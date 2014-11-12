DH Özel Röportaj: Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk

Haber Editörü
NAS çözümleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk. Detayları, Synology Türkiye Ülke Müdürü Volkan Yiğit'ten alıyoruz.
NAS çözümleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk. Detayları, Synology Türkiye Ülke Müdürü Volkan Yiğit'ten alıyoruz.
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Güzel bir noktaya değinmişsiniz ve haklısınız da. Ancak röportajı yapan sunucunun kıyafeti de hiç uygun olmadığını görmezden gelmeniz ayrımcılık olmuş.