Xiaomi, tüm HyperOS güncellemelerini durdurdu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'in en uzun ve en önemli bayramı olan Çin Yeni Yılı'nın gelmesiyle birlikte 15 ila 20 günlük bir ara veriyor. 17 Şubat - 3 Mart tarihleri ​​arasında sürecek bu resmi tatil dönemi, Xiaomi güncellemelerinin yayınlanma takvimini önemli ölçüde etkileyecek.

Çin Yeni Yılı nedeniyle güncellemeler askıya alındı

Bu süre zarfında Xiaomi, yeni güncellemelerin yayınlanmasını durduracak ve yaklaşık 15 gün boyunca dahili test sürümlerinin derlenmesini askıya alacak. İşlemler geçici olarak durdurulacak; bu nedenle cihazlara önümüzdeki 15 gün boyunca yeni güncelleme verilmeyecek. Ayrıca, haftalık hata raporları ve çözümleri yayınlanmayacak.

Oppo, Vivo ve OnePlus gibi diğer büyük Çin merkezli akıllı telefon üreticileri de bu dönemde benzer programlar izleyerek geliştirme çalışmalarını yavaşlatıyor ve gerekli olmayan operasyonları durduruyor. Tatil dönemi Mart ayı başlarında sona erdiğinde düzenli güncelleme döngülerinin yeniden başlaması bekleniyor.

