Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Gateway, ID serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
1
1
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gateway, ID serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Acer'ın bir iştiraki olan Gateway, ürün gamına ultra-ince tasarımlı iki yeni dizüstü bilgisayar daha ekliyor. Intel Calpella platformunu temel alan 14-inç boyutundaki ID49 ve 15.6-inç boyutundaki ID59 modellerini tanıtan firma, her iki modelinde de 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen Ultrabright LED backlit ekran kullanıyor.

Alüminyum yapılı gövde ile şık bir görünüme sahip olan yeni dizüstü bilgisayarlar, tercihe bağlı olarak farklı saat hızlarında çalışan Core i3 veya Core i5 işlemcilerle donatılabiliyorlar. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve isteğe bağlı olarak Intel'in işlemci entegre grafik çözümü ya da Nvidia GeForce GT330M ile alınabilen sisemlerde 500GB'a kadar disk tercih edilebiliyor.

Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası,802.11n WiFi ve Gigabit Ethernet bibi detaylara yer verilen yeni dizüstü bilgisayarlara Windows 7 işletim sistemi eşlik ediyor. ID serisinin ilk üyesi olan ID49 ve ID59, sırasıyla 680$ ve 800$ seviyelerinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

Gateway, ID serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Gateway, ID serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
oldukça sadece bir tasarıma sahipler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte GTX465 OC = GTX470 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim