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Fujitsu, AMD tabanlı yeni netbook modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon bilgisayar üreticisi Fujitsu, AMD tabanlı yeni netbook modelini tanıttı. LifeBook serisi altında hazırlanan, PH520/1A kodlu yeni model, 11.6-inç boyutundaki ekranı ve 1.4 Kg ağırlığındaki yapısı ile ultra-taşınabilir deneyim sunuyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sisteme, 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisi güç veriyor. 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile gelen netbook'ta, ekran kartı olaraksa ATi Mobility Radeon HD 4225 kullanılıyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, ethernet, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer verilen netbook, beraberinde gelen standart pil ile 6.2 saate kadar kullanım süresi sunuyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 32-bit'in eşlik ettiğiLifebook PH520/1A modelinin 10 gün içerisinde Japonya'da satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatının 870$ civarında (Japonya için) olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.


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stradivardi 9 yıl
Fiyar niye bu kadar uçuk anlamadım.Tamam japonya biraz pahalı ama bu kadar fiyatta fazla bu ürüne
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KANUNI61 9 yıl
bak bunun pil ömrü süper 6.2 cok iyi bir değer 2.2 gec 4 saat de baya ii
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yc#1 9 yıl
Özellikleri bir netbook'a göre iyi lakin fiyatı yüksek.
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