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Donanım Haber: "Donanım dünyasının öne çıkan gelişmeler"

4 yıl
61,5b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım Haber yeni bölümüyle ekranlarınızda! Bu haftaki bölümde Ender Yıldız'a Erdi Özüağ eşlik ediyor ve güncel haberleri sizler için yorumluyor.
Donanım Haber'in bu haftaki bölümünde konuşulan konular;
1)GTX 970 bellek problemi detayları
2)Mobil G-Sync'in ASUS dizüstünde aktif hale gelmesi
3)AMD R9 290X Fiyat indirimi
4)MSI X99S ve USB 3.1
5)Intel Skylake yol haritası
6)Kingston HyperX ile DDR4 bellek rekoru!
7)Samsung 840 Evo yavaş yazma problemi
8)Super Flower'dan 2000w güç kaynağı
9)Raspbery Pi 2
şeklindedir. İyi seyirler dileriz. 

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1 Avatar
ybnc 4 yıl
Yeni bölüm yok.Yayından mı kaldırdınız.Zamanınız mı yok yoksa haber yaapcak donanım mı kalmadı :D
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samwinchester1 4 yıl
raspery pi 2 bir devrimdir. Gömülü sistemler için çok önemli bir gelişme...
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musa_unsal2005 4 yıl
Nvidia ya el mahkum. Amd verimli bir düzey ve uyumlu bir yazılıma gelmediği sürece fazla para verip nvidia almak gerekiyor. Fifa world gibi dandik bir oyunda bile nivdia farkını konuşturuyor. Bu avantajını çok iyi biliyor nvidia ve bayağı rahatlamışlar zorlayan yok nasılsa savsaklamaya tüketiciyi aptal yerine koymaya başlamışlar.
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MyMagicLife 4 yıl
nvidia nın yaptığı resmen ayıp arkadaş. madem böyle birşey var telafisini yap.
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FreeMaNMeliH 4 yıl
Ağzınıza sağlık, bazı noktalara değinmenize sevindim iyiki varsınız, nvidia ile bilal ortak olmuş lar sorunlar oradan patlak vermiş not hiç bir partiyi tutmam anlayana
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fnxcoder 4 yıl
Hay Allah razı olsun sizden gönlümüzdekini dile getirdiniz Erdi ve Ender kardeşim çok saolun bu tarz benim 'e yaptığınız gönderme için .
Ayrıyeten programda güzeldi emeğinize sağlık.
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huseyincarnege 4 yıl
nvidia meydanı boş buldu hep amdnin yüzünden söle taş gibi dx12 kartı çıkaraydı
bunların eteyi tutuşaydı
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HumWE 4 yıl
Nvidia adamlar haklı o ara piyasadan ne koparırım kaça satarım para peşinde koşmaktan 970 nin durumuna bakamamışlardır...
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ardarda45 4 yıl
Ağzınıza sağlık. çok güzel ve anlamlı bir bölüm olmuş
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sahmat_78 4 yıl
Nvidia sağolsun, bundan sonraki ekran kartımında AMD olacağını garanti altına aldılar.
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Enes P. 4 yıl
iphone'cu zihniyeti nede güzel anlatmışlar
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bocekgrafik 4 yıl
Nvidia'dan peşisıra kötü haberler. 970 kullanıcısı olmak istemezdim açıkçası.
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şoray uzun yolda 4 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

Nvidia'dan peşisıra kötü haberler. 970 kullanıcısı olmak istemezdim açıkçası.

nvidia işte 3dfx i aldıgından beridir sevmiyorum o firmayı:D
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