Donanım Haber Tv2 Bölüm 3 "Yeni Nesil Konsollar" #teknolojitv2de @tv2tv

Genel Yayın Yönetmeni
| duygu hanımın orada olmasının tek sebebi programda bi kadın olsun istenmesi herhalde :D
hem dh editörleri önceden tanıştıkları için biraz dışlanıyor gibi, hem de onlar kadar bilgi sahibi olmadığından topu ona attıklarında yuvarlak cevaplar verip sözü tekrar onlara veriyor :D
ilk anonsu yaparken kendini kasıp nefesinin kesilmesi de gözlerden kaçmadı :)
edit: jenerikte sunucu olarak geçiyor kendisi ama mesut çevik gayet programı yönetiyor zaten :)
|benim yorumumu hangi admin sildi
|Yeni nesil konsolların bu tarz bir donanımla çıkması ve 4k çözünürlük verememesi en çok biz bilgisayar oyuncularına yaradı gerçekten. :)
|video playeriniz mobilde calismiyor.basiyorum basiyorum birsey oldugu yok. "samsung - wonder"
|Tv ye gelince pembe polo bize gelince pijama...
| Aslında masanın yapısı da eşit miktarda göz teması için uygun değil.
Hafif hilal şeklinde bir masa olsa, birbirinize bakarak yaptığınız konuşmalarda daha iyi görüntüler çıkar.
| Duygu arkadaşımız programda daha etkin olmalı. Kaç programdır takip ediyorum, sanki dışlanmış gibi duruyor. Bir şekilde bu programın bir parçası olacaksa o zaman daha çok katkıda bulunmalı.
Ayrıca değerli DH ekibimize rica ediyorum, bir konu anlatırken arada bir de olsa Duygu hanıma bakarak ta yoruma devam edin. Sanki orada yokmuş gibi davranmayın :)
Tüm bunları, iyiniyetle söylüyorum, lütfen yanlış anlamayın.
|güzel güzel ekran kartları 4k için şeylerini yırtarken biz giriş seviye kartlarla bile en iyi grafikli oyunları 1080p de 50 60 fps de oynarız bu iş bize yaradı :)
|Aslinda bu programa forumdaki "Rubisco" nickli arkadas cok iyi giderdi bea
Ayrıca değerli DH ekibimize rica ediyorum, bir konu anlatırken arada bir de olsa Duygu hanıma bakarak ta yoruma devam edin. Sanki orada yokmuş gibi davranmayın :)
Tüm bunları, iyiniyetle söylüyorum, lütfen yanlış anlamayın.