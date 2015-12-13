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Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video

3 yıl
31,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber olarak Erzurum'da hem sevenlerimizle buluştuk hem de Turkcell Global Bilgi'nin 1224 kişiye iş imkanı sunan Erzurum'daki çağrı merkezinin 10. yaşını kutladık.
 
Geride bıraktığımız hafta Turkcell ile Erzurum ziyareti gerçekleştirdik. 700.000’i aşan nüfusu ile Doğu Anadolu’nun en büyük ili olan şehir, tarihi eserleri ve kış sporları ile öne çıkması yanında kurtuluş mücadelesinin başlangıç yeri olması nedeniyle de gönüllerimizde ayrı bir yere sahip.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Bizim ziyaret nedenimiz ise şehrin yeni lokomotifleri arasında yer alan çağrı merkezleri ile ilgiliydi. Turkcell, Doğu Anadolu’daki ilk çağrı merkezi yatırımının 10. yılını kutladı.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

2005 yılında 29 kişilik bir ekip ile başlayan macera bugün 1224 kişiye ulaşan kadrosu ile Turkcell Global bilgi için ayrı bir öneme sahip.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Doğu Anadolu illerine yatırım konusunda çekingen davranan diğer kuruluşlara da örnek olan girişim Erzurum’un gelişen ve büyüyen ekonomisinde de önemli bir yer edinmiş.

10 yılda şehir ekonomisine 1.1 Milyar TL kazandıran Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi, günde 33000’den fazla çağrı cevaplıyor.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Doğup büyüdükleri şehirden ayrılmadan kurumsal bir yapı altında çalışma şansı yakalayan gençlerin bir çoğu Üniversite eğitimlerinin hemen ardından Turkcell Global Bilgi çatısı altında çalışmaya başlamış.

Turkcell, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile işbirliği yaparak buradan mezun olan öğrencilerin iş hayatına hızlı katılımları için de ayrıca çalışmalar sürdürüyor.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Çalışanlar arasında bizleri tanıyıp selam vermek için yanımıza gelenlerle yaptığımız sohbetlerde de dostlarımız memnuniyetlerini dile getirdiler.

Açıkçası askerliğim nedeniyle önce Erzincan sonrasında da Kars’da bulunmuş biri olarak Ankara’nın Doğusunda iş imkanı yaratılmasının önemini bu illere hiç gelmemiş birine nazaran çok daha iyi anladığımı söyleyebilirim.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Çalışanlarının %45’i kadın %55’i erkek olan Eruzurm çağrı merkezi, Doğu illerimizde yaşayan Türk kadının iş hayatına katılımı konusunda da elinden geleni yapmış gibi görünüyor.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Çağrı merkezi kapsamında, gelişen teknoloji ve alt yapı yatırımlarının katkısıyla evden çıkmakta zorlanan engelli vatandaşlarımıza da iş imkanı sağlanabildiğini görmek ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

Turkcell Global Bilgi’nin Türkiye’de 20, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 24 çağrı merkezinde 12 bin kişi istihdam ediliyor ve Turkcell’in verdiği bilgilere göre bu yatırımlar sayesinde gelen çağrıların %80’ine 20 saniye gibi kısa bir sürede cevap verilebiliyormuş.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Dileriz ki bu tip yatırımlar hız kesmeden artar ve insanımız doğup büyüdüğü şehirleri terk etmeye gerek duymadan da hayatını iyi şartlar altında sürdürebileceği işlerde çalışma fırsatı bulabilir.
Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video
 

Donanım Haber olarak Erzurum’daydık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.


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Speed-Step 3 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,

Reklam olsa üzerinde reklam yazar :) Perşembe günü Erzurum'a gittik, gördük ve gördüklerimizi, bize anlatılanları sizlerle paylaştık. Apple, Samsung veya Sony ile ilgili bir davete katılınca da aynısını yapıyoruz. Oradaki bir ürün oluyor buradaki ise bir hizmet ve girişim.

İlginizi çekerse okursunuz çekmezse okumazsınız ama isyan kısmına anlam veremedim. Ülkemiz şirketlerinin birinin 2005 yılında yaptığı yatırımın bir şehrimize kattıkları ile ilgili bir video bu hepsi bu kadar.

