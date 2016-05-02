Dijital Dünyaya IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı ile bağlanın

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Institute of Electrical and Electronics Engineers, kısaca IEEE, 1884 yılından beri faaliyet gösteren; mühendis, bilim insanı ve öğrencilerin oluşturduğu dünyanın en geniş teknik topluluğudur. Bu topluluğa 1992 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde kurularak dahil olan IEEE İTÜ Öğrenci Kolu, 7 Mayıs 2016’da ilkini gerçekleştireceği teknoloji konferansını İTÜ Maçka Kampüsü, İşletme Fakültesi’nde düzenleyecek.

IEEE I·TÜ Teknoloji Konferansı, Türkiye ve Dünya'da teknolojinin geldiği konumu ve gelecek hedeflerini sektörün önemli isimlerinden keşfetmeyi, teknolojinin standartlarını belirleyecek mühendisleri Türkiye'den çıkarmak için inovasyonun sınırlarını kaldırarak sıra dışı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Konferansta ele alınacak başlıca konular ve katılımcı firmalar belli oldu;

Konular Katılımcı Firmalar Endüstri 4.0 General Electric, Argela, SAP, Qualist ve Linkedin Akıllı Şehirler Nokia Akıllı Arabalar HERE Sanal Gerçeklik Codemodeon ve VR First BAU Finansal Teknolojiler Garanti Teknoloji Büyük Veri Bilge Adam

Ayrıca etkinlikte “HERE Javascript API ile Web Uygulaması Geliştirme” ve “Bootstrap ile Responsive Design” konularında workshop düzenlenecektir.

Konferansta HERE Maps, Qualist, I·TÜNOVA TTO, Garanti Teknoloji ve Bilge Adam sponsor olarak yer alıyor.

Etkinlikte herkese açık ve ücretsiz olup, katılımcılara sertifika verilecektir. Etkinlikle ilgili genel bilgiler ve kayıt için conference.ituieee.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



