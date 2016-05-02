Dijital Dünyaya IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı ile bağlanın

IEEE I·TÜ Teknoloji Konferansı, Türkiye ve Dünya'da teknolojinin geldiği konumu ve gelecek hedeflerini sektörün önemli isimlerinden keşfetmeyi, teknolojinin standartlarını belirleyecek mühendisleri Türkiye'den çıkarmak için inovasyonun sınırlarını kaldırarak sıra dışı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Konferansta ele alınacak başlıca konular ve katılımcı firmalar belli oldu;
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Konular
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Katılımcı Firmalar
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Endüstri 4.0
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General Electric, Argela, SAP, Qualist ve Linkedin
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Akıllı Şehirler
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Nokia
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Akıllı Arabalar
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HERE
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Sanal Gerçeklik
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Codemodeon ve VR First BAU
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Finansal Teknolojiler
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Garanti Teknoloji
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Büyük Veri
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Bilge Adam
Konferansta HERE Maps, Qualist, I·TÜNOVA TTO, Garanti Teknoloji ve Bilge Adam sponsor olarak yer alıyor.
Etkinlikte herkese açık ve ücretsiz olup, katılımcılara sertifika verilecektir. Etkinlikle ilgili genel bilgiler ve kayıt için conference.ituieee.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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