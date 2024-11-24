Apple, yeni MacBook Pro'da hoparlör değişimini daha uygun fiyata yapacak

Tam Boyutta Gör Apple, M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için hoparlörü tek başına onarım parçası olarak sunduğunu söyledi. Bu, MacBook Pro’nun hoparlör değişim fiyatını önemli ölçüde düşürecek çünkü artık sadece hoparlör için üst kasanın komple değişmesi gerekmeyecek.

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MacBook hoparlör değişimi için üst kasanın değişmesi gerekmeyecek

2016 - 2023 arasında piyasaya sürülen tüm MacBook Pro modellerinde Apple’ın hoparlör onarımı için üst kasayı değiştirmesi gerekiyor. Apple yetkili servis sağlayıcıları ve Apple için üst kasanın değişmesi demek pil ve diğer bileşenlerin de yenilenmesi anlamına geldiğinden fatura artıyor. Ancak, artık hoparlör tek başına onarılabilecek; bu da tüketici açısından daha uygun fiyatlı Macbook hoparlör değişimi olacağı anlamına geliyor.

Yurt dışında yaşayanlar için de güzel bir haber; MacBook Pro’ların hoparlörleri Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Genius Bar ile sınırlı olmayacak. Kullanıcılar, Apple’ın web sitesinden hoparlör siparişi verebilecek ve rehber ile kendileri de hoparlörleri değiştirebilecek.

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