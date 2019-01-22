Fiyat ve Android 9.0 Pie güncellemesi işe yaradı mı? "GM 9 Pro incelemesi"

General Mobile GM 9 Pro'nun fiyat güncellendikten ve Android 9.0 Pie güncellemesini aldıktan sonraki halini değerlendiriyor, yongasını, kamerasını, bataryasını, her şeyini detaylıca sınıyoruz.

GM 9 Pro ilk etapta kendisi, tasarımı, donanımı veyahut yazılımı değil de eleştiri alan fiyatıyla ön plana çıktı. Dediğim gibi fiyatının nispeten oturmasını, ederi noktasına inmesini bekledim, bir yandan da uzun süre kullanmış oldum telefonu ve bence şimdi inceleme vakti geldi.



Kutunun önünde telefonun görseli, arkasında detayları var. Telefonun kendisi, 5V 3A hızlı şarj adaptörü, ki General Mobile’ın şu ana kadar ki en güçlü hızlı şarj adaptörü bu, kirlenmeye açık ama yeterince sağlam 1.5 metrelik Tip C kablosu ve Dolby Atmos sertifikalı kulakiçi kulaklığı çıkıyor.



Haznesi çok güven vermiyor ama silikon kabloları da kırılmaya dayanıklı. Maksimum sesi yüksek ama sonuna kadar açtığınızda baslar, ağır baslar değiller ama tizlerle birbirine karışıyor, detay ayrımı zayıf, en fazla %60-%70’e kadar açmanız gerek sesi, bu şekilde iş görecek duruma geliyor, dinamik aralığı da kutudan çıkan bir kulaklık için yeterli lakin maksimum sesteki durum dolayısıyla müzikseverler halihazırdaki kulaklıklarını kullanmaya devam etsinler derim.



Gümüş, Altın ve Uzay grisi şeklinde üç renk seçeneği var. Elimizdeki Altın rengi lakin arkası ışığa göre çoğu zaman pembemsi bir hal alıyor, biraz daha feminen ve aslında şık göründüğünü söyleyebilirim, ben şahsen Gümüş olanını beğendim, en azından görsellerden.

15.9CM boyunda, 7.5CM eninde ve 7.9mm kalınlığındaki telefon 175 gram ağırlığında. Çerçeveleri alüminyum, ön ve arka yüzeyi Corning Gorilla 5 ile kaplı, verdiği hissiyat hiç fena değil, öyle ağır da hissettirmiyor, işçiliğinde bir sorun göremedim. Arka camı, çerçeveleri, bol kıvrımlı bir telefon, kavraması kolay ama cam tabii, biraz kaygan. Ekran kasa oranı %77.3, orta segment telefonlarla benzer, alt üst şeritler öyle ince değiller gördüğünüz gibi lakin ekrana hakim olma konusunda çok yormuyor en azından.



Üst şeritte bildirim LED’i, özçekim kamerası, ahize ve yakınlık sensörü var, altta ise herhangi bir detay yok.

Güç butonunu turuncuya boyamışlar, keşke dokusu da farklı olsaymış, butonu ararken kolaylık sağlanabilirdi. Çoğu telefonda görmediğimiz türden, tek kademeli bir denklanşör butonu da var. Telefon uyku modunda diyelim, çift basıyorsunuz anında video kayıt almaya başlıyor, güzel düşünülmüş, fotoğraf çekerken de kullanabiliyorsunuz bu butonu tabii. Güç butonuna da çift basınca kamera açılıyor hızlı bir şekilde. Biraz daha mesafeli, geri dönütleri biraz daha kuvvetli olabilirdi, çok mesele değil, denklanşörün yeri de sorun değil ama güç butonu biraz fazla yukarıda kalmış.



Solda ses ayarı butonları, hat ve Micro SD girişleri var. Altında hoparlör, Tip C portu ki bazen GM 9 Pro’dan çok daha pahalı rakiplerinde bile olmayabiliyor, mikrofon ve 3.5mm jack var.



Arkası da fena görünmüyor, kamera çıkıntısı iyice törpülenmiş, masada bir oraya bir buraya yalpalamıyor, çift ton bir LED flaşımız da var. Parmak izi okuyucusu nazlı değil, nadiren ikinci defa denettirdi, hızı için ortalama diyebilirim.



6 inçlik 6 inçlik 18:9 formatında 2160x1080 yani FHD+ diyebileceğimiz çözünürlükte AMOLED bir ekran. 401PPI 6 inç ekranda yorulmadan bir şeyler okumak için net. Renkler canlılar, Samsung’un S9 serisindeki kadar değil tabii ama A serisindeki kadar iyiler, hatta bu dengeli halini genel kullanım için daha iyi buldum, beyazları iyi, siyahlar zaten kömür karası.



