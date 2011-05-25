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Freescale ile mikro işlemciler, kontrolcüler ve sensörler hakkında konuştuk

8 yıl
33,7b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın lider yarı iletken üretici Freescale, ülkemizde Vestel'in ardından yeni bir firmayla daha anlaşma yaptı. Akıllı sayaçlar Freescale çipleriyle evlerimizde olacak. Bu ve daha fazla bilgiyi Free
Dünyanın lider yarı iletken üretici Freescale, ülkemizde Vestel'in ardından yeni bir firmayla daha anlaşma yaptı. Akıllı sayaçlar Freescale çipleriyle evlerimizde olacak. Bu ve daha fazla bilgiyi Freescale EMEA Müdürü Steve Wainwright ile yaptığımız röportajda bulabilirsiniz.
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Menow 8 yıl en beğenilen
Kaan Bey;

Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Firma yetkilisinin "Günaydın" diyişinden zaten herşey belli oluyor.

Sizleri çok seviyoruz, yaptığınız girişimler ve emeğinize saygı duyuyoruz. Siz yaptıklarınızla gözümüzde öye büyüdünüz ki TV lerdeki herhangi bir kanaldan farkınız kalmadı. Hal böyle olunca bizlerde sizlerden TV lerdeki kaliteyi bekliyoruz. Bunu büyük oranda sağladığınızda bir gerçek ama Kaan Bey, bu videoda özellikle saçlarınız sanki yataktan yeni kalkmışsınız gibi duruyor. Giydiğiniz kıyafet de üstünüzde emanet gibi ve sanki bir kavgadan çıkmışsınız gibi yakanız v.s. birde karşınızda oturan beyin intizamına bakınız. Aranızda bu denli uçurumlar olunca ekranda çok sırıtıyor. :(

Eleştirimi yapıcı olması amacıyla yaptım, lütfen yıkıcı anlaşılmasın...

Röportajlarınızda ve diğer çalışmalarınızda başarılar, iyi çalışmalar...
Kaan Bey;Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum.
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1 Yanıt Yanıtla +9
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wozniak 8 yıl
Klasör.:X:.
Menow Kaan ARLI Bey; Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Firma yetkilisinin Günaydın diyişinden zaten herşey belli oluyor. Sizleri çok seviyoruz, yaptığınız girişimler ve emeğinize saygı duyuyoruz. Siz yaptıklarınızla gözümüzde öye büyüdünüz ki TV lerdeki herhangi bir kanaldan farkınız kalmadı. Hal böyle olunca bizlerde sizlerden TV lerdeki kaliteyi bekliyoruz. Bunu büyük oranda sağladığınızda bir gerçek ama Kaan Bey, bu videoda özellikle saçlarınız sanki yataktan yeni kalkmışsınız gibi duruyor. Giydiğiniz kıyafet de üstünüzde emanet gibi ve sanki bir kavgadan çıkmışsınız gibi yakanız v.s. birde karşınızda oturan beyin intizamına bakınız. Aranızda bu denli uçurumlar olunca ekranda çok sırıtıyor. :( Eleştirimi yapıcı olması amacıyla yaptım, lütfen yıkıcı anlaşılmasın... Röportajlarınızda ve diğer çalışmalarınızda başarılar, iyi çalışmalar...
o nasıl bi hitap şekli yaaa. Kaan bey dersin ya ya sayın Kaan Arlı dersin.
Hiç uzun saçın olmadığı avatarından belli oluyor.Uzun saç öyle gözükür.Bi kaç tel yukaruyada kalkabilir. Eleştiri demişsin ama eleştiri yaparken önce iyi yönler söylenir.Sonra kötü yönler söylenir.Sabah kalkmış gibi terimler eleştiri değildir hakarettir. Bu arada donnaımhaber tv çıksa hergün izlerdim :D Gerçi bu röportajlarda tv yayını havası var. En yakın zamanda donnaımhaber tv çalışmalarını görmek isteriz :) türkiyenin ilk ve tek teknoloji kanalı.Gerçi bi ara teknoloji tv felan vardı ama rahmetli oldu.O zamanlar bilgisayarım bile yoktu ancak yinede izlerdim :D

