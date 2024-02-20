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    Yapay zeka destekli MagicBook Pro 16, MWC 2024'te tanıtılacak

    Honor, Barselona'da düzenlenecek 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde yeni MagicBook Pro 16 dizüstü bilgisayarını da sahneye çıkaracak. Şirket cihazın yapay zeka yeteneklerine sahip olacağını duyurdu.

    Yapay zeka destekli MagicBook Pro 16, MWC 2024'te tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    Honor markası yeni MagicBook Pro 16 dizüstü bilgisayarının amiral gemisi Magic 6 serisi akıllı telefonlarla birlikte 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2024) görücüye çıkacağını duyurdu.

    Çinli şirket, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, cihazın yapay zeka yetenekleri, gelişmiş performans ve akıllı bağlantı özelliklerine sahip olacağını vurguladı.

    Intel Core Ultra işlemciyle gelebilir

    Honor MagicBook Pro 16'nın teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar henüz üretici tarafından açıklanmadı ancak yapay zeka destekli bir bilgisayar olarak konumlandırıldığı göz önüne alındığında, en yeni Intel Core Ultra işlemcilerle donatılması muhtemel görünüyor.

    Lansman tarihi yaklaştıkça yeni dizüstü bilgisayar hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. Honor'un MWC 2024'te yapılması planlanan tanıtım etkinliğinden önce detay vererek beklentiyi artırması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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