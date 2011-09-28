En hızlı işlemciler karşı karşıya: AMD Bulldozer FX vs. Intel Sandy Bridge-E

AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX ve Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E mimarilerini masaya yatırıyor ve iki firmanın resmi test sonuçları doğrultusunda AMD'nin en hızlı işelmcisi olacak 8 çekirdekli AMD FX-8150 ve Intel'in en hızlısı olacak 6 çekirdekli Core i7-3960X işlemcilerini dünyada ilk defa karşı karşıya getiriyoruz.. Detaylar video haberimizde.



