Freescale ile mikro işlemciler, kontrolcüler ve sensörler hakkında konuştuk

Dünyanın lider yarı iletken üretici Freescale, ülkemizde Vestel'in ardından yeni bir firmayla daha anlaşma yaptı. Akıllı sayaçlar Freescale çipleriyle evlerimizde olacak. Bu ve daha fazla bilgiyi Free

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Dünyanın lider yarı iletken üretici Freescale, ülkemizde Vestel'in ardından yeni bir firmayla daha anlaşma yaptı. Akıllı sayaçlar Freescale çipleriyle evlerimizde olacak. Bu ve daha fazla bilgiyi Freescale EMEA Müdürü Steve Wainwright ile yaptığımız röportajda bulabilirsiniz.