@Kalasör:X
Arkadaş durumu çok güzel izah etmiş , eleştirisi bence yapıcı.Boş konuşmussun.
Donanımhaber ekibinden ricam , siteye üye olurken ufak bir IQ testi yapmanızdır , yoksa cok uğraşırız böyle insanlarla.
Al sana süper eleştiri.
Klasör.:X:.Menow Kaan ARLI Bey; Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin...
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caolunqiu38 6 yıl
Eleştiri demişsin ama eleştiri yaparken önce iyi yönler söylenir.Sonra kötü yönler söylenir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fuckulteli 8 yıl
Bende diğer bir röportajda dikkatimi çeken bir çeyi bu videoda da gördüğüm için söylemek istiyorum, nasılsa Kaan Bey geldiğinde konu kirlenmesin diye mesajlarımızı okuduktan sonra silecektir.. Üzerindeki ceket modamı falan mı yoksa DH çekimlere, röportajlara giderken giyilmesi için verdiği bir aksesuar falan mı.. Çeket biraz bol, son anda bir yerden bulunup giyinilmiş gibi.. Ayrıca SE lansman videosunda SE yetkilisi bay ve bayanın yanında çok farklı gözüküyordunuz, sanki kapıdan geçen biri eline mikrofonu almış soru soruyor gibiydi..
Neyse, en azında bende olmayan ingilizce sizde var.. "İncelemelerinizde" daha sakin daha içten olursanız başarılı olacaksınız, ha birazda uzun tutun incelemeleri..
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müntekim 8 yıl
Daha önce Steve Wainwright ile yapılan röportajda üniversitelerle ilgili çalışma yapmak istediklerini söylemişlerdi.Bu konuda da bilgilendirme olsaydı daha güzel olurdu.
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wozniak 8 yıl
Klasör.:X:.
Menow Kaan ARLI Bey; Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Firma yetkilisinin Günaydın diyişinden zaten herşey belli oluyor. Sizleri çok seviyoruz, yaptığınız girişimler ve emeğinize saygı duyuyoruz. Siz yaptıklarınızla gözümüzde öye büyüdünüz ki TV lerdeki herhangi bir kanaldan farkınız kalmadı. Hal böyle olunca bizlerde sizlerden TV lerdeki kaliteyi bekliyoruz. Bunu büyük oranda sağladığınızda bir gerçek ama Kaan Bey, bu videoda özellikle saçlarınız sanki yataktan yeni kalkmışsınız gibi duruyor. Giydiğiniz kıyafet de üstünüzde emanet gibi ve sanki bir kavgadan çıkmışsınız gibi yakanız v.s. birde karşınızda oturan beyin intizamına bakınız. Aranızda bu denli uçurumlar olunca ekranda çok sırıtıyor. :( Eleştirimi yapıcı olması amacıyla yaptım, lütfen yıkıcı anlaşılmasın... Röportajlarınızda ve diğer çalışmalarınızda başarılar, iyi çalışmalar...
o nasıl bi hitap şekli yaaa. Kaan bey dersin ya ya sayın Kaan Arlı dersin.
Hiç uzun saçın olmadığı avatarından belli oluyor.Uzun saç öyle gözükür.Bi kaç tel yukaruyada kalkabilir. Eleştiri demişsin ama eleştiri yaparken önce iyi yönler söylenir.Sonra kötü yönler söylenir.Sabah kalkmış gibi terimler eleştiri değildir hakarettir. Bu arada donnaımhaber tv çıksa hergün izlerdim :D Gerçi bu röportajlarda tv yayını havası var. En yakın zamanda donnaımhaber tv çalışmalarını görmek isteriz :) türkiyenin ilk ve tek teknoloji kanalı.Gerçi bi ara teknoloji tv felan vardı ama rahmetli oldu.O zamanlar bilgisayarım bile yoktu ancak yinede izlerdim :D