Ekranın maksimum ışığı biraz daha yüksek olmalıydı, en azından güneş altında görmesi zor değil. Yansımayla pek bir derdi yok, renk sapması sıfır diyebileceğim kadar az.



Telefona Snapdragon 660 güç veriyor, 14nm üretim mimarili, 2018’in başından itibaren telefonlarda görmeye başladığımız bir yonga. İki grup halinde çalışan 8 Kyro 260 çekirdeği ki enerji verimliliği ve performans anlamında Cortex A53 ile benzer çekirdekler bunlar, 2.2GHz’e kadar çıkabiliyorlar.

Tam yük altında gücünün %62’sini koruyabiliyor, telefon hız düşecek kadar ısınmamasına rağmen şaşırtıcı derecede düştü performansı. CAT 7 modemle geliyor, indirme için 300Mbit, yükleme için 100mbit destekli, ülkemiz hücresel veri potansiyeli için kullanılası hızlar bunlar.



Real Racing 3, Adreno 512 GPU öyle aman aman bir GPU olmamasına rağmen akıcı diyebileceğim kadar seri çalıştı, elbette kalite ayarı otomatik olarak azaltılmış, kenar yumuşatma devreden çıkmış ama yine de gayet iyiydi, sıkıntı şu, oyun kontrolcü takmışsınız gibi davranıyor ve ben bir çözüm bulamadım bu soruna. Modern Combat 5 gayet iyi çalışıyor, yine akıcı diyebileceğim şekilde oynatıyor, yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Asıl mesele PUBG, dengeli grafik ve yüksek kare/saniye ayarıyla oynadım, oynanabilir düzeyde kalıyor telefon. Yalnız 15-20 dakika sonrasında oyunun bir miktar yavaşladığını görüyorsunuz, telefon öyle çok ısınmıyor ama performans düşüyor.



4GB RAM ve 64GB depolamayla geliyor, Micro SD kartla yükseltebiliyorsunuz. Yerel depolamanın okuma hızı iyi, yazma hızı segmentine göre başarılı.



Arkada 12MP+8MP çift kamera var, ikisi de f/1.8 diyafram aralığına sahip, 1.4 micron boyutunda, düşük ışıklı sahnelerde sensöre daha fazla ışık almaya müsait. Öndeki 8MP f/2.0 diyafram aralıklı. Arka kamera 4K 30, ön kamera 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Kamera yeterince hızlı açılıyor, güç butonuna çift basarak açmak pratik. Odaklama hızı Dual Pixel kameralar gibi değil ama gayet hızlı, ışık durumu ne olursa olsun bekletmiyor, stabil, tekrar odaklamaya da yeltenmiyor. Çekim hızını da beğendim açıkçası, tık tık tık ama HDR bekletiyor, yavaş ve bazı çekimlerde tamam, daha iyi sonuç alıyorsunuz ama bazen de geneli parlatmaktan çok da ileriye gidemiyor.

Net fotoğraflar çekiyor, gayet net, fiyat segmenti için beğendiğimi söylemem gerek. Dinamik aralığı ve loş ortamlarda çektiğim şeyler de gayet hoşuma gitti aslında, karanlıktaki detaylar da belli, sosyal medyada paylaşırken iyi çıktı, içime sindi genelde. Karanlıkla mücadelesini, noise ile mücadelesini de başarılı buldum, sahne kapkaranlık olmadığı sürece belirgin bir noise yok.

Bokeh, obje ayrımı, başarılı ve isabetli, aydınlık veyahut karanlık, alan derinliği etkisini güzel yakalıyor. Video çekiminde, evet netlik anlamında FHD’den iyi ama 4K, pahalı abilerindeki gibi değil netlik, dinamik aralığında daha iyi olmasını isterdim ama güncellenmiş fiyatına göre çok da şaşırılacak bir performans değil genel olarak.

EIS, yani elektronik sabitleme OIS, yani optik sabitleme gibi değil ama hala kullanılabilir bir görüntü almanızı sağlıyor, EIS’in doğası gereği açı daralıyor elbertte.



Özçekim kamerasını beğendim, dinamik aralığı hiç fena değil ama özellikle aydınlık ortamlarda netliğini beğendim ben, paylaşılası şeyler çıkıyor, çektiklerim genelde içime sindi. Bokeh efekti iyi ama obje ayrımı, ışık azalınca verimi de düşüyor. FHD için video netliğini beğendim, dinamik aralığı gayet kabul edilebilir, ışık dengesini de hemen hemen tutturuyor.



