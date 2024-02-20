Yapay zeka destekli MagicBook Pro 16, MWC 2024'te tanıtılacak

Honor markası yeni MagicBook Pro 16 dizüstü bilgisayarının amiral gemisi Magic 6 serisi akıllı telefonlarla birlikte 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2024) görücüye çıkacağını duyurdu.
Çinli şirket, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, cihazın yapay zeka yetenekleri, gelişmiş performans ve akıllı bağlantı özelliklerine sahip olacağını vurguladı.
Intel Core Ultra işlemciyle gelebilir
Honor MagicBook Pro 16'nın teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar henüz üretici tarafından açıklanmadı ancak yapay zeka destekli bir bilgisayar olarak konumlandırıldığı göz önüne alındığında, en yeni Intel Core Ultra işlemcilerle donatılması muhtemel görünüyor.
Lansman tarihi yaklaştıkça yeni dizüstü bilgisayar hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. Honor'un MWC 2024'te yapılması planlanan tanıtım etkinliğinden önce detay vererek beklentiyi artırması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.