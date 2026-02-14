Xiaomi, tüm HyperOS güncellemelerini durdurdu

Çin Yeni Yılı nedeniyle güncellemeler askıya alındı
Bu süre zarfında Xiaomi, yeni güncellemelerin yayınlanmasını durduracak ve yaklaşık 15 gün boyunca dahili test sürümlerinin derlenmesini askıya alacak. İşlemler geçici olarak durdurulacak; bu nedenle cihazlara önümüzdeki 15 gün boyunca yeni güncelleme verilmeyecek. Ayrıca, haftalık hata raporları ve çözümleri yayınlanmayacak.
Oppo, Vivo ve OnePlus gibi diğer büyük Çin merkezli akıllı telefon üreticileri de bu dönemde benzer programlar izleyerek geliştirme çalışmalarını yavaşlatıyor ve gerekli olmayan operasyonları durduruyor. Tatil dönemi Mart ayı başlarında sona erdiğinde düzenli güncelleme döngülerinin yeniden başlaması bekleniyor.