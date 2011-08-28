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Digital Storm'dan termo-elektrik soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı

7 yıl
68,2b
1
42
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara yönelik yüksek performanslı sistemler hazırlayan Digital Storm, ürün gamının en iddialı modellerinden biri olan ve yeni geliştirdiği termo-elektrik soğutma sistemi ile 0 derecenin altında çalışabilen Cryo-TEC modelini duyurdu. Benzer sistemler ile kıyaslandığında TEC soğutma sistemi ile daha yüksek oranda hız aşırtma potansiyeli sunduğu belirtilen sistem, dört farklı konfigürasyon seçeneği ile sunuluyor;
 - Cryo-TEC (Seviye 1) - 3,968$ / Core i7-2600K / 8GB RAM / GeForce GTX 580 / 1TB HDD
 - Cryo-TEC (Seviye 2) - 4,981$ / Core i7-980 / 12GB RAM / 2x GeForce GTX 580s / 1TB HDD
 - Cryo-TEC (Seviye 3) - 5,858$ / Core i7-990X / 12GB RAM / 2x GeForce GTX 580s / 1TB HDD
 -  Cryo-TEC (Seviye 4) - 6,931$ / Core i7-990X / 12GB RAM / 3x GeForce GTX 580s / 120GB SSD & 1TB HDD
Digital Storm Ürün Geliştirme Müdürü Rajeev Kuruppu açıklamasında, "Müthiş basit tasarımı ve tam uyumluluğu ile Cryo-TEC sistemler işlemci soğutma sistemlerinde bir sonraki teknolojik adımı temsil etmektedir. Daha yüksek performansı ile standart sıvı soğutma sistemlerini klasman dışına iten soğutucu harika tasarımı ile sadece Digital Storm sistemlerinde bulunuyor." dedi.

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Cave Johnson 7 yıl en beğenilen
Muse00
yinede saçmalık 12 gb nedır yahu ? 7 bın dolar verıceksın barı 16 gb yap

12 GB bellek konulmuş çünkü o işlemciler 3 kanal bellek desteklemektedirler. Mesaj atmadan önce birazcık bilgi sahibi olun.
Muse00yinede saçmalık 12 gb nedır yahu ? 7 bın dolar verıceksın barı 16 gb yap12 GB bellek konulmuş çünkü o işlemciler 3 kanal bellek...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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IceRulez 7 yıl
ati 6990 crossfire yapılsaydı daha iidi
24gb ram beklerdim en azından ddr 3 2333 hızında çalışan
işlemci niye i7 990x ? i7 2800 serisi extreme olaydı ya ?
120gb ssd komedi

512gb koyaydınız bari o kadar para alıonuz
ati 6990 crossfire yapılsaydı daha iidi24gb ram beklerdim en azından ddr 3 2333 hızında çalışanişlemci niye i7 990x ? i7 2800 serisi extreme olaydı ya ...
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DH Misafiri 5 yıl
ya MSİ nin 9.5 milyarlık bilgisyaraı var bilgisayar 32 gb ram 4 gb NVİDİA GeForce hd ekran kartı 3.6 ghz ,işlemci intel İ7 daha ne sayıyımm ?
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turbo-powwer 5 yıl
Termo Elektrik soğutmayı yakından incelemek lazım
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SEO-Uzmanı 7 yıl
o fanlar olayı bozmuş ! :(
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zeytunk 7 yıl
ya artık pc kasasıda bi yere kadar benim anlamadıgım ben de gts250 var 4gb kıngston 1066 ram amd athlon x4 bi işlemi var normal bi sistem son cıkan oyunları ben rahar rahat oynuyorum he oyun markaları şöle cok saglam bi oyun yaparda ama cok saglam sadece böle sistemler iş görür o zaman bu pc yi he iyiki yapışlar alan adam bu oyunu rahat oynar derim ama günümüzde böle pc sacmalık olur bence...
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Rock_Rage 7 yıl zeytunk
zeytunk

ya artık pc kasasıda bi yere kadar benim anlamadıgım ben de gts250 var 4gb kıngston 1066 ram amd athlon x4 bi işlemi var normal bi sistem son cıkan oyunları ben rahar rahat oynuyorum he oyun markaları şöle cok saglam bi oyun yaparda ama cok saglam sadece böle sistemler iş görür o zaman bu pc yi he iyiki yapışlar alan adam bu oyunu rahat oynar derim ama günümüzde böle pc sacmalık olur bence...


