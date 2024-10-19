Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı duyuruldu

Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 özellikleri ve fiyatı
Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 dizüstü bilgisayar modeli 14 inç boyutunda ve sadece 634 gram ağırlığa sahip. Neredeyse bir tablet kadar hafif olan bilgisayar taşınabilirlik konusunda büyük esneklik sağlıyor.
Bu denli hafif kasa MIL-STD-810H askeri standartlarda darbelere karşı dayanıklı. Intel Core Ultra 5 125U veya Intel Core Ultra 7 155U işlemciler ile desteklenen cihaz CoPilot AI özelliklerine uyumlu. Ayrıca gürültü engelleme, yüz tanıma, parmak izi gibi fonksiyonlar da yapay zekâ ile destekleniyor.
Cihazda 8GB-64GB RAM ve 256GB-2TB arasında bellek seçenekleri sunuluyor. 11 saate kadar kullanım süresi sunan bilgisayarda USB Tip-A, USB Tip-C, Ethernet, HDMI, 3.5mm jak girişleri yer alıyor. Cihazın fiyatı 1325$ seviyesinden başlıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)