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    Anlık Bildirim

    Apple, yeni MacBook Pro'da hoparlör değişimini daha uygun fiyata yapacak

    Apple, M4 işlemcili 14 inç & 16 inç MacBook Pro'da hoparlör onarım fiyatını önemli ölçüde düşürecek bir değişikliğe gitti. Hoparlör için artık tüm üst kasanın (top case) değişmesi gerekmeyecek.
    apple macbook pro hoparlör değişim fiyatı düşüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için hoparlörü tek başına onarım parçası olarak sunduğunu söyledi. Bu, MacBook Pro’nun hoparlör değişim fiyatını önemli ölçüde düşürecek çünkü artık sadece hoparlör için üst kasanın komple değişmesi gerekmeyecek.

    MacBook hoparlör değişimi için üst kasanın değişmesi gerekmeyecek

    2016 - 2023 arasında piyasaya sürülen tüm MacBook Pro modellerinde Apple’ın hoparlör onarımı için üst kasayı değiştirmesi gerekiyor. Apple yetkili servis sağlayıcıları ve Apple için üst kasanın değişmesi demek pil ve diğer bileşenlerin de yenilenmesi anlamına geldiğinden fatura artıyor. Ancak, artık hoparlör tek başına onarılabilecek; bu da tüketici açısından daha uygun fiyatlı Macbook hoparlör değişimi olacağı anlamına geliyor.

    Yurt dışında yaşayanlar için de güzel bir haber; MacBook Pro’ların hoparlörleri Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Genius Bar ile sınırlı olmayacak. Kullanıcılar, Apple’ın web sitesinden hoparlör siparişi verebilecek ve rehber ile kendileri de hoparlörleri değiştirebilecek.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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