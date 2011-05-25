Freescale ile mikro işlemciler, kontrolcüler ve sensörler hakkında konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın lider yarı iletken üretici Freescale, ülkemizde Vestel'in ardından yeni bir firmayla daha anlaşma yaptı. Akıllı sayaçlar Freescale çipleriyle evlerimizde olacak. Bu ve daha fazla bilgiyi FreeDünyanın lider yarı iletken üretici Freescale, ülkemizde Vestel'in ardından yeni bir firmayla daha anlaşma yaptı. Akıllı sayaçlar Freescale çipleriyle evlerimizde olacak. Bu ve daha fazla bilgiyi Freescale EMEA Müdürü Steve Wainwright ile yaptığımız röportajda bulabilirsiniz.
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Bir firma karşısına çıkarken nasıl gözükmeniz gerektiğini hem sizin hem de DONANIM HABER ekibinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Firma yetkilisinin "Günaydın" diyişinden zaten herşey belli oluyor.
Sizleri çok seviyoruz, yaptığınız girişimler ve emeğinize saygı duyuyoruz. Siz yaptıklarınızla gözümüzde öye büyüdünüz ki TV lerdeki herhangi bir kanaldan farkınız kalmadı. Hal böyle olunca bizlerde sizlerden TV lerdeki kaliteyi bekliyoruz. Bunu büyük oranda sağladığınızda bir gerçek ama Kaan Bey, bu videoda özellikle saçlarınız sanki yataktan yeni kalkmışsınız gibi duruyor. Giydiğiniz kıyafet de üstünüzde emanet gibi ve sanki bir kavgadan çıkmışsınız gibi yakanız v.s. birde karşınızda oturan beyin intizamına bakınız. Aranızda bu denli uçurumlar olunca ekranda çok sırıtıyor. :(
Eleştirimi yapıcı olması amacıyla yaptım, lütfen yıkıcı anlaşılmasın...
Röportajlarınızda ve diğer çalışmalarınızda başarılar, iyi çalışmalar...
@Kalasör:X
Arkadaş durumu çok güzel izah etmiş , eleştirisi bence yapıcı.Boş konuşmussun.
Donanımhaber ekibinden ricam , siteye üye olurken ufak bir IQ testi yapmanızdır , yoksa cok uğraşırız böyle insanlarla.
Al sana süper eleştiri.