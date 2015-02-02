Donanım Haber: "Donanım dünyasının öne çıkan gelişmeler"

Donanım Haber yeni bölümüyle ekranlarınızda! Bu haftaki bölümde Ender Yıldız'a Erdi Özüağ eşlik ediyor ve güncel haberleri sizler için yorumluyor.

Donanım Haber'in bu haftaki bölümünde konuşulan konular;

1)GTX 970 bellek problemi detayları

2)Mobil G-Sync'in ASUS dizüstünde aktif hale gelmesi

3)AMD R9 290X Fiyat indirimi

4)MSI X99S ve USB 3.1

5)Intel Skylake yol haritası

6)Kingston HyperX ile DDR4 bellek rekoru!

7)Samsung 840 Evo yavaş yazma problemi

8)Super Flower'dan 2000w güç kaynağı

9)Raspbery Pi 2

şeklindedir. İyi seyirler dileriz.