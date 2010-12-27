GPU-Z'nin 0.5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

En popüler donanım uygulamalarından birisi olan GPU-Z'nin 0.5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Sisteminizdeki ekran kartının detayları hakkında bilgiler sunan ücretsiz uygulamanın yeni versiyonu, Radeon HD 6950 ve HD 6970 için tam destek getiriyor. Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki modellerinden GeForce GTX 570 için geliştirilmiş voltaj izleme desteği sunan yeni sürüm, Nvidia tabanlı ekran kartları için TMU ve doku doldurma performansıyla ilgili sayım hatasını da gideriyor.

Daha önce rapor edilen kimi hataların da düzeltildiği GPU-Z 0.5.0'ı indirmek için ilgili adres, http://www.techpowerup.com/downloads/1921/mirrors.php