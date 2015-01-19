Donanım Haber: GTX 960 bu sefer kesin belli!

Donanım, bilgisayar ve teknolojinin olduğu her yerde ortamın nabzını tutan teknoloji programı Donanım Haber yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu bölüm de her hafta olduğu gibi haftalık gelişmelerin nabzını tutuyoruz.

Ender Yıldız ve Erdi Özüağ tarafından yorumlanan haberler arasında;

1) GeForce GTX 960 (sonunda) 2) Nvidia GM200 GPU ve Titan X ekran kartı 3) Nvidia’dan Titan X için sürücüyle fan kapama 4) Intel’in yeni grafik sürücüsü ve getirdikleri 5) AMD R9 380X Ekran Kartı ve HBA bilgileri 6) AMD Freesync destekli monitörler 7) Samsung 8Gb GDDR5 bellekler 8) G.Skill CL15 DDR4 3200MHz bellek 9) Synology DS115 NAS cihazı 10) Intel Skylake NUC

konularını bulabilirsiniz, iyi seyirler.

