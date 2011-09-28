En hızlı işlemciler karşı karşıya: AMD Bulldozer FX vs. Intel Sandy Bridge-E

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX ve Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E mimarilerini masaya yatırıyor ve iki firmanın resmi test sonuçları doğrultusunda AMD'nin en hızlı işelmcisi olacak 8 çekirdekli AMD FX-8150 ve Intel'in en hızlısı olacak 6 çekirdekli Core i7-3960X işlemcilerini dünyada ilk defa karşı karşıya getiriyoruz.. Detaylar video haberimizde.
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AMD 8150 245 $
intel 1000$ dan fazla. (+ en pahalı türden anakart gerekiyor)
Teşekkürler AMD!
PS: Benim eşşek yükü param var veririm 5 katı para alırım intel diyenlere bol şans.
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2011 maşallah soket çeşitlerine bak.
iki senede bir yeni sistem mi kuracaz? ne anlamı kaldı ozaman ileriye dönük sistem toplamanın.
sanırım intel böyle devam edecek
yıl : 2013 intel : 2013 soket tipi
yıl : 2015 intel : 2015 soket tipi
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aklı olan amda alır.