Gitmişken orada Donanım Haber takipçileri ile de bir araya gelme şansımız oldu ekte bir fotoğraf yer alıyor. Benim için güzel bir etkinlikti.

Sevgiler,
Mesut Çevik

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Arkadaşlar Merhaba,Reklam olsa üzerinde reklam yazar :) Perşembe günü Erzurum'a gittik, gördük ve gördüklerimizi, bize anlatılanları sizlerle paylaşt...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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***Leopard*** 3 yıl
Okumayin,Turkcell virali
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wolf silver 3 yıl
1) Yanılmıyorsam Erzurum 700.000 kişi ile Doğu Anadolu'nun en büyük ili değil. Ondan önce Van ve Malatya var. Neye göre en büyük ili dediniz merak ettim..
2) Bu müşteri Hizmetleri ERZİNCANda da var. Buradaki yerin ismi ASİSTT. Bunların hepsi 2 yıllık okuyup asgari ücret alıyorlar.(arkadaşımdan biliyorum)
3) Üniversite okuyup asgari ücrete mecbur kalmak çok kötü birşey. Keşke Turkcell her çeyrekte 800 Milyon TL kâr edeceğine bu müşteri temsilcilerin maaşlarına da biraz zam yapsaydı..
1) Yanılmıyorsam Erzurum 700.000 kişi ile Doğu Anadolu'nun en büyük ili değil. Ondan önce Van ve Malatya var. Neye göre en büyük ili dediniz merak ettim.....
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ylmzsngl 3 yıl
İstihdam sağlaması açısından gerçekten çok önemli. Anadolunun her yerinde gençlere fırsat sunulmalı ve yetenekleri değerlendirilmelidir. Sadece çağrı merkezi gibi destek faliyetleri değil, üretici toplum içinde büyük şirketlere çok görev düşüyor. Bu projesinden dolayı başta Turkcell olmak üzere, diğer firmalarda ne kadar övünse azdır.
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DH Misafiri 3 yıl
Doğu Anadolu'nun en büyüğü Van'dır
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RevivaL 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Doğu Anadolu'nun en büyüğü Van'dır

Neye göre ?
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burhanezidane 3 yıl
Anlamlı bir konu olmuş . Teşekkür ve tebrik ediyorum .
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DH Misafiri 3 yıl
Turkcell Global bilgi diğer çağrı merkezleri gibi değildir. çalışanlar global bilgi kadrosunda. ve maaşları asgari ücretin üstünde. Çağrı merkezi kalitesi zaten çalışanına verdiği değerle farklı
wolf silver
1) Yanılmıyorsam Erzurum 700.000 kişi ile Doğu Anadolunun en büyük ili değil. Ondan önce Van ve Malatya var. Neye göre en büyük ili dediniz merak ettim..2) Bu müşteri Hizmetleri ERZİNCANda da var. Buradaki yerin ismi ASİSTT. Bunların hepsi 2 yıllık okuyup asgari ücret alıyorlar.(arkadaşımdan biliyorum) 3) Üniversite okuyup asgari ücrete mecbur kalmak çok kötü birşey. Keşke Turkcell her çeyrekte 800 Milyon TL kâr edeceğine bu müşteri temsilcilerin maaşlarına da biraz zam yapsaydı..
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Stand Alone 3 yıl
Türkiye'nin hiçbir ilinde asgari ücret tatminkar bir maaş olamaz. İstanbul pahalı bir şehir ancak Erzurum ya da diğer iller de çok ucuz sayılmazlar. Gerçi halkımız siyasi tercihlerini bu doğrultuda yaptı, bu saatten sonra insanların sitem etmeye ne kadar hakları vardır bilemem.
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Drak44 3 yıl
İlk olarak Erzurum en büyük il yazıyor hala. En azından büyük illeirnden biri diye değiştirebilirdiniz.
Ama yapılmadı. Bu tavır hoş değil.

Erzurum'da iş yok diye konuşanlar var. Erzurumluların dışardan gelenlere yaptığı baskılar filan ortada.

Soğuk hava da insan barınması zor olduğu için istihdam doğal olarak zor olur tabi.

