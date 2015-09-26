Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dünyanın en gelişmiş traş makinesi: Philips Smart Shaver 7000 inceleme videosu

3 yıl
40b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknolojik gelişmeler yaşam kalitemizi arttırmaya devam ediyor. Bu videomuzda Philips'in geliştirdiği dünyanın ilk akıllı traş makinesini inceliyoruz.
Teknolojik gelişmeler yaşam kalitemizi arttırmaya devam ediyor. Bu videomuzda Philips'in geliştirdiği dünyanın ilk akıllı traş makinesini inceliyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 3 yıl en beğenilen
Erdi bey bide şu kickstarterdeki lazerle kesim yapanı deneseydiniz,prototip mrototip bi yolunu bulup,geleceğin teknolojsi gibi geldi bana.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 3 yıl
Gereksiz olmuş
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
şu lazerle kesim yapanı gördükten sonra bu çok eski teknolojiymiş gibi geldi açıkcası ha jiletlere göre tabi ki önemli....
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DAKCA73 3 yıl
FİYATI NE KADAR ACABA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asami Zdrenka 3 yıl
Vay arkadaş traş makinesinde bile akıl var, bi bizde kuş kadar beyin yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.N.E.Y.H. 3 yıl
Panasonic traş makinasını kullandıktan sonra bunu bedava verseler almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 3 yıl
Bende yadigar moserin kablolu sakal için traş makinası var ve galiba hiç eskimeye niyeti yok. Düzenli olarak yağlayıp temizliyorum ve 2-3 yıldır banamısın demiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
sende akıllandın, bi biz akıllanamadık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zelas 3 yıl
Nerden nereye dh.... eskiden en buyuk teknoloji-donanım forumuyduk şimdi traş makinasi inceliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
şu lazerle kesim yapanı gördükten sonra bu çok eski teknolojiymiş gibi geldi açıkcası ha jiletlere göre tabi ki önemli....
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Bundan 7-8 yıl evvel bu Philips'in 3'lü kafası olan bu modellerinden birini almıştım. Zamanın parası ile 200 Lira ödemiştim. Yaklaşık 2-3 yıl kullanımdan sonra pili ölmüştü. Kullandığım süre zarfında ise memnun kalmıştım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhanercan 3 yıl Das Boot
Lincolnn
Bundan 7-8 yıl evvel bu Philips'in 3'lü kafası olan bu modellerinden birini almıştım. Zamanın parası ile 200 Lira ödemiştim. Yaklaşık 2-3 yıl kullanımdan sonra pili ölmüştü. Kullandığım süre zarfında ise memnun kalmıştım.

Aynen benimkisi de oldu 2 dak sonra pili bitiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 3 yıl
Gereksiz olmuş
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Trasss
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM0ZQzVOemvqEsjIdNffBCkciytU-gVb-sQEsQt93zqOi-6KUIQv9W7R6x


gerisi yalan :D

bu tip makinaların en kötü özelliği kıllar üzerine düşmesi akıllı yapmışlar ama kılları toplayacak aklı bulamamışlar sanırım :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
03:11
Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"
12,3b izlenme · 5 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim