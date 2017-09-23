Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim

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|Dolar düşüyor fiyat 2800 oldu...
|5 yıl sorunsuz g2 kullandım ve v30 aldım 2 adet. İkiside sorunsuz. Ancak birinin ekranın icinde iğne kadar toz var tek sıkıntı bu onun dışında g2den sonra yeni fiyat performans kralı v30. Lignin aklı başına gelmiş.
|takip g4'den geçebilirim bende, ama g4 sonrası lg korkutuyor.
|4 yildir sorunsuz G2 kulaniyorum. V30 gecmeyi dusunuyorum bakalim.
|Hiçbir telefon kalmasa bile yine de kullanılabilecek bir marka değildir
|LG G4 den sonra bir daha LG ye bulaşmam. G4, özellikleri harika bir telefondu. Bootloop ve ghostscreen olayı LG den soğuttu.
|Lg g4'te sadece ghostscreen ve bootloop yoktu. Çift tıklama ile açmanın bozulması, ekranın kendini kendine açılıp kapanması, şarjın 4k ekrandan dolayı çook hızlı bitmesi gibi bir sürü sorunu vardı. G4 kronik sorun yuvasıydı.
| Arkadaşlar telefon hakkında forumda çok az yorum var.Ayrıntılı bilgi bulmak zor.Kendim yabancı kaynaklardan yaptığım araştırmalara bakarak diyebilirim ki;
Cihaz sağlam duruyor.Ekran süresi tatmin edici ve sd835 güven veriyor, müzik dinlemede ve ses kaydında başarılı olduğu kesin ve ip68 ile cezbediyor, always on display de var.Tasarımı temiz ele oturan bi cihaz ben beğendim. Burda aklıma takılan tek sorun yazılım kısmındaki güvensizlik lg nin kullandığı ui'ı pek bilmiyorum ve ne gibi eksikleri var söyleyemem ama güncellemeye devam eder mi etmez mi diye düşünmeden olmuyor.Üstelik kameranın donanım olarak güçlü olması ama karşılaştırma yapınca eksikleri olduğunu görüyoruz diğer amiral gemilerine karşı.Lgyi takdir ettiğim bir konu da geniş açılı lensi olması, üzülüyorum kullanamadığıma.. Uzun lafın kısası samsumg huawei ile kıyaslanamayacak bir durumda fakat xiaomi oneplus gibi cihazlardan daha özellikli ve donanımlı olduğu için fiyatı da göz önünde bulundurulunca alınabilecek bir telefon diyebilirim.
|LG V30+ 2700 liradan satılıyor.. Samsung J-A serisi veya Huawei Mate 10 Lite da neredeyse ayni fiyat. Sorunlu cihazlari millete satmaya çalışıyorlar işte.. LG almayın.
| O yüzden mi kimsede sorun çıkmıyor ve herkes memnun? Eski serilerdeki sorunlar yok ve fiyatı da daha alt seviyedeki ürünlerle aynı. Sorun ne o zaman?
LG'nin yöneticileri önceki telefonlardaki sorunlardan haberdar değiller mi? Onlar da biliyorlar ve G6 ile üretim sürecinde bir çok değişikliğe gidildi. Ardından sorunlar da bitmiş oldu. Sonsuza kadar sürecek değildi ya. Tabii ki 3-4 yıl boyunca sürmesi saçmalık ama bir yerde düzelteceklerdi ve artık yaptılar bunu.
Konuda sürekli paylaşılan ışık sızması problemi ise üretim öncesi cihazlarda, ekranın geliştirilmesi tamamlanmadan önceki durumda geçerli. Piyasaya çıkanlarda böyle bir sorun yok.
V30'un kronik sorun barındırmadığı da düşünülünce şu andaki fiyatıyla piyasadaki en mantıklı telefon bence.
|LG V30 PLUS 128 GB 4GB RAM olan modelini almayı düşünüyorm 2600 TL fiyatı dolar düşüş nedeniyle.
Eski LG kronik sıkıntıları ,V30,G7 Gibi modellerde rastlanmadı sanırım lg kendisini düzeltti bu konuda fanboyluk yapıyorsnz resmen
|Fanboyluk yapan da çok tabii ki ama haklı olanlar da az değil. Eski serilerde sorun yaşanma ihtimali çok fazlaydı. G6'dan sonra iyice düzeldi LG'nin telefonları. V30'un tek kötü yanı ön kameranın diğer amiral gemilerine göre geride olması. Geri kalan her şeyde en tepeye oynar.
G3 : kasa çatlaması + aşırı ısınma
G4 : Bootloop + ghost screen
G5 : Ghost screen
V10 : bootloop
Adamların sorunsuz tek bir cihazı yok .