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Honor markası yeni MagicBook Pro 16 dizüstü bilgisayarının amiral gemisi Magic 6 serisi akıllı telefonlarla birlikte 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2024) görücüye çıkacağını duyurdu.

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Çinli şirket, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, cihazın yapay zeka yetenekleri, gelişmiş performans ve akıllı bağlantı özelliklerine sahip olacağını vurguladı.

Intel Core Ultra işlemciyle gelebilir

Honor MagicBook Pro 16'nın teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar henüz üretici tarafından açıklanmadı ancak yapay zeka destekli bir bilgisayar olarak konumlandırıldığı göz önüne alındığında, en yeni Intel Core Ultra işlemcilerle donatılması muhtemel görünüyor.

Lansman tarihi yaklaştıkça yeni dizüstü bilgisayar hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. Honor'un MWC 2024'te yapılması planlanan tanıtım etkinliğinden önce detay vererek beklentiyi artırması bekleniyor.

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Yapay zeka destekli MagicBook Pro 16, MWC 2024'te tanıtılacak