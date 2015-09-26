Dünyanın en gelişmiş traş makinesi: Philips Smart Shaver 7000 inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Teknolojik gelişmeler yaşam kalitemizi arttırmaya devam ediyor. Bu videomuzda Philips'in geliştirdiği dünyanın ilk akıllı traş makinesini inceliyoruz.
Teknolojik gelişmeler yaşam kalitemizi arttırmaya devam ediyor. Bu videomuzda Philips'in geliştirdiği dünyanın ilk akıllı traş makinesini inceliyoruz.
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Aynen benimkisi de oldu 2 dak sonra pili bitiyor
gerisi yalan :D
bu tip makinaların en kötü özelliği kıllar üzerine düşmesi akıllı yapmışlar ama kılları toplayacak aklı bulamamışlar sanırım :D