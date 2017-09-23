Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim

Bu videoda G2, G3 ve G4 kullanmış eski bir LG ve kronik sıkıntılar yaşamış biri olarak V30 almaya cesaret edip edemeyeceğimi anlatıyorum. Siz LG telefonunuzla neler yaşadınız, yorumlarınızı bekliyoruz

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