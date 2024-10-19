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    Dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı duyuruldu

    Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 dizüstü bilgisayar modeli sadece 634 gram ağırlığı ile neredeyse bir tablet kadar hafif. Dayanıklılık ise askeri standartlarda. 
    Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 Tam Boyutta Gör
    Dizüstü bilgisayarlarda uzun süredir devam eden incelik ve hafiflik yarışında yeni bir eşik daha aşıldı. Fujitsu tarafından geliştirilen FMV Zero Lifebook WU5/J3 dizüstü bilgisayar hafiflik konusunda rekor kırdı. 

    Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 özellikleri ve fiyatı

    Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 dizüstü bilgisayar modeli 14 inç boyutunda ve sadece 634 gram ağırlığa sahip. Neredeyse bir tablet kadar hafif olan bilgisayar taşınabilirlik konusunda büyük esneklik sağlıyor. 

    Bu denli hafif kasa MIL-STD-810H askeri standartlarda darbelere karşı dayanıklı. Intel Core Ultra 5 125U veya Intel Core Ultra 7 155U işlemciler ile desteklenen cihaz CoPilot AI özelliklerine uyumlu. Ayrıca gürültü engelleme, yüz tanıma, parmak izi gibi fonksiyonlar da yapay zekâ ile destekleniyor. 

    Cihazda 8GB-64GB RAM ve 256GB-2TB arasında bellek seçenekleri sunuluyor. 11 saate kadar kullanım süresi sunan bilgisayarda USB Tip-A, USB Tip-C, Ethernet, HDMI, 3.5mm jak girişleri yer alıyor. Cihazın fiyatı 1325$ seviyesinden başlıyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 16 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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