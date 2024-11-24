Apple, yeni MacBook Pro'da hoparlör değişimini daha uygun fiyata yapacak

MacBook hoparlör değişimi için üst kasanın değişmesi gerekmeyecek
2016 - 2023 arasında piyasaya sürülen tüm MacBook Pro modellerinde Apple’ın hoparlör onarımı için üst kasayı değiştirmesi gerekiyor. Apple yetkili servis sağlayıcıları ve Apple için üst kasanın değişmesi demek pil ve diğer bileşenlerin de yenilenmesi anlamına geldiğinden fatura artıyor. Ancak, artık hoparlör tek başına onarılabilecek; bu da tüketici açısından daha uygun fiyatlı Macbook hoparlör değişimi olacağı anlamına geliyor.
Yurt dışında yaşayanlar için de güzel bir haber; MacBook Pro’ların hoparlörleri Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Genius Bar ile sınırlı olmayacak. Kullanıcılar, Apple’ın web sitesinden hoparlör siparişi verebilecek ve rehber ile kendileri de hoparlörleri değiştirebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.