Firmalar tüketiciyi tam on ikiden yakalayacak

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2013 yılında teknoloji startup’ı olarak kurulan Veloxity heyecan yarattı. Firmalar ve mobil uygulama geliştiricileri, Veloxity’nin son projesi ile hedef kitleye ulaşmakta büyük kolaylık sağlayacak. Mobil telefon kullanıcılarının network hareketleri üzerinden nasıl bir tüketici profili olduklarını ortaya çıkaran yapay zeka platformu, tüketicilerin istekleri ve ihtiyaçlarını analiz ederek en doğru içeriklerin belli hedef kitleye ulaşmasını sağlıyor.

Cep telefonları üzerinden gelen içerik ve promosyonları farklı bir boyutla tüketiciye ulaştıran platformun temelinde büyük veri teknolojisi bulunuyor. Farklı boyut ve çeşitlilikte ulaştırılan mobil cihaz verileri mili saniye gibi bir sürede sisteme işlenebiliyor.

Mobil Operatörlerin Radarında

Veloxity tarafından tasarlanan platform, hem geçmiş hem de anlık verileri kullanan yapay zeka algoritmalarıyla; kim, hangi içerik/ürün, ne zaman, hangi koşullarda, ne kadar bütçeyle kabul edilebilir gibi kriterleri yüksek olasılıklarla hesaplama özelliğine sahip. Böylece firmaların veya mobil uygulama geliştiricilerinin hedef kitlesine ulaşması konusunda önemli bir kazanım sağlıyor. Mobil operatörlerin yakın takibinde olan Veloxity platformu, harici mobil data paketi satışlarını artırmaya yönelik çalışmalarda da kullanılmak üzere tasarlandı. Wi-Fi noktasında izlemek istediğiniz videoda donmalar yaşadığınızda Veloxity bu problemi algılıyor ve size en uygun mobil data paketini sunuyor. Büyük veri ve yapay zekanın ihtiyaçları bu kadar hızlı analiz edip çözüm sunabildiği yeni bir platform olan Veloxity, buna benzer pek çok senaryoda mobil operatörler ve mobil uygulama geliştiricileri kadar tüketicilere de kolaylık sağlıyor.

Veloxity’nin müşteri tabanı, her türlü mobil kullanıcıya ulaşmak isteyen kişiselleştirilmiş servis veren şirket ve firmalar tarafından oluşuyor. Vodafone gibi büyük network operatörlerinden video streaming yapan küçük ölçekli firmalara kadar pek çok firmanın içinde bulunduğu müşteri portföyü ile Veloxity bugün, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu’da hızla yayılmaya devam ediyor.

www.veloxity.net

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