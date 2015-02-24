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DH Özel Röportaj: Qualcomm Türkiye, sektörü değerlendiriyor

4 yıl
13,5b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Qualcomm Türkiye, bugün düzenlediği toplantı ile CES 2015'te sunduğu çözümleri, firmanın ileriye dönük planlarını aktardı. Qualcomm Türkiye Ülke Müdürü Barış Ruacan ile sektörü ve Mobil Dünya Kongresi
Qualcomm Türkiye, bugün düzenlediği toplantı ile CES 2015'te sunduğu çözümleri, firmanın ileriye dönük planlarını aktardı. Qualcomm Türkiye Ülke Müdürü Barış Ruacan ile sektörü ve Mobil Dünya Kongresi ile ilgili fikirlerini konuştuk.
 

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maskelisuvari 4 yıl
Dediğinizin çoğuna katılıyorum,dediğiniz gibi Qualcomm Ülke Müdürü olacak kişi 8-9 dakikalık röpörtajda hiç birşey söylemedi,politikacı gibi konuştu,vakit öldürdü,bir de üstüne adaptan edepten haberi yok.Ama burada suçu Donanım Haber'de görmüyorum,Qualcomm'a soruları ülkedeki en yetkili kişiye soruyorlar,o da çıkaçıka bu çıktı,Donanım Haber napsın :)
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maskelisuvari 4 yıl
Spiker siz siz diye hitap ediyor,adam sen diye cevap veriyor,bu ne terbiyesizlik,ukala dümbeleği!
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eXaline 4 yıl
Konudaki 3 5 yorumu okudum ve izlemekten vazgeçtim. Şu röportaj videolarınız hiç izlemeye değmiyor, hele bazı geçmiş videolarınızda satmaya çalıştığı kendi firmasının ürününün özeliklerinden bile haberi olmayan insanlar çıkarmıştınız. Her firma veya her kişi ile röportaj yapmanız gerekmiyor, önce bir röportaj yapacağınız kişiyi ölçün biçin, mevkisine uygun mu, çalıştığı sektörü biliyor mu diye. Türkiye de yeterli koşulları sağlamadan bir şekilde o konumlara gelen çok. Haliyle o tarz insanları dinlemek kimseye bir şey katmayacaktır.
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Elsa 4 yıl
Qualcomm'a biri bu yıl milleti dudukleyemeyecegini anlatsın, Xiaomi bile Meizu gibi gider Samsungtan alır
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makist 4 yıl
Amcayi kahvehaneden tutup zorla getirmisler, insan bir kravat takar, yakayi falan düzeltir. Ciddiyet yerle yeksan...
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freudunpiposu 4 yıl
Qualcomm'un SoC kısmında iddiası, egosu batırıyor kendisini. Baseband tarafına ekran teknolojilerine, pil tasarufu düşüncelerine bakıyorum adamlar yenilikçi ama o "kendi mimarimiizz" diyen politika 2 yıl boyunca CPU konusunda Android dünyasının yerinde saymasına neden oldu. Apple olmasa, ardından Exynos olmasa telefonlar hala soba gibi yanacaktı. Neyse ki bu süre 1 yılda aşıldı. çeşitli yongaları kendileri yapıp işin performans kısmını bıraksalar çok daha iyi.
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darkdiva 4 yıl
Exynos 7420, bu adamlara kral çıplak diyecektir umarım.
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Pulstar 4 yıl darkdiva
darkdiva

Exynos 7420, bu adamlara kral çıplak diyecektir umarım.

Exynos'la ilgili bence en büyük sıkıntı Samsung'un standart hale getirememesi.

Bu normal kullanıcılar için sorun olmaz. Ancak iş Custom Rom kullanımına gelince en fazla seçenek Qualcomm işlemcilerde görünüyor.

XDA'e bakınca bile fark oldukça belli ediyor.
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Batumatu 4 yıl
Exynos 7420 hakkında ne düşünüyor acaba?
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selahattın ısık 4 yıl Batumatu
Batumatu
Exynos 7420 hakkında ne düşünüyor acaba?

Sorulmayacaklar listesinde ilk siradadir...
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