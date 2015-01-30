DH Özel Röportaj: General Mobile, Discovery Air isimli akıllı telefonunu tanıttı

General Mobile, Discovery serisi altında pazara sunduğu akıllı telefonlara yeni bir model daha ekledi. Firmanın Discovery Air olarak adlandırdığı telefon tasarımı ve 98 gram'lık ağırlığıyla dikkat çek

General Mobile, Discovery serisi altında pazara sunduğu akıllı telefonlara yeni bir model daha ekledi. Firmanın Discovery Air olarak adlandırdığı telefon tasarımı ve 98 gram'lık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Detayları General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü'den alıyoruz.