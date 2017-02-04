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Ford Mondeo'nun otonom versiyonu mercek altında

2 yıl
26,3b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil üreticilerinin yeni rekabeti alanı otonom yani sürücüsüz çalışabilen modeller. Bu konuda en fazla yatırım yapan firmalardan Ford'un yeni nesil otonom Mondeo modelini yakından gördük.
Ford'un sürücüsüz otomobil geliştirme çalışmaları devam ediyor. Şirketin bu konudaki en yeni teknolojilerini barındıran Ford Mondeo  ya da Amerika'daki adıyla Fusion modelini yakından gördük ve tüm detaylarını bu videoda anlattık. Karşınızda sürücüsüz olarak çalışabilen Ford Mondeo. 

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zf2 2 yıl en beğenilen
bu arabanın tasarımına bitiyorum. bildiğin aston martin
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DH Misafiri 2 yıl
Bu araba bize göre değil. Bagajın çoğunu otomatik sürüş için gerekli donanımlara ayırmışlar. Benzin ve elektrik bu kadar pahalıyken araca LPG takmadan binmek pek mümkün değil. Gerçi bu araç bize gelene kadar LPG fiyatı da şimdinin benzin fiyatına ulaşır... Atımı hazırlayın... Atımı hazırlayın...
Bu araba bize göre değil. Bagajın çoğunu otomatik sürüş için gerekli donanımlara ayırmışlar. Benzin ve elektrik bu kadar pahalıyken araca LPG takmadan binmek pe...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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MyWorldLife 2 yıl
Bagaj öyle gelmeyecektir ama böyle çok havalı olmuş be

Polis çevirse bomba düzeneği sanar patlatırlar
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Abraham Thunder 2 yıl
herşeyu bi kenara, tasarımı efsane mondeo nun, benim gibi aston martin e parası yetmeyenlere:)
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jubeii 2 yıl
bu aracın satılan haline lpg takılıyormu.
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pcwolf28 2 yıl
Fakirin aston martini.
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sdc55 2 yıl
tasarım süper
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Eoudoxias 2 yıl
Bizim şirketin veri merkezi bu aracınkinden daha ilkel
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zwanzig 2 yıl
Otonom sürüş için bu kadar fazla işlem gücü mü gerekiyormuş ? Bir bagaj dolusu donanımı görünce şaşırdım doğrusu.Aracın üzerinde radarlar, kameralar yetmemiş bunlardan gelen veriyi resmen aracın bagajına bir datacenter kurarak işlemeyi başarabilmişler.Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bagajdaki bir kutu üzerinde GPU1, GPU2 yazıyordu.Otonom mondeo alana çift ekran kartlı sistem bedava :D
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bloodletting. 2 yıl
Teknoloji adına güzel bir olay.Ancak kimse sürüş zevkini tamamen araca bırakmak istemez.Kaldı ki sistemin düzgün çalışmaması halinde sakıncalı durumların ortaya çıkacağı bir gerçek.
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Guest-96C8A0517 2 yıl
Sabah uyandın arabaya doğru gittin baktın aracın üzerindeki sensörler, kameralar yok. Bizde onları kesin çalarlar


Test aracı olduğu için normal olarak karşılıyorum ama o sensörler nihai sürümdede çıkmaz inşallah çok çirkin buldum öyle aracı. Bagajı zaten efsane.


Gerçi ww çıkartsa konu birden patlamıştı

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01001101 2 yıl Guest-96C8A0517
trytobelove
Sabah uyandın arabaya doğru gittin baktın aracın üzerindeki sensörler, kameralar yok. Bizde onları kesin çalarlar


Test aracı olduğu için normal olarak karşılıyorum ama o sensörler nihai sürümdede çıkmaz inşallah çok çirkin buldum öyle aracı. Bagajı zaten efsane.


Gerçi ww çıkartsa konu birden patlamıştı



hocam adam türk telekomun dslam cihazlarını çalıyor. hiçbir yerde de kullanamaz o cihazları ha
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
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zeytinkoy 2 yıl
Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama makyajlı kasa bu.
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Mendieta58 2 yıl zeytinkoy
zeytinkoy
Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama makyajlı kasa bu.

Evet amerikada baya bi süredir satılıyor
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esmerce 2 yıl zeytinkoy
zeytinkoy
Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama makyajlı kasa bu.

Makyajlı nasıl olacak, neler değişecek/iyileştirilecek ve tabi ne zaman gelecek merak ediyorum açıkcası.
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