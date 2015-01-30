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DH Özel Röportaj: General Mobile, Discovery Air isimli akıllı telefonunu tanıttı

4 yıl
74,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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General Mobile, Discovery serisi altında pazara sunduğu akıllı telefonlara yeni bir model daha ekledi. Firmanın Discovery Air olarak adlandırdığı telefon tasarımı ve 98 gram'lık ağırlığıyla dikkat çek
General Mobile, Discovery serisi altında pazara sunduğu akıllı telefonlara yeni bir model daha ekledi. Firmanın Discovery Air olarak adlandırdığı telefon tasarımı ve 98 gram'lık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Detayları General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü'den alıyoruz.
 

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DH Misafiri 4 yıl
genaral mobal 4 g telefon aldım daha 1,5 ay oldu ekran kendi kandine biryerlere giriyo ekran üst menü aşşağı inip çıkıyo aşırı bi ısınma mevcut tlf servise verdim 10 gündür telefonsuz kaldım tlf yeni açılıp tamir gördükten sonra ben ne anladım bu telefondan bu nasıl bi iş telefonum açılcaksa yenisi versinler
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DH Misafiri 4 yıl
Sakın general mobil air almaya kalkmayın. Ben alalı bir kaç ay oldu telefon elimdeyken ne bir darbe ne bir düşme olmaksısız ekran göruntusu gitti. Garantiye yolladım ekran kırıp diye bana 750 tl'lık telefona 320 tl masraf çıkardılar.Onarılmadan Geri iade isteyecem kendi imkanlarımla tamir ettirmeye çalışırım oldu oldu olmadı cöpe atarım yinede onlara 320 tl vermem
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DH Misafiri 4 yıl
burda boş muhabbet yapan çok insan var sen 750 tl ye o özelliklerde telefon bul öyle gel yanıma
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar Kesinlikle GEMPA garantili Dicovery Air Modelini Sakın ama sakın almayın .. SÖZDE GARANTİ GEMPA garanti.. Malı satana kadar onlar.. Aldım iki Gün Sonra arıza Yaptı telefon bozuk çıktı. garanti 320 TL masraf çıkardı.. Özellikle EVSHOP dan kesinlikle hiçbirşey almayın mağdur olursunuz.. GEMPA garanti SÖZDE Garanti...
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DH Misafiri 4 yıl
Ah bide konuşabilsen, 15 gb 25 gb :)
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar şimdi telefon çıktı. General mobile internet sitesine bir girip bakın. Hiç bir bilgi fotoğraf yok sanki sanırsınız ki . Bu kadar mı hazırlıksız plansız programsız iş yapıyorsunuz. Gerisini siz düşünün telefonu alırken.
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DH Misafiri 4 yıl
elite kullanıcısı olarak cihazımdan çok memnunum.Bence bu cihaz da çok şık olmuş. Marka olarakta şu anda çok sevilen bir marka general mobile. bizim iş yerinde 10 kişiden 7-8 inde discovery kullanan var. bu cihaz da bence bayanlara hitap eder ağırlıklı olarak. diğer markalar gibi milleti kazıklamak yerine aynı kaliteyi yarı parasına insanların cebine koyuyorsunuz.helal olsun. Yorumlara baktım da gerçekten yazık.diğer markaların farklı modellerini öven arkadaşlar acaba o cihazları kullanıyorlarmı.Neyse her malın bir alıcısı var tabiki. Başarılarınızın devamını dilerim.
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DH Misafiri 4 yıl
Merakimi mazur görün. General mobile bu telefonun hangi vidasini üretmis, hangi vidasini SIKMIS. % kaci yerli imis?
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DH Misafiri 4 yıl
Almak isteyen arkadaşlar için n11.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Elite kullanıcısıyım ve hayatta bir daha discovery almam. Telefon her yönüyle sorunlu. En basitinden ekran kapanma süresini ne yaparsam yapayim 15 saniyede kapanıyor. Şebeke gidiyor ve telefonu yeniden başlatmadan gelmiyor. Video izlerken ses gidiyor. Şarj dolu olmasına rağmen %1 görünüyor vs. vs.. Hala güncelleme yok. Air telefonunu görünce anladım neden eski modellere güncelleme gelmediğini. Air telefonuna yoğunlaşmaları bizi mağdur etti. Hali hazırdaki müşterilerini kaybetmek discovery firması için hiç önemli değil anlaşılan. Çevreme de önermiyorum artık.
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