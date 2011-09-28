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En hızlı işlemciler karşı karşıya: AMD Bulldozer FX vs. Intel Sandy Bridge-E

7 yıl
247,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX ve Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E mimarilerini masaya yatırıyor ve iki firmanın resmi test sonuçları doğrultusunda AMD'nin en hızlı işelmcisi olacak 8 çekirdekli AMD FX-8150 ve Intel'in en hızlısı olacak 6 çekirdekli Core i7-3960X işlemcilerini dünyada ilk defa karşı karşıya getiriyoruz.. Detaylar video haberimizde.


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ColDasHeLL 7 yıl en beğenilen
amd f/p olmaya devam edicek gibi . ve 300 liraya 3 senelik 4 senelik kullanılabilecek bir işlemciyi almak var 3-4 sene kullanabilicegin 700 liraya işlemci almak var %10 az performans için degmez. saygılar fan filam degilim f/p ye bakıyorum AMD HER YERDE ÖNDE. İNTELDE CEBE HİTAP ETSE İNTELDE İYİ DERDİM FAKAT amd gene göturur 3-4 sene. paran cebinde kalır hem.
amd f/p olmaya devam edicek gibi . ve 300 liraya 3 senelik 4 senelik kullanılabilecek bir işlemciyi almak var 3-4 sene kullanabilicegin 700 liraya işlemci almak...
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veteriner69 7 yıl
Bu videoyu izleyip AMD ye olmamış diyenlere "YUH" diyorum

AMD 8150 245 $
intel 1000$ dan fazla. (+ en pahalı türden anakart gerekiyor)

Teşekkürler AMD!


PS: Benim eşşek yükü param var veririm 5 katı para alırım intel diyenlere bol şans.
Bu videoyu izleyip AMD ye olmamış diyenlere "YUH" diyorumAMD 8150 245 $intel 1000$ dan fazla. (+ en pahalı türden anakart gerekiyor)
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2 Yanıt Yanıtla +25
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crtasus 7 yıl
1366
1156
1155
2011 maşallah soket çeşitlerine bak.
iki senede bir yeni sistem mi kuracaz? ne anlamı kaldı ozaman ileriye dönük sistem toplamanın.
sanırım intel böyle devam edecek
yıl : 2013 intel : 2013 soket tipi
yıl : 2015 intel : 2015 soket tipi
...................................
...................................
aklı olan amda alır.
1366115611552011maşallah soket çeşitlerine bak.iki senede bir yeni sistem mi kuracaz? ne anlamı kaldı ozaman ileriye dönük si...
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JamesBond09 4 yıl
2. Laptobumun Özellikleri i3 İşlemci 4 çekirdek 2.27 Ghz 4 GB DDR3 :D Ekran Kartı Yok İntel Kullanıyoz
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DH Misafiri 4 yıl
uzun yıllardır amd kullanıcısıyım ve 3d işi ile ugrasıyorum lakin i7 ler tartışmasız amd lerden 1 seviye daha ustun fakat aldıgınız performans paranızın karşılıgı değil bu yuzden amd parasını fazlasıyla hak ediyor
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akibeel 6 yıl
Güzel inceleme
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ytaodo 6 yıl
nedense ekran görüntüsü yok ama ses var
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DH Misafiri 7 yıl
ben amd diyorum çünkü dünyanın teknoloji devlerinden olan abd ülkesinde en çok kullanılan işlemci neden amd sormak isterim tabi ?
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DH Misafiri 7 yıl
ilk yorumu okudum ve sinirlendim. İntel ve NVDİA kalite markalardır onun için pahalı Gidip amd kullanan birisinden intel daha güzel denmesi beklenmez ztn AMD kullanıcılarının hepsi kibirlerine yenik düşüp kendi işletim sistemlerini savunuyorlar bi işlemciye 2800tl vermek aptallık değildir.adam kalite istiyorsa alır.550tl ye amd alan insan maddi durumu ortadır orta derecede bilgisayar istiyordur. HER KİM NE DERSE DESİN İNTEL HERZAMAN DAHA KALİTELİDİR.
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Rubisco 7 yıl
Kalite nedir yenir mi içilir mi güzel mi kokar daha mı az kanserojendir nedir? Hızlıysa hızlı değilse değil bunu Kalite kavramıyla ilişkilendirmek niye? İşin içine Kalite gibi pek somut olmayan bişey katınca, başkası da Karizma diye başka bişey katar olaya.

Birisinin çıkıp bunu alan aptal yaa demesi ne kadar saçmaysa, Kalite kelimesini de arabasına kişilik yakıştırıp kullananların kullanmasına benzer şekilde kullanılması da saçma.
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DH Misafiri 7 yıl
amd buldozer şuan için mükemmel bir seçim.2800 tl bir intel işlemci fiyatı.amd buldozer ise 8 çekirdekli sadece 550 tl civarı.hangi aptal giderde 2800 tl para verir intele.bunu bana birisi açıklasın lütfen...
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aoktar 7 yıl
BD'lerin performanslarının 8 çekirdeğe göre düşük olduğunu düşünüyordum.

Biraz inceledikçe, aslında yeni mimari ile gelen yeni teknolojileri kullandığını gördüm. Ve aslında mevcut compiler'lar tam olarak bulldozeri

yeterince perforrmanslı kullanamıyorlar gibi gözüküyor.
Cinebench testlerinde umduğum başarıyı gösterememesinin ardında muhtemelen Maxon'un intelin kendi optimizasyon yazılımlarını kullanması yatıyor.
Amd daha başarıya ulaşmak istiyorsa biraz yazılımcıların aklını çelmeyi başarmalı



Altta bir link veriyorum. Burada amd'nin kendi geliştirdiği Open64 derleyicisi ve diğer derleyicilerin performsları karşılaştırılmış.

Bunu incelerseniz aslında BD'ler doğru optimizasyonlarla 2600k'ları ciddi şekilde tepeleyecek gibi duruyor.



phoronix.com/...
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tuncekin 7 yıl
Yorumların tamamına yakınını okumaya çalıştım. Buradan çıkardığım sonuç, Amd'nin Intel'i geçmek için verdiği sözleri tutamamış ve Intel tekel olduğundan fırsatçılık yapıp bizi yoluyor. Ancak iş için kullanacaksan Intel kullanılmalı. Renderlarda Amd becerememiş. Oyunlarda işlemcinin rolünü sorarım sizlere. Oyun için 2500k veya fx8150 seçeneklerinden ucuz olanı alınıp ekran kartına yatırım yapılmalı.
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makbulut 7 yıl
amd her zaman tek gecerim. Nedenmi ne şirketim var nede çok paralar kazanan mühendisim. Evde oturup 2 oyun oynarım onada milyarları dökmek enayiliktir.
İntel de lazim Amd de rekabet iyidir. Gönül ister bu iki firmaya kafa tutabilecek 3. bir firmanın olmasıdır.
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metsan 7 yıl makbulut
makbulut

amd her zaman tek gecerim. Nedenmi ne şirketim var nede çok paralar kazanan mühendisim. Evde oturup 2 oyun oynarım onada milyarları dökmek enayiliktir.

İntel de lazim Amd de rekabet iyidir. Gönül ister bu iki firmaya kafa tutabilecek 3. bir firmanın olmasıdır.



sana katılıyorum bencede amd almak daha mantıklı hem işlemcılerı hemde uyumlu anakartları ıntele göre daha ucuz ve işimizi görur...neden daha fazla para verelım kı..:)
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