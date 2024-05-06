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    Pahalı Dikey Süpürge vs Orta Fiyatlı Dikey Süpürge! Şaşırtıcı sonuçlar!

    Bu videoda dikey süpürge denince akla gelen iki markanın ürünlerini zorlu koşullarda kıyaslıyoruz. Dyson V15s Detect Submarine vs. Philips Aqua Plus 8000 Serisi karşılaştırması. 

    Bu videoda Dyson V15s Detect Submarine vs Philips Aqua Plus 8000 Serisi karşılaştırması. 

    Ürünleri satın almak için:

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi (Amazon)

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi (Hepsiburada)

    Dyson V15s Detect Submarine (Hepsiburada)

    Kablosuz dikey süpürgeler hayatımızın artık olmazsa olmazlarından oldu. Kablosuz olarak oldukça iyi bir performans veren bu dikey süpürgeler klasik bildiğimiz süpürgelere göre daha fazla tercih edilmeye başladı. Bu videomuzda dikey süpürge üreten önemli iki markanın ürününü kıyaslıyoruz.

    Bir tarafta Dyson V15s Detect Submarine ve diğer tarafta Philips Aqua Plus 8000 Serisi bulunuyor. Biz videoda zorlamak adına biraz daha işi zorlaştırarak son testte ürünleri sıvının yer aldığı bir teste tabi tuttuk. Sonuçlar şaşırtıcı! İyi seyirler!

    Dyson V15S Detect Submarine Özellikleri

    • Submarine Islak Temizleme Başlığı
    • Emiş Gücü: 240 AW
    • Çalışma Süresi: 60 dk
    • Toz Kapasitesi: 0.76 L
    • Net Ağırlık: 3.8 kg

    Philips Aqua Plus XC8057/01 Özellikleri

    • Aqua Islak Temizleme Başlığı
    • Çalışma Süresi: 80 dk
    • Toz Kapasitesi: 0,6 L
    • El süpürgesi ağırlığı: 1720 g
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