Ford Mondeo'nun otonom versiyonu mercek altında

Otomobil üreticilerinin yeni rekabeti alanı otonom yani sürücüsüz çalışabilen modeller. Bu konuda en fazla yatırım yapan firmalardan Ford'un yeni nesil otonom Mondeo modelini yakından gördük.

Ford'un sürücüsüz otomobil geliştirme çalışmaları devam ediyor. Şirketin bu konudaki en yeni teknolojilerini barındıran Ford Mondeo ya da Amerika'daki adıyla Fusion modelini yakından gördük ve tüm detaylarını bu videoda anlattık. Karşınızda sürücüsüz olarak çalışabilen Ford Mondeo.