@Kalasör:X
Arkadaş durumu çok güzel izah etmiş , eleştirisi bence yapıcı.Boş konuşmussun.
Donanımhaber ekibinden ricam , siteye üye olurken ufak bir IQ testi yapmanızdır , yoksa cok uğraşırız böyle insanlarla.
Al sana süper eleştiri.
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cgdincer 8 yıl
güzel bir röportaj devamını bekliyoruz kaan. Heyecanlı olman dikkatten kaçmıyor sallanıp durdun koltukta :) olsun alışırsın yavaş yavaş hadi kolay gelsin...
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Menow 8 yıl en beğenilen
Kaan Bey;

Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Firma yetkilisinin "Günaydın" diyişinden zaten herşey belli oluyor.

Sizleri çok seviyoruz, yaptığınız girişimler ve emeğinize saygı duyuyoruz. Siz yaptıklarınızla gözümüzde öye büyüdünüz ki TV lerdeki herhangi bir kanaldan farkınız kalmadı. Hal böyle olunca bizlerde sizlerden TV lerdeki kaliteyi bekliyoruz. Bunu büyük oranda sağladığınızda bir gerçek ama Kaan Bey, bu videoda özellikle saçlarınız sanki yataktan yeni kalkmışsınız gibi duruyor. Giydiğiniz kıyafet de üstünüzde emanet gibi ve sanki bir kavgadan çıkmışsınız gibi yakanız v.s. birde karşınızda oturan beyin intizamına bakınız. Aranızda bu denli uçurumlar olunca ekranda çok sırıtıyor. :(

Eleştirimi yapıcı olması amacıyla yaptım, lütfen yıkıcı anlaşılmasın...

Röportajlarınızda ve diğer çalışmalarınızda başarılar, iyi çalışmalar...
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Klasör.:X:. 8 yıl

Menow

Kaan ARLI Bey;

Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Firma yetkilisinin "Günaydın" diyişinden zaten herşey belli oluyor.

Sizleri çok seviyoruz, yaptığınız girişimler ve emeğinize saygı duyuyoruz. Siz yaptıklarınızla gözümüzde öye büyüdünüz ki TV lerdeki herhangi bir kanaldan farkınız kalmadı. Hal böyle olunca bizlerde sizlerden TV lerdeki kaliteyi bekliyoruz. Bunu büyük oranda sağladığınızda bir gerçek ama Kaan Bey, bu videoda özellikle saçlarınız sanki yataktan yeni kalkmışsınız gibi duruyor. Giydiğiniz kıyafet de üstünüzde emanet gibi ve sanki bir kavgadan çıkmışsınız gibi yakanız v.s. birde karşınızda oturan beyin intizamına bakınız. Aranızda bu denli uçurumlar olunca ekranda çok sırıtıyor. :(

Eleştirimi yapıcı olması amacıyla yaptım, lütfen yıkıcı anlaşılmasın...

Röportajlarınızda ve diğer çalışmalarınızda başarılar, iyi çalışmalar...

o nasıl bi hitap şekli yaaa.
Kaan bey dersin ya ya sayın Kaan Arlı dersin.



Hiç uzun saçın olmadığı avatarından belli oluyor.Uzun saç öyle gözükür.Bi kaç tel yukaruyada kalkabilir.
Eleştiri demişsin ama eleştiri yaparken önce iyi yönler söylenir.Sonra kötü yönler söylenir.Sabah kalkmış gibi terimler eleştiri değildir hakarettir.
Bu arada donnaımhaber tv çıksa hergün izlerdim :D
Gerçi bu röportajlarda tv yayını havası var.
En yakın zamanda donnaımhaber tv çalışmalarını görmek isteriz :)
türkiyenin ilk ve tek teknoloji kanalı.Gerçi bi ara teknoloji tv felan vardı ama rahmetli oldu.O zamanlar bilgisayarım bile yoktu ancak yinede izlerdim :D
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