Sosyal medya paylaşım yapmak için ben başarılı buldum kamera paketini, fiyatı dengelendikten sonra rakipleri de değişti tabii, segmentine göre iyi bir konum aldı. Kamera deneyimini anlatırken DxOMark puanını ileri sürüyor General Mobile ama aslında fotoğraf, video, netlik, dinamik aralık, odaklama, renk doğruluğu gibi bir sürü kriterin toplamı o puan, o 90 puan hem fotoğraf hem de video için geçerli değil. En nihayetinde General Mobile’ın kendi içinde en iyi kamera deneyimini sunuyor GM 9 Pro, Türkiye garantili telefonların fiyat segmentine göre de beğendim.



Android 9.0’lı artık telefon, Android One programında olmasına rağmen aslında biraz gecikti ama geldi. Google Asistan da Türkçe oldu, artık Türkçe komutları destekliyor. Stok Android arayüzü, telefon hiç durmadı teklemedi 9.0 güncellemesinden sonra, öncesinde de öyleydi gerçi. Çoklu görev ekranı değişmiş, içerik daha görünür olmuş ama kaldıramadığım bir Google çubuğu gelmiş, GM Asistan uygulaması üzerinden nasıl kaldırabileceğimi sordum, kısaca kaldıramayacağımı söylediler, benim için direkt arayüzü değiştirme sebebi, Android özgür bir platform, istediğiniz temaya geçin özelleştirin. Ses ayarı yaparken zil, medya, alarm sesi, hepsine hızlıca erişiyordum, şimdi ikinci bir ekrana geçmem gerekiyor, ekran görüntüsü aldıktan sonra işaretleme yapabileceğim bir kalem yok fotoğraf düzenleyicisinde gibi gibi pek hoşuma gitmeyen şeyler oldu, dediğim gibi Google Play’de çözüm bol ama çözülmüş olarak gelmeliydiler.



Maksimum sesi ortalama sınırında, detay ayrımı iş görür. Tok seslere hafiften değiniyor, pek bir derinliği yok. Özetle, keyifli değil ama işinizi görür. Kulaklık çıkışı da ortalam düzeyde bir güç sağlıyor, üst segment kulaklıklar kullanmadığınız sürece güç ve dinamik aralık anlamında günü kurtaracaktır.



7.9mm’de 3800mAh Li-Po batarya, kasa-batarya oranı iyi. Otomatik ekran ışığı ve hücresel veriyle oyun harici günlük kullanımla, normal bir kullanıcı gibi internette sörf yapıyorum, alışveriş uygulamalarında takılıyorum, bol bol Whatsapp ve Spotify kullanıyorum, fotoğraf, video çekiyorum derken 6 saate yaklaşıyor, hatta bazen geçiyor ekran süresi, günü çıkarmanın ötesinde, ne yaparsanız yapın aklınız bataryada kalmıyor. Bu arada, 1.5 saat 1 saat 45 dakika civarında da şarj oluyor telefon, 3800mAh için yine iyi bir süre.



802.11AC Wi-Fi modülüyle 2.4GHz ve 5GHz bantlarına bağlanabiliyor, bağlantı, stabilite, menzil sorunsuz. Bu arada, VoLTE, ViLTE ve VoWi-Fi da destekli. Bluetooth 5.0’la geliyor, GPS deneyimi de sorunsuz.



General Mobile GM 9 Pro. Dediğim gibi fiyatının güncellenmesini beklediğim bir telefon oldu, zira eski fiyatıyla Snapdragon 835’li LG V30+, Nokia 8, Sony XZ1 gibi mücadele etmek durumunda kalıyordu ve çok da mücadeleci değildi. AMOLED ekranıyla, fiyat segmentinde AMOLED pek yok, Android 9.0’la ki çoğu amiral gemisi dahi 9.0 Pie güncellemesini almış değil, fotoğraf tarafında fiyat segmentine göre başarılı bulduğum kamera paketiyle, günü çok kolay çıkaran bataryasıyla, aslında çoğu anlamda vurguluyorum fiyat segmentinde doyurucu bir telefon olmayı başarmış.

Paralel ithalat garantili telefonların Fiyat/Performansı daha yüksek, cezbedici kesinlikle ama garanti konusu kimi için önemli, kimi için önemsiz, biraz risk, biraz tercih meselesi. Özetle, GM 9 Pro, fiyat güncellemesine ihtiyaç duyuyordu, aldı güncellemesini, hâlâ önceki nesil amiral gemilerinin tehdidinde ama şimdi tercih/kıyas listesine alınabilecek kıvamda bir telefon oldu GM 9 Pro, göz atılabilir.