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    Düşük Donanım Yüksek Fiyat | Xiaomi TV Box S 3.Nesil İnceleme

    Xiaomi, televizyonlarınızı güncel ve akıllı özellikler kazandıran TV Box ailesine yeni kattığı 3. nesil modeliyle birlikte bu alanda kendini uzun zaman sonra yenilemiş oldu.

    Xiaomi, televizyonlarınızı güncel ve akıllı özellikler kazandıran TV Box ailesine yeni kattığı 3. nesil modeliyle birlikte bu alanda kendini uzun zaman sonra yenilemiş oldu. 

    Ürünün kutu içeriğinden kumanda, HDMI kablo, adaptör ile birlikte geliyor. Bir HDMI 2.1 portu, USB 2.0 girişi ve güç bağlantılarıyla geliyor. Harici USB HUB kullanımı da sorunsuz çalışıyor, bu da ek cihaz bağlamak isteyenler için bir artısı sayılabilir.  

    Görüntü ve ses deneyimi görüntü tarafında Dolby Vision ve HDR10+ desteği ile birlikte AV1 kodek uyumluluğu bulunuyor. 4K 60Hz çözünürlüğüyle akıcı ve canlı görüntüler sunan cihaz, ses konusunda da Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileriyle geliyor. 

    İçerik ve medya desteği Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO, TOD ve YouTube gibi popüler platformlara erişim hazır. Ayrıca yüksek bitrate'li videoları diskinizden oynatabiliyor ve medya oynatıcı tercihini size bırakıyor. Google Home desteğiyle ekran yansıtma işlevi de gayet basite indirgenmiş.

    Web tarayıcısı düzgün çalışıyor ve malum sitelere erişimde bir sıkıntı yaşanmıyor. Android 14 tabanlı yazılımı ve Google TV arayüzü sayesinde en güncel deneyimi sunarken, Widevine L1 desteğiyle içerik korumalı platformlarda yüksek kalite kullanabiliyorsunuz.

    Amlogic S905X5M işlemcisi (4xA55 2.5GHz) ve Mali-G310 V2 GPU beraberinde gelen sistem hem hızlı açılıyor hem de ısınma sorunları yaşatmıyor. 2 GB RAM ve 32 GB EMMC depolama alanı bulunuyor.

    Emülatör Deneyimi emülatör desteği sayesinde nostaljik oyunları deneyimlemek mümkün. AISR görüntü düzeltme teknolojisi düşük çözünürlükteki içeriklerin iyileştirilmiş halde izlemeye olanak sağlıyor.

    Kablosuz Bağlantılar ve kumanda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği ile hızlı ve stabil bağlantılar sağlanıyor. Kumanda ise Bluetooth destekli, basit yapıda, kısa yol tuşlarına sahip ve pille çalışıyor.

    00:00 - Giriş
    00:54 - Tasarım ve Portlar
    01:52 - Ses ve Görüntü Lisansları
    02:22 - İçerik Platform Destekleri
    03:01 - Yerel İçerik Gösterimi
    04:17 - Tarayıcı Performansı
    04:42 - Performans Yorumları
    08:55 - Yazılım Yorumları
    10:23 - Kutu İçeriği ve Kumanda
    11:22 - Kablosuz Teknolojiler
    12:09 - Fiyat ve Değerlendirme
    13:40 - Kapanış

    Ürün Linki: https://app.hb.biz/tTCLKNPaFkDp


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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