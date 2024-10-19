Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayarlarda uzun süredir devam eden incelik ve hafiflik yarışında yeni bir eşik daha aşıldı. Fujitsu tarafından geliştirilen FMV Zero Lifebook WU5/J3 dizüstü bilgisayar hafiflik konusunda rekor kırdı.

Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 özellikleri ve fiyatı

Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 dizüstü bilgisayar modeli 14 inç boyutunda ve sadece 634 gram ağırlığa sahip. Neredeyse bir tablet kadar hafif olan bilgisayar taşınabilirlik konusunda büyük esneklik sağlıyor.

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Bu denli hafif kasa MIL-STD-810H askeri standartlarda darbelere karşı dayanıklı. Intel Core Ultra 5 125U veya Intel Core Ultra 7 155U işlemciler ile desteklenen cihaz CoPilot AI özelliklerine uyumlu. Ayrıca gürültü engelleme, yüz tanıma, parmak izi gibi fonksiyonlar da yapay zekâ ile destekleniyor.

Cihazda 8GB-64GB RAM ve 256GB-2TB arasında bellek seçenekleri sunuluyor. 11 saate kadar kullanım süresi sunan bilgisayarda USB Tip-A, USB Tip-C, Ethernet, HDMI, 3.5mm jak girişleri yer alıyor. Cihazın fiyatı 1325$ seviyesinden başlıyor.



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