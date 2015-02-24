DH Özel Röportaj: Qualcomm Türkiye, sektörü değerlendiriyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Qualcomm Türkiye, bugün düzenlediği toplantı ile CES 2015'te sunduğu çözümleri, firmanın ileriye dönük planlarını aktardı. Qualcomm Türkiye Ülke Müdürü Barış Ruacan ile sektörü ve Mobil Dünya Kongresi
Qualcomm Türkiye, bugün düzenlediği toplantı ile CES 2015'te sunduğu çözümleri, firmanın ileriye dönük planlarını aktardı. Qualcomm Türkiye Ülke Müdürü Barış Ruacan ile sektörü ve Mobil Dünya Kongresi ile ilgili fikirlerini konuştuk.
Paylaş Tweetle
Exynos'la ilgili bence en büyük sıkıntı Samsung'un standart hale getirememesi.
Bu normal kullanıcılar için sorun olmaz. Ancak iş Custom Rom kullanımına gelince en fazla seçenek Qualcomm işlemcilerde görünüyor.
XDA'e bakınca bile fark oldukça belli ediyor.
Sorulmayacaklar listesinde ilk siradadir...