Digital Storm'dan termo-elektrik soğutmalı yeni oyuncu bilgisayarı

Oyunculara yönelik yüksek performanslı sistemler hazırlayan Digital Storm, ürün gamının en iddialı modellerinden biri olan ve yeni geliştirdiği termo-elektrik soğutma sistemi ile 0 derecenin altında çalışabilen Cryo-TEC modelini duyurdu. Benzer sistemler ile kıyaslandığında TEC soğutma sistemi ile daha yüksek oranda hız aşırtma potansiyeli sunduğu belirtilen sistem, dört farklı konfigürasyon seçeneği ile sunuluyor;

- Cryo-TEC (Seviye 1) - 3,968$ / Core i7-2600K / 8GB RAM / GeForce GTX 580 / 1TB HDD

- Cryo-TEC (Seviye 2) - 4,981$ / Core i7-980 / 12GB RAM / 2x GeForce GTX 580s / 1TB HDD

- Cryo-TEC (Seviye 3) - 5,858$ / Core i7-990X / 12GB RAM / 2x GeForce GTX 580s / 1TB HDD

- Cryo-TEC (Seviye 4) - 6,931$ / Core i7-990X / 12GB RAM / 3x GeForce GTX 580s / 120GB SSD & 1TB HDD

Digital Storm Ürün Geliştirme Müdürü Rajeev Kuruppu açıklamasında, "Müthiş basit tasarımı ve tam uyumluluğu ile Cryo-TEC sistemler işlemci soğutma sistemlerinde bir sonraki teknolojik adımı temsil etmektedir. Daha yüksek performansı ile standart sıvı soğutma sistemlerini klasman dışına iten soğutucu harika tasarımı ile sadece Digital Storm sistemlerinde bulunuyor." dedi.