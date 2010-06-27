Gateway, ID serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Acer'ın bir iştiraki olan Gateway, ürün gamına ultra-ince tasarımlı iki yeni dizüstü bilgisayar daha ekliyor. Intel Calpella platformunu temel alan 14-inç boyutundaki ID49 ve 15.6-inç boyutundaki ID59 modellerini tanıtan firma, her iki modelinde de 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen Ultrabright LED backlit ekran kullanıyor.

Alüminyum yapılı gövde ile şık bir görünüme sahip olan yeni dizüstü bilgisayarlar, tercihe bağlı olarak farklı saat hızlarında çalışan Core i3 veya Core i5 işlemcilerle donatılabiliyorlar. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve isteğe bağlı olarak Intel'in işlemci entegre grafik çözümü ya da Nvidia GeForce GT330M ile alınabilen sisemlerde 500GB'a kadar disk tercih edilebiliyor.

Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası,802.11n WiFi ve Gigabit Ethernet bibi detaylara yer verilen yeni dizüstü bilgisayarlara Windows 7 işletim sistemi eşlik ediyor. ID serisinin ilk üyesi olan ID49 ve ID59, sırasıyla 680$ ve 800$ seviyelerinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.