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GPU-Z'nin 0.5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,9b
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6
Test Yazılımları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En popüler donanım uygulamalarından birisi olan GPU-Z'nin 0.5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Sisteminizdeki ekran kartının detayları hakkında bilgiler sunan ücretsiz uygulamanın yeni versiyonu, Radeon HD 6950 ve HD 6970 için tam destek getiriyor. Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki modellerinden GeForce GTX 570 için geliştirilmiş voltaj izleme desteği sunan yeni sürüm, Nvidia tabanlı ekran kartları için TMU ve doku doldurma performansıyla ilgili sayım hatasını da gideriyor.

Daha önce rapor edilen kimi hataların da düzeltildiği GPU-Z 0.5.0'ı indirmek için ilgili adres, http://www.techpowerup.com/downloads/1921/mirrors.php


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Applejack 8 yıl
artık buradan indirebilirsiniz yazılmıyor bakıyorum.. pardon kelime reklam yüzündendi
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Man From Atlantis 8 yıl
Nvidia tabanlı ekran kartları için TMU ve doku doldurma performansıyla ilgili sayım hatasını da gideriyor.


sonunda gerçekten düzelttiler


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killnOd 8 yıl
Man From Atlantis

Nvidia tabanlı ekran kartları için TMU ve doku doldurma performansıyla ilgili sayım hatasını da gideriyor.


sonunda gerçekten düzelttiler


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Cok dikkatli bakmis olmama ragmen iki resim arasinda gpuz versiyonlari disinda fark goremedim
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