Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe"

Xbox'ın sevilen serilerinden Forza Horizon, 4. oyunuyla birlikte mevsimleri de işin içine dahil ediyor ve 450'den fazla araçla serinin en geniş yelpazeli oyununu sunuyor. Üstelik bu kez Türkçe!

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