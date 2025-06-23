Sim Kartlı ve Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası aldık, denedik!

Bu videoda son dönemlerde her yerde gördüğüm güneş enerjili ve sim kartlı güvenlik kamerası modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Oldukça kullanışlı bulduğum ürünü sizler nasıl buldunuz?

Pandemi ve sonrasında nefes alabilmek adına kalabalık şehirlerden kendimizi daha sakin yerlere atmaya başladık. Özellikle Tiny House sisteminin popüler hale gelmesiyle birlikte arsalara talepler ciddi anlamda arttı.

Bu tarz durumları yaşayanlar veya köydeki evinden haberdar olmak isteyenler için çok güzel bir ürün buldum. Videomuzun konuğu sim kart destekli ve güneş enerjili güvenlik kamerası. Bu kameranın en büyük olayı sabit bir elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor oluşu. Ürünün tüm detaylarına videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

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