Donanım Haber: GTX 960 bu sefer kesin belli!

Haber Editörü
Donanım, bilgisayar ve teknolojinin olduğu her yerde ortamın nabzını tutan teknoloji programı Donanım Haber yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu bölüm de her hafta olduğu gibi haftalık gelişmelerin nabzını tutuyoruz.
Ender Yıldız ve Erdi Özüağ tarafından yorumlanan haberler arasında;
1) GeForce GTX 960 (sonunda)
2) Nvidia GM200 GPU ve Titan X ekran kartı
3) Nvidia’dan Titan X için sürücüyle fan kapama
4) Intel’in yeni grafik sürücüsü ve getirdikleri
5) AMD R9 380X Ekran Kartı ve HBA bilgileri
6) AMD Freesync destekli monitörler
7) Samsung 8Gb GDDR5 bellekler
8) G.Skill CL15 DDR4 3200MHz bellek
9) Synology DS115 NAS cihazı
10) Intel Skylake NUC
konularını bulabilirsiniz, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Bunları söylerken videoda ne olduğunu kısaca açıklasanız güzel olurdu, bilmeyenlerin yararına olmuş olurdu.
980 780'nin ismi değişmiş hali, 970 zaten cw sorunu ile boğuştu ve aşırı performanssız ve son olarakta 960 çöp çıktı. zaten yine aynı seriden 750ti ise giriş seviyesi oyunlarda bile kasıyor arkadaşımda var.
ama amd r3xx serisi ile bangır bangır geliyor, belli ki her zaman olduğu gibi yine ezecek valla ne diyelim amd forever
960, 760'tan biraz daha hızlı ve daha ucuz bir kart olacak gibi. Öyle satış patlaması yapacak türden bir avantaja sahip değil. 970 gibi F/P'de çığır açan bir karttan sonra sönük kaldı doğal olarak. Aynı etkinin oluşması için fiyatın 200$ değil de 170-175$ olması gerekliydi.
Ben çöp olarak nitelendirmiyorum, Nvidia isteyen 760 yerine gönül rahatlığıyla 960 alır.
Marka fark etmez diyenler için R9 280, 3 cigolayt belleği nedeniyle uzun vadede daha mantıklı bir kart gibi.
Bir de sayın donanımhaber editörleri, şu hava-su soğutmanın prensibini bir de siz anlatın. 25C ortamda işlemcisinin 8-10C'de çalıştığına inanan bir de bunu savunan yığınla insan var. Ortam sıcaklığının altına inemezsin diyorum, yok kasada 50 tane fan var, yok paslanmaz çelik 10 kg heatsink'im var... Laf anlatamıyorum bir türlü.