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DH Özel Röportaj: Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk

5 yıl
15,3b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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NAS çözümleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk. Detayları, Synology Türkiye Ülke Müdürü Volkan Yiğit'ten alıyoruz.
NAS çözümleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk. Detayları, Synology Türkiye Ülke Müdürü Volkan Yiğit'ten alıyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Bu ropörtaj donanımhaber aracılığı ile yüzlerce hatta binlerce kişiye ulaşacak. Videoyu ilk açtığımda "Synology" firmasının ülkemiz müdürü olan Volkan Bey'in ceketinin biz izleyiciler karşısında iliklememesini gördükten sonra videoyu izlemekten vazgeçtim. Her ne sebeple olursa olsun, hangi firmanın çalışanı veya yöneticisi olursa olsun sunum veya tanıtım sırasında bu tür ince detaylara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyor video için emek harcayan Ender Bey'e de çalışmalarında başarılar diliyorum.Saygılarımla...!
1 Yanıt Yanıtla
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Austin powers 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu ropörtaj donanımhaber aracılığı ile yüzlerce hatta binlerce kişiye ulaşacak. Videoyu ilk açtığımda "Synology" firmasının ülkemiz müdürü olan Volkan Bey'in ceketinin biz izleyiciler karşısında iliklememesini gördükten sonra videoyu izlemekten vazgeçtim. Her ne sebeple olursa olsun, hangi firmanın çalışanı veya yöneticisi olursa olsun sunum veya tanıtım sırasında bu tür ince detaylara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyor video için emek harcayan Ender Bey'e de çalışmalarında başarılar diliyorum.Saygılarımla...!

Güzel bir noktaya değinmişsiniz ve haklısınız da. Ancak röportajı yapan sunucunun kıyafeti de hiç uygun olmadığını görmezden gelmeniz ayrımcılık olmuş.
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eCoLL 5 yıl
Önce fiyatları uygun bir düzeye getirmeleri gerekiyor..!!
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codex-hex 5 yıl
Erdi param olursa söz size Synology Nas alacam
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manyakurt 5 yıl
qnap varken hiç maceraya gerek yok.
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