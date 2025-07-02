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    Elektrikli Otomobiller için yeni ÖTV sistemi geliyor! Yeni oranlar nasıl olmalı?

    Elektrikli otomobiller için yeni ÖTV düzenlemesi nasıl olmalı? Batarya kapasitesi ve güç bazlı kademeli vergi sistemi önerilerimiz, fiyat analizleri ve pazar etkileri videomuzda!

    Elektrikli otomobiller için yeni ÖTV düzenlemesi nasıl olmalı? Bu videoda, TBMM'de kabul edilen yeni kanun teklifi sonrası elektrikli araçlar için önerilen ÖTV oranlarını detaylı olarak inceliyoruz. Batarya kapasitesi ve motor gücüne göre kademeli vergi sistemi önerilerimizi sunuyoruz.

    Mevcut sistemde elektrikli araçlar 1.450.000 TL vergisiz fiyat sınırına takılıyor ve batarya kapasitesi göz ardı ediliyor. Önerdiğimiz sistemde, batarya kapasitesine göre kademeli matrahlar belirlenerek uzun menzilli araçlar cezalandırılmayacak. 40 kWh'dan 75 kWh'a kadar farklı batarya kapasiteleri için özel ÖTV oranları öneriyoruz.

    160 kW altı araçlar için %5, %10 ve %30 ÖTV dilimlerini önerirken, yüksek güçlü araçlar için 240 kW'dan başlayarak %40, %60 ve %80'e kadar kademeli artış öneriyoruz. Bu sayede hem şehir içi ekonomik araçlar hem de premium modeller için dengeli bir sistem kurulacak.

    Video içeriğinde hangi araçların fiyatının düşeceği, hangilerinin artacağı tablolarla detaylandırılıyor. Togg, Tesla, BYD, Hyundai gibi markaların model bazında fiyat değişimleri analiz ediliyor. Yeni sistemde bazı araçlar %40'tan %10'a, bazıları %10'dan %5'e inecek.

    Bu düzenlemenin otomotiv sektörüne, cari açığa ve yenilenebilir enerji yatırımlarına etkilerini de detaylı olarak tartışıyoruz. Elektrikli araç satışlarının artması, petrol ithalatının azalması ve şarj altyapısının gelişmesi beklenen sonuçlar arasında.

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