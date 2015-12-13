Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video

Donanım Haber olarak Erzurum'da hem sevenlerimizle buluştuk hem de Turkcell Global Bilgi'nin 1224 kişiye iş imkanı sunan Erzurum'daki çağrı merkezinin 10. yaşını kutladık.

Geride bıraktığımız hafta Turkcell ile Erzurum ziyareti gerçekleştirdik. 700.000’i aşan nüfusu ile Doğu Anadolu’nun en büyük ili olan şehir, tarihi eserleri ve kış sporları ile öne çıkması yanında kurtuluş mücadelesinin başlangıç yeri olması nedeniyle de gönüllerimizde ayrı bir yere sahip.





Bizim ziyaret nedenimiz ise şehrin yeni lokomotifleri arasında yer alan çağrı merkezleri ile ilgiliydi. Turkcell, Doğu Anadolu’daki ilk çağrı merkezi yatırımının 10. yılını kutladı.





2005 yılında 29 kişilik bir ekip ile başlayan macera bugün 1224 kişiye ulaşan kadrosu ile Turkcell Global bilgi için ayrı bir öneme sahip.





Doğu Anadolu illerine yatırım konusunda çekingen davranan diğer kuruluşlara da örnek olan girişim Erzurum’un gelişen ve büyüyen ekonomisinde de önemli bir yer edinmiş.





10 yılda şehir ekonomisine 1.1 Milyar TL kazandıran Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi, günde 33000’den fazla çağrı cevaplıyor.





Doğup büyüdükleri şehirden ayrılmadan kurumsal bir yapı altında çalışma şansı yakalayan gençlerin bir çoğu Üniversite eğitimlerinin hemen ardından Turkcell Global Bilgi çatısı altında çalışmaya başlamış.





Turkcell, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile işbirliği yaparak buradan mezun olan öğrencilerin iş hayatına hızlı katılımları için de ayrıca çalışmalar sürdürüyor.





Çalışanlar arasında bizleri tanıyıp selam vermek için yanımıza gelenlerle yaptığımız sohbetlerde de dostlarımız memnuniyetlerini dile getirdiler.





Açıkçası askerliğim nedeniyle önce Erzincan sonrasında da Kars’da bulunmuş biri olarak Ankara’nın Doğusunda iş imkanı yaratılmasının önemini bu illere hiç gelmemiş birine nazaran çok daha iyi anladığımı söyleyebilirim.





Çalışanlarının %45’i kadın %55’i erkek olan Eruzurm çağrı merkezi, Doğu illerimizde yaşayan Türk kadının iş hayatına katılımı konusunda da elinden geleni yapmış gibi görünüyor.





Çağrı merkezi kapsamında, gelişen teknoloji ve alt yapı yatırımlarının katkısıyla evden çıkmakta zorlanan engelli vatandaşlarımıza da iş imkanı sağlanabildiğini görmek ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.





Turkcell Global Bilgi’nin Türkiye’de 20, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 24 çağrı merkezinde 12 bin kişi istihdam ediliyor ve Turkcell’in verdiği bilgilere göre bu yatırımlar sayesinde gelen çağrıların %80’ine 20 saniye gibi kısa bir sürede cevap verilebiliyormuş.





Dileriz ki bu tip yatırımlar hız kesmeden artar ve insanımız doğup büyüdüğü şehirleri terk etmeye gerek duymadan da hayatını iyi şartlar altında sürdürebileceği işlerde çalışma fırsatı bulabilir.





Donanım Haber olarak Erzurum’daydık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.



