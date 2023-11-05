Xiaomi Book 14 tanıtıldı: 12. Nesil Intel işlemci, 2.8K 120 Hz Ekran ve 512 GB SSD

Xiaomi tutkunları Xiaomi 14 serisi akıllı telefonların global lansmanını heyecanla beklerken, Çinli şirket uluslararası pazarda yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Xiaomi Book 14 isimli model yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip ve 12. Nesil Intel işlemcilerden güç alıyor.
Cihazda 2.8K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 300 nit maksimum parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı sunan 14 inçlik bir ekran var. sRGB renk gamının %100'ünü kapsayan paneli, grafik tasarım veya fotoğraf düzenleme gibi renk doğruluğunun önemli olduğu kullanım senaryolarına oldukça uygun.
Xiaomi Book 14 iki farklı konfigürasyonda sunuluyor. Üst düzey varyantta Intel Core i5-12500H işlemci, Intel Iris Xe grafik birimi, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD mevcut. Alternatif olarak, Intel Core i3-1220P işlemci, Intel UHD grafik birimi, 8 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB PCIe 4.0 SSD ile donatılmış daha uygun fiyatlı ikinci bir model de bulunuyor.
Pil ömrü ve bağlantı özellikleri
Dizüstü bilgisayar yaklaşık 12 saat kesintisiz pil ömrü sağlayan 56 Wh bataryaya sahip. Bağlantı seçeneklerini HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 olarak sıralayabiliriz. Xiaomi Book 14 kutudan Windows 11 Home yüklenmiş olarak çıkıyor. Cihazın ağırlığı 1.37 kg.
Şu an için Xiaomi Book 14'un piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak ürünün global web sitesinde listelenmesi, Çinli markanın bu ayrıntıları çok yakında açıklayacağına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.