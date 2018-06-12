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Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe"

11 ay
8b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Xbox'ın sevilen serilerinden Forza Horizon, 4. oyunuyla birlikte mevsimleri de işin içine dahil ediyor ve 450'den fazla araçla serinin en geniş yelpazeli oyununu sunuyor. Üstelik bu kez Türkçe!

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Fuat.Kamis 11 ay en beğenilen
Oyun zaten mükemmel bir de Türkçe Dublaj gelince tadından yenmez. Xbox Game Pass ile gelmesi de ayrı harika olay!
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.PanxeR. 11 ay
Forza 1 yıl pist oyunu 1 yıl açık dünya oyunu yapıyor. Şuan forza horizon 2 bile oynasanız sıkılmazsınız ki milyonlarca kişi hala forza horizon 3 oynuyor.
Forza oyunları Battlefield gibi, Şuan aradan 3 oyun geçmiş ve yıllar geçmiş battlefield 3 ve battlefield 4 sunucuları hala doludur peki aynı yıl çıkmış call of duty ghost u oynayan kaldımı ? Tabiki hayır.
Canlı büyüyen ilerleyen bir oyun sıkılmadan uzun süre oynayacak bir oyun istiyorsanız Xbox One X ve Forza alın.
2 günde bitirilecek oyunlara 300 tl ödemek istiyorsanız PS 4PRO alın. Oyunu herkes o kadar çabuk bitirdiki 2. el olarak 150 TL ye satmaya başladı, sony 2.el satışlarını gördüğü gibi kimse 2. el almasın diye oyunun fiyatını 1 ay olmadan 300 TL den 150 TL ye düşürdü.
Bir bu çakallığı yapanlara bakın , birde Xbox one x gibi 4k 60fps desteği sunan konsolu dünyanın en ucuz fiyatına verenlere bakın. Hiç bir yerde Türkiye deki gibi 2k Fiyat yok , dünyanın en ucuz xbox live üyeliği gene türkiyede.
Gözünüzü açın artık 10 saatlik oyunlara 300 TL ödemeyin. Paranızın hakkını versin aldığınız şey.
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kadalt 11 ay
Bende ps4 var bir önce ki nesilde xbox 360 vardı forza mükemmel araba yarışında şu an ps4 de gt var ama aşırı gerçekçi ve bi forza zevkini vermiyor fazla yavan geliyor.
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fantomasds 11 ay
Grand turismo viraja 3 km hızla girdin hemen yoldan çıktın, rakiplerle fark açıldı sonraki 20 lap o farkı kapatamadın. Pardon gerilmek için değil rahatlamak için oynuyorum pcyi. Grand turismoyu direksiyonla ucuz yollu pratik yapmak isteyen yarış pilotu adayları değerlendirsin. Neticede ucuza antreman.
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rambocuk 11 ay
Uzak ara en iyi yarış oyunu , smilasyon olarak gt en iyisi ama bana keyif vermiyor o kadar gerçekçi sürüş istesem taksicilik yaparım miss gibide para kazanırım yada oyun oynamak yerine kendi arabamla hız yaparım ben oyun oynamak istiyorum bu yüzden uzak ara en iyi yarış oyunu benim için forza horizon serisidir , şu an 3 ü oynarken bile (pcde) grafikler sürüş hissi her aracın özel hissettirmesi araçların orjinalliği müzikler inanılmaz bir seviye , eğer araba tutkunu iseniz güçlü bir pc ye servet dökmek istemiyorsanız bu oyun için xbox x alınır fazlasıyla ihya eder
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apodur 11 ay
Haber için teşekkürler
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aycibin 11 ay
Basarili ama bi gran turismo degil
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aycibin 11 ay
Basarili ama bi gran turismo degil
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aycibin 11 ay
Basarili ama bi gran turismo degil
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aycibin 11 ay
Basarili ama bi gran turismo degil
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scourge__ 11 ay
Gamepass olayı süper
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