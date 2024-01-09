Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı Windows ve Android'i tek cihazda birleştiriyor

Yeni ürünün hibrit tasarımı, 14 inç 2.8K OLED ekranı klavye tabanından ayırarak bir Android tablete dönüştürmenize olanak tanıyor. Sökülen ekran tabana yeniden bağlandığında ise cihaz otomatik olarak Windows moduna geçerek hazır hale geliyor.
Başlangıç fiyatı açıklandı
Hibrit cihazın kalbinde tablet tarafı için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, taban kısmı için Intel Core Ultra 7 olmak üzere iki işlemci mevcut. Bu yaklaşım her parçanın gerektiğinde bağımsız olarak çalışmasına olanak tanıyor. Taban bölümünü harici bir monitöre bağlayıp Windows PC olarak kullanabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.