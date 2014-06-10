DH Özel: SanDisk ile depolama çözümleri ve yeni ürünleri hakkında konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın önde gelen depolama çözümleri üreticilerinden SanDisk'in Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael ile yaptığımız söyleşide firmanın farklı segmentlerdeki ürünleri ve ileriye dönük vizyonları hakkında
Dünyanın önde gelen depolama çözümleri üreticilerinden SanDisk'in Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael ile yaptığımız söyleşide firmanın farklı segmentlerdeki ürünleri ve ileriye dönük vizyonları hakkında konuştuk. İyi seyirler
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Geçenlerde 32 GB Flash Belleğimin şifresini unuttum. Yurtdışı ile yazışmalarım sonucu diskin pert olduğu ortaya çıktı ve yetkililer değişim kararı verdiler (Garanti Sorgulanmadı). Eski ürünü yolladım, 1 hafta içerisinde yenisi geldi.
Çok Teşekkür ederim SANDISK.