Çağrı merkezlerinin çoğu yerde durumu vahim. Genelde kalifiye olmayan elemanlar alınır. Kimse uzun süre çalışamaz. Çalışma şartları ağır. Mesai saati filan fazla. Her yer aynı değildir. Ama bazı yerler böyle.
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Speed-Step 3 yıl
Hala bazı arkadaşlar yorum seviyesi olarak bir kaç YouTube videosundan öteye gidememişler bu çok üzücü. Şartları kesinlikle bilmiyorsunuz, çalışanlar mutlular bu tip yatırımların artmasını bekliyorlar. Bölgeye gidip durumu bizzat görmeden konuşmak imkansız :) O bölgelerde iş yok burası olmasa 1200 kişi çok daha zorlu şartlarda çalışacak veya işi olmayacak. Dünya klavye etrafında dönmüyor arkadaşlar, bazılarına da her şey altın tepside sunulmuyor ne yazık ki.

Büyük şehir şımarıklığını bir kenara atıp gerçekleri görmeniz lazım.
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津波 3 yıl
Eğer reklam almadıysanız firma ünvanı yerine "özel şirket" diye bahsedilmesi gerekmiyor muydu? Ben sizin için diyorum. Adam yüzbinler harcıyor reklam yapıyor, siz bedavadan reklam yapmış oluyorsunuz. Ben olsam ufak bir meblağ karşılığı isminizi de geçirmemizi ister misiniz diye sorardım. Tabi bunu daha hukuki bir üslupla sorardım.

Ekleme: Yazı bu arada güzel olmuş. Emek var en azından. Devamlarını bekliyoruz.
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Stand Alone 3 yıl
Birkaç ay önce yakın bir ahbabım Erzincan'a akrabasının vefat sebebiyle gitti, eskisine oranla gelişmiş olduğundan bahsetmişti. Dediğine göre İstanbul'a benzer şekilde birçok lüks arabanın olduğunu, insanların ellerinde son model telefonların kullanıldığını ve zannedilenin aksine hayatın çok daha rahat olduğunu anlatmıştı. Bence Türkiye'de fakirden çok fakir edebiyatı yapan insan var, evet asgari ücret zaten kişiye bile yetmiyor ancak ülkedeki herkesi asgari ücretle geçiniyormuş gibi ifade etmek de pek doğru değil.
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borukuzen 3 yıl
İlk kez burda iş hayatına başlayıp hayata tozpembe bakanlar ya da her zaman daha fazlasını isteyenler için bu iş iyi bir iş gibi gelmeyebilir. Ben türkcell globall bilginin edirnedeki çağrı merkezinden birinde çalışıyorum.Bu güne kadar pek çok zor işte çalıştım. Buraya başladıktan sonra insana değer verildiğini gördüm.İşimi severek yapıyorum ve işten çok memnunum.

Belki işin teknolojik boyutu ele alınabilir.Kullanılan kulaklar zarar vermeyecek şekilde bir teknolojiyle oluşursa zamanla oluşan işitme sorunları çözülürse uzun yıllar çalışılacak bir iş.
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wolf silver 3 yıl
Yaklaşık olarak 14-15 yıl okul okuyup sonra asgari ücret aldıklarında ""Ya bunlara yeter zaten orası Doğudur"" yada ""Bunların maaşları yetiyor hatta ailelerine bile yardım ediyorlar"" demek gerçekten çok Yazık birşey.
EVET İNSANLAR KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞMAK İÇİN 15 YIL OKUL OKUDULAR...
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Das Boot 3 yıl
Eski bir çağrı merkezi çalışanıyım. Çok kısa süre çalıştım öyle eğitim falan filan aranmıyor. Lise mezunu bile olmanız kafi. Şirket zaten 1-2 hafta eğitim vererek çağrı alacak pozisyona geliyorsunuz. 1200 kişinin her biri için üzüldüm açıkçası. Bir insanın çağrı merkezinde çalışması için hiç bir iş bulamamış olması lazım. Son seçenek çağrı merkezidir. En azından yaşadığım ilde durum böyle. Umarım her biri daha iyi iş fırsatları karşılarına çıkarda kurtulurlar. Yapılacak iş değildir. Uzun uzun anlatmama gerek yok internette aratarak işin külfetini öğrenebilirsiniz.
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112112acil 3 yıl
Herkes bir şeylerden bahsetmiş ama şunu anlamak lazım. Bir kere turkcell gibi büyük şirketler hayrına iş yapmaz. Büyük şehirlerde iş imkanı daha fazla olduğu için çağrı merkezlerine girip çıkan eleman sayısı çok fazla oluyor çünkü cidden zor bir ortam. Nöbet olayı var, karşındaki küfretse hiçbirşey dememelisin. Sabahtan akşama kadar konuşmak zorundasın gibi.
Girip çıkan elemanlar fazla olunca da çağrı merkezlerinin verimi düşüyor. Yani asıl turkcell in asıl amacı yukarda belirtildiği gibi yeni iş imkanları oluşturmak değil, insanların seçeneklerinin kısıtlı olduğu bölgelerde kendilerine daha ucuza mâl olacak yatırımlar yapmak. Hepsi bundan ibaret.
E herhalde yani mıymıy muymuy diyecek insanlar var elbette, kapitalizimin nasıl işlediğini biliyorum merak etmeyin.
Benim değinmek istediğim nokta bunun fakirlere yardımmış gibi insanlara aktarılmasıdır. Aslında öyle birşey yok malesef.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Speed-Step 3 yıl 112112acil
112112acil

