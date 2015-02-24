DH Özel Röportaj: Qualcomm Türkiye, sektörü değerlendiriyor

Qualcomm Türkiye, bugün düzenlediği toplantı ile CES 2015'te sunduğu çözümleri, firmanın ileriye dönük planlarını aktardı. Qualcomm Türkiye Ülke Müdürü Barış Ruacan ile sektörü ve Mobil Dünya Kongresi

Qualcomm Türkiye, bugün düzenlediği toplantı ile CES 2015'te sunduğu çözümleri, firmanın ileriye dönük planlarını aktardı. Qualcomm Türkiye Ülke Müdürü Barış Ruacan ile sektörü ve Mobil Dünya Kongresi ile ilgili fikirlerini konuştuk.