Fujitsu ve RIKEN, 256 kübitlik kuantum bilgisayarı geliştirdiklerini duyurdu

Fujitsu ve RIKEN'in geliştirdiği kuantum bilgisayarı neler sunuyor?
Kübitlerdeki dört kat artışla bu bilgisayar, daha büyük moleküllerin analizini gerçekleştirebilecek ve daha gelişmiş hata düzeltme algoritmalarını göstermeye yardımcı olacak. Fujitsu ve RIKEN, mevcut kübit sayısını artırmanın yanı sıra soğutmayla ilgili de bir atılım gerçekleştirdi. Yüksek yoğunluklu uygulama ve son teknoloji termal tasarımın dahil edilmesiyle seyreltme soğutucusu aracılığıyla etkili soğutma sağlandığı belirtildi.
Fujitsu ve RIKEN gelecekte, kuantum ve klasik bilgisayarlar arasında sorunsuz etkileşimi sağlayarak platformlarının kullanılabilirliğini iyileştirmeyi planlıyor. Bu, kullanıcıların hibrit klasik-kuantum algoritmalarını çalıştırmalarına olanak tanıyacak. İkili ayrıca şu anda 1.000 kübitlik kuantum bilgisayarı üzerinde çalıştıklarını ve gelecek yıl kurulumunun planlandığını söyledi.
Fujitsu ve RIKEN, yeni kuantum bilgisayarı 2025 mali yılının ilk çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki şirketlere ve araştırma enstitülerine sunmayı planlıyor.Kaynakça https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2025/0422-01.html https://www.neowin.net/news/fujitsu-and-riken-unveil-256-qubit-superconducting-quantum-computer-will-soon-open-access/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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