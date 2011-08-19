Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Geleceğin teknolojisi LED Aydınlatma hakkında her şey

8 yıl
155,9b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Önümüzdeki yıllarda hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmesi beklenen, geleneksel aydınlatma teknolojilerine kıyasla ciddi avantajlar sunan LED Aydınlatma teknolojisi hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar  bu videomuzda.

 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1ses1 8 yıl en beğenilen
Led lambalar çok pahalı. elektrik sarfiyetı olabilir ama alınacak seviyede değiller. İnşaat yapıyoruz ve spot başına 4 lira ila 7 lira arası değişiyor. Bazı durumlarda dahada aşağı iniyor. Ve inşaat da daire başına en az 100 ila 150 tane spot gidiyor müşteri isteğine göre tabi.
Müşteriye led spot takmak istediğimizi söyleyince fiyatıda duyunca vaz geçiyor. Kısaca led spot lar 35 ve yukarısı fiyatdan satılıyor öyle kötü firmalarında değil philips , osram.
Birde toshibanın başka modeli varmı bilmiyorum ama spot da 12v çok 1.5 ila 2.5 ile çalışan spotlar var ve 50v lık spot kadar ışık veriyor. 12v ne kadar veriyor onu bilmiyorum ama sonuçta bu led işi şu an için çok pahalı.
Öyle sadece lambalardan çok fazla elektrik faturası yansımıyor. Çoğunluk tasarruflu ampul kullanıyor zaten.
Ne zaman 1.5 yada 2.5 v lik led ürünler fiyatı makul alınabilecek düzeyde olursa tasarruflu ampul gibi hem çok satılır hemde ilk tercih olur.
Birde birşey belirtmek istiyorum villa yada lüks akıllı binalarda oturan arkadaşlarım ve akrabalrım var var. Led aydınlatmalı bütün lambalarını değiştirdiler geneli akkor lamba kullanıyor tasarruf için değil sadece görünüm. Sonuçta lüx kavramı tasarrufla bağdaşmaş tamamen zevk.
Toshiba led olark ucuz piyasada kalırsa ozaman tutar.Yoksa tasarruflu ampullere devam.
Led lambalar çok pahalı. elektrik sarfiyetı olabilir ama alınacak seviyede değiller. İnşaat yapıyoruz ve spot başına 4 lira ila 7 lira arası değişiyor. Bazı dur...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mikropzoft 8 yıl
hd videoda sorun var galiba açmadı bende
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
keşke canlı demo gerçekleştirseymişsiniz.. yani tasarruflu bir ampulle ve diğerleri ile aynı anda çalıştırarak canlı demo yasaydınız keşke çok daha bilgilendirici olurdu.. ampulleri gördüm ama ışık seviyesi hakkında o kadar muallak bir durum oluşmuş ki, konuşmada ışık seviyesinden ziyade tasarruf ön plana çıkarılarak geçiştirilmeye çalışılmış gibi bir hava olmuş.. bu da ışık seviyesi az ama siz tükettiğiniz enerjiye bakın denmeye gelmiş..
keşke canlı demo gerçekleştirseymişsiniz.. yani tasarruflu bir ampulle ve diğerleri ile aynı anda çalıştırarak canlı demo yasaydınız keşke çok daha bilgilendiri...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
adroid 4 yıl
Konu 2011 sene 2015 ve evin her yeri led ve telefonlarda amoled kullaniliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yalnizkimse 4 yıl
egenin_efesi
100 wattlık ışık veren led ampul var mı? 2 tane de salona almak istiyorum. Yapı marketlerde hep düşük güçte olanlardan var.

Hocam dükkanmda sanalpazar.com/... istediğiniz her ortamı ısıtacak led ampul mevcut.
Bilginize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEKİN 1881 6 yıl
gelecek çok farklı olacak.
her evde olması gereken bence fiber aydınlatma ama o da çok masraflı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egenin_efesi 6 yıl
100 wattlık ışık veren led ampul var mı? 2 tane de salona almak istiyorum. Yapı marketlerde hep düşük güçte olanlardan var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 6 yıl
Hort un allahı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
led-profilleri 6 yıl
Led Lambalara Yakında Türkiyenin Geçeceğini düşünüyorum..Bir kere Led Lambayı Kendi Kendinize kolayca yapabilme imkanınızda var. Florasan gibi gayet homojen sonuçlar alabiliyoruz yaptığımız led lambalar ