi değeri yüksek hoşuma giden şeylere yöneliyor ya da arıyorum. İlk topladığım bilgisayarın parçalarını bile saklarım hala intel p4 1.8 yerine gidip daha uygun fiyata BArton 2500+ alıp deli gibi overclock ederek senelerce mutlu olabildim.
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Mertolozzi 4 yıl
Bu adamın incelemelerine bayılıyorum. Çok teşekkürler.
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DH Sezer 4 yıl Mertolozzi
Valla çok çok teşekkür ederim. Şimdi fena gaza geldim bir inceleme daha çekeceğim.
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burakesan 4 yıl
Eline sağlık :) Everest'in mekanik klavyesi mi varmış :O İncelenebilir doğrusu.
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pcheveslisi 4 yıl
ben hayatta 90tl vermem buna bence hiç oyuncu klavyesine benzemiyor
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