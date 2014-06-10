Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

DH Özel: SanDisk ile depolama çözümleri ve yeni ürünleri hakkında konuştuk

4 yıl
12,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın önde gelen depolama çözümleri üreticilerinden SanDisk'in Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael ile yaptığımız söyleşide firmanın farklı segmentlerdeki ürünleri ve ileriye dönük vizyonları hakkında
Dünyanın önde gelen depolama çözümleri üreticilerinden SanDisk'in Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael ile yaptığımız söyleşide firmanın farklı segmentlerdeki ürünleri ve ileriye dönük vizyonları hakkında konuştuk. İyi seyirler

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
USR. 3 yıl
video açmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayalciler 4 yıl
Çok güzel bir sohbet olmuş. Sandisk in satış sonrası hizmetleri mükemmeldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hüsnü008 4 yıl
sohbet gerçekten çok güzel olmuş Yosi Rafael bey diğer firma yetkililerinden farklı olarak hiç sıkmadan kendini izlettirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engeeman 4 yıl
SanDisk'e buradan teşekkür etmek bana borç oldu.
Geçenlerde 32 GB Flash Belleğimin şifresini unuttum. Yurtdışı ile yazışmalarım sonucu diskin pert olduğu ortaya çıktı ve yetkililer değişim kararı verdiler (Garanti Sorgulanmadı). Eski ürünü yolladım, 1 hafta içerisinde yenisi geldi.
Çok Teşekkür ederim SANDISK.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Donanımhaber korsan film mi kullanıyor!!?
[>:]


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fırat.Duran 4 yıl
Kaan abinin muhabbetide güzeldir. Donanımhaberdeki tüm röportaj ve yayınlara katılan kişilerin yayınlarından keyif alıyorum. Sohbetinizde çok güzel olmuş detaylı bilgileri öğrenebilidik... Teşekkürler...Samimiyet olduğunda herşey güzel olur zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 4 yıl
güzel bir sohbet olmuş keyifle dinledim teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 4 yıl
SSD kullanıp mekanik diske dönmüş birisiyim. :) Yani sanmadığınız şey vaki. :) Gerçi raid yaptım. Orası ayrı. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prof.exx 4 yıl
attığı yoruma bak. la havle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muco34 4 yıl
Bütün sohbet ve incelemeleri erdi yapsa keşke başkası yapınca izleyesim gelmiyo :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,8b izlenme · 4 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,1b izlenme · 7 ay
05:14
GameX 2018: Rampage Röportajı
9,4b izlenme · 8 ay
09:22
Crossover işe alım turnuvasında katılımcılarla konuştuk
6,3b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,2b izlenme · 1 gün
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
614 izlenme · 2 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,2b izlenme · 5 gün
02:18
Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme
7,3b izlenme · 1 yıl
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,4b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
10:21
Corsair Void Pro RGB'yi inceledik "Ses kasabileceğiniz bir kulaklık"
9,9b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
06:51
Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca ile konuştuk
6,9b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim