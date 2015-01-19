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Donanım Haber: GTX 960 bu sefer kesin belli!

4 yıl
70,9b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım, bilgisayar ve teknolojinin olduğu her yerde ortamın nabzını tutan teknoloji programı Donanım Haber yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu bölüm de her hafta olduğu gibi haftalık gelişmelerin nabzını tutuyoruz.
Ender Yıldız ve Erdi Özüağ tarafından yorumlanan haberler arasında;

1) GeForce GTX 960 (sonunda)

2) Nvidia GM200 GPU ve Titan X ekran kartı

3) Nvidia’dan Titan X için sürücüyle fan kapama

4) Intel’in yeni grafik sürücüsü ve getirdikleri

5) AMD R9 380X Ekran Kartı ve HBA bilgileri

6) AMD Freesync destekli monitörler

7) Samsung 8Gb GDDR5 bellekler

8) G.Skill CL15 DDR4 3200MHz bellek

9) Synology DS115 NAS cihazı

10) Intel Skylake NUC


konularını bulabilirsiniz, iyi seyirler.
 


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FreeMaNMeliH 4 yıl
Her bölümde oem parça kutu açılımı çok iyi olur ....
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4yashiro 4 yıl
tek gpu da NVİDİA 2 li GPU da AMD şaşmaz. fanboylugun anlamı yok
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KASIMOGLU 4 yıl
Türkçenin geri dönüş hareketi. fokus come back nedir ya ?
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mehmet4428 4 yıl
Şu baskı devresindeki katmanlar nedir, katman sayısına göre performans artışı v.s oluyor mu ?
Bunları söylerken videoda ne olduğunu kısaca açıklasanız güzel olurdu, bilmeyenlerin yararına olmuş olurdu.
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Jet1X 4 yıl
Geforce GTX 960M Laptoplara ne zaman gelir arkadaşlar, laptop alacağım ona göre?
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sangokudbgt 4 yıl
nvidia yeni seride resmen batırdı.

980 780'nin ismi değişmiş hali, 970 zaten cw sorunu ile boğuştu ve aşırı performanssız ve son olarakta 960 çöp çıktı. zaten yine aynı seriden 750ti ise giriş seviyesi oyunlarda bile kasıyor arkadaşımda var.

ama amd r3xx serisi ile bangır bangır geliyor, belli ki her zaman olduğu gibi yine ezecek valla ne diyelim amd forever

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kenan_0 4 yıl
siz adminler olmasanız bu üreticiler satıcılar bizi kazıklar
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Dovahkiin 4 yıl
GTX 960'taki bit muhabbeti 970-980 için de vardı. Üst seviye GPU'da 256 bit mi olur, çöp bu, işe yaramaz bu dediler... Devamını anlatmaya gerek yok sanırım, çıkınca ne olduğunu gördük.

960, 760'tan biraz daha hızlı ve daha ucuz bir kart olacak gibi. Öyle satış patlaması yapacak türden bir avantaja sahip değil. 970 gibi F/P'de çığır açan bir karttan sonra sönük kaldı doğal olarak. Aynı etkinin oluşması için fiyatın 200$ değil de 170-175$ olması gerekliydi.
Ben çöp olarak nitelendirmiyorum, Nvidia isteyen 760 yerine gönül rahatlığıyla 960 alır.
Marka fark etmez diyenler için R9 280, 3 cigolayt belleği nedeniyle uzun vadede daha mantıklı bir kart gibi.

Bir de sayın donanımhaber editörleri, şu hava-su soğutmanın prensibini bir de siz anlatın. 25C ortamda işlemcisinin 8-10C'de çalıştığına inanan bir de bunu savunan yığınla insan var. Ortam sıcaklığının altına inemezsin diyorum, yok kasada 50 tane fan var, yok paslanmaz çelik 10 kg heatsink'im var... Laf anlatamıyorum bir türlü.
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valkyn skoria 4 yıl
380x 980 performansı verirse 300w tdp falan dinlemem vururum kırbacı
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Gece772 4 yıl
Bakalım nasıl.....
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callofdutyf 4 yıl
Şok şok şok f/performasn kartı karşınızda.. Muhahahaha...
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