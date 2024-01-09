Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı Windows ve Android'i tek cihazda birleştiriyor

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Lenovo, CES 2024 kapsamında Windows ve Android işletim sistemleri arasında geçiş yapabilen yeni ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid dizüstü bilgisayarını tanıttı. İki ayrı formda kullanılabilen cihaz fuarda oldukça ilgi gördü.

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Yeni ürünün hibrit tasarımı, 14 inç 2.8K OLED ekranı klavye tabanından ayırarak bir Android tablete dönüştürmenize olanak tanıyor. Sökülen ekran tabana yeniden bağlandığında ise cihaz otomatik olarak Windows moduna geçerek hazır hale geliyor.

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Başlangıç fiyatı açıklandı

Hibrit cihazın kalbinde tablet tarafı için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, taban kısmı için Intel Core Ultra 7 olmak üzere iki işlemci mevcut. Bu yaklaşım her parçanın gerektiğinde bağımsız olarak çalışmasına olanak tanıyor. Taban bölümünü harici bir monitöre bağlayıp Windows PC olarak kullanabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Tablet kısmı 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 38 Wh pile sahip. Dizüstü bilgisayar bölümünde ise 32 GB RAM, 1 TB SSD ve 75 Wh batarya bulunuyor. ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid bu yılın ikinci çeyreğinde 1.999 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

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