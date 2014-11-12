DH Özel Röportaj: Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk

NAS çözümleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk. Detayları, Synology Türkiye Ülke Müdürü Volkan Yiğit'ten alıyoruz.

NAS çözümleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk. Detayları, Synology Türkiye Ülke Müdürü Volkan Yiğit'ten alıyoruz.