Herkes bir şeylerden bahsetmiş ama şunu anlamak lazım. Bir kere turkcell gibi büyük şirketler hayrına iş yapmaz. Büyük şehirlerde iş imkanı daha fazla olduğu için çağrı merkezlerine girip çıkan eleman sayısı çok fazla oluyor çünkü cidden zor bir ortam. Nöbet olayı var, karşındaki küfretse hiçbirşey dememelisin. Sabahtan akşama kadar konuşmak zorundasın gibi.
Girip çıkan elemanlar fazla olunca da çağrı merkezlerinin verimi düşüyor. Yani asıl turkcell in asıl amacı yukarda belirtildiği gibi yeni iş imkanları oluşturmak değil, insanların seçeneklerinin kısıtlı olduğu bölgelerde kendilerine daha ucuza mâl olacak yatırımlar yapmak. Hepsi bundan ibaret.
E herhalde yani mıymıy muymuy diyecek insanlar var elbette, kapitalizimin nasıl işlediğini biliyorum merak etmeyin.
Benim değinmek istediğim nokta bunun fakirlere yardımmış gibi insanlara aktarılmasıdır. Aslında öyle birşey yok malesef.

Merhaba,

İlgili projenin mimarları da orada konuşmacı olarak yer aldılar ve Erzurum'da 1 tane bile çağrı merkezi yokken bütün operatörlere bu teklifi götürdüklerini, gelin şehrimizde merkez açın dediklerini ama Turkcell hariç kabul eden olmadığını aktardılar.

Hatta ismini vermedikleri bir işletme orada Türkçe konuşan var mı diye alay bile etmiş :)

Hani sizin şu yazdıklarınızın 10 da biri gerçeği yansıtsa Turkcell'den önce Türkiye'de iş yapan Amerikan ve İngiliz sermayeli şirketlerin orada merkezler açtığını görürdük.

Turkcell Global Bilgi'nin 12000 çalışanının sadece 1200 tanesi Erzurum'da yer alıyor geri kalanların ağırlığı İstanbul, İzmir ve Ankara arasında bölüşülmüş durumda.

Çağrı merkezleri eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyar zira telefon başında karşı tarafı anlayıp çözüm sunacak kişiler istiyorlar.

Ben Turkcell, babasının hayrına yaptı demiyorum ama sizin dediğiniz gibi bir durum da söz konusu değil. Yatırım kararı alındığı sene 29 çalışanla işe başlamış bir girişim Erzurum Çağrı Merkezi.

Herkes düşüncesini paylaşmakta özgür ama bilgi sahibi olunmayan konularda kesinmiş gibi şeyler paylaşılması doğru olmuyor. Artık her şeyi komplo teorilerine bağlayıp karanlık tarafa bakmayı bırakmalıyız.

Önce işi araştırıp, görüp deneyimleyip sonrasında fikir sahibi olmayı öğrenmeliyiz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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