O kartınla eger yapabiliyorsan Surround Yap gorelim performansını
5970 ile butun oyunları 5760 x 1080 cozunurlukte high detailde 30-60 Fps arası oynuyorum seneye cıkan oyunları oynamak için buyuk ihtimalle ya ayarları kısacam yada Ekran kartını degistirecem.Bu sistemi alan adamda tek monitore bakmaz alır 3 monitor takılır ozaman performansı anca yeterli olur 1-2 sene için.

SAYGILARLA
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osooso148 7 yıl
artist64
gtx590-- 1886tl Intel Core i7 970 3,20 Ghz 12Mb Cache ---1379tlGigabyte G1 Assassin Intel 1366Pin DDR3 S+GL XLATX--1322tlKingston 240GB 2.5 Sata3 Hyperx 100 S3 SSD 2 tane 1562x2Kingston Hyperx 4GB DDR3 1333MHz 4x4----100x4tlNu EBR253 USB 3.0/2.0 Harici Slim Blu-Ray Yazıcı 483tlAsus Slim Extreme 8x USB 2.0 Harici Optik Sürücü 157tlCooler Master HAF 932 Advanced 3x23cm Fanlı USB3.0 750W kasa 629tlLogitech G19 Gamıng Keyboard 392tlRazer mamba Kablosuz /kablolu Oyuncu Mouse 365 tlTOPLAMDA 9445 TL SEVİY 3 ÜN FİYATI 9958 TL TOPLAYANA KDR CNM CIKTI SİZ DÜŞÜNÜN EMEĞE SAYGI

Abi sen şaka mısın? Bir bilene danışıp öyle toplasaydın sistemi bak bi dolu para saçmışsın. Forumda 100 kişiye sorsan 90* tanesi önce ne gerek var abi der... Onları tamam ben para harcamak istiyorum diyerek cevaplar daha sonra önerilerini sorarsan işlemciyi, ramleri, ekran kartını, bluray yazıcıyuı, bi de üstüne aldığın slim yazıcıları, aldığın mouse -klavyeyi... yani nerdeyse para harcadığın herşeyi değiştirecek fikirler verebilirlerdi. Ayrıca hava soğutma ile TEC'li sıvı soğutmayı karşılaştırmıyorum bile... Yazık çok yazık... ( tabiki para sizin harcamak isze kalmış ama bari yaptığınız rezilliği insanlarla paylaşmayın da ...)
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alpk 7 yıl
Artık sistem sıcaklığını sormak için konu açanlar -10 larla mı yazacaklar bileşen sıcaklıklarını?
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Gerginix 7 yıl
Ayrıntıarı düşünüp kendini yorma burada toplanmışı var. Parçaları birleştirirken braz işçilik de alıyoruz. Hepsi bu...
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alito 7 yıl
buzdolabı mantığımı bunun dalga motoru nedir?
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Şahi_13 7 yıl
Çook tatlı makineler ama paralarıda çok tatlı :D
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thunderwatcher 7 yıl
Höh beeee 7000TL YUH! BAN
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l4a15a 7 yıl
az önce Niyetlendim 300 TL
Bilgisayar Kasası Almaya, Bu haberi okudum Alıcagım kasadan Sogudum :(
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MeGaDave06 7 yıl
Allahım bu nasıl bir kasa ? Sanki insanın vücudunun içini almışlarda bütün damarları organları gözüküyormuş gibi. Borulardan kan geçiyor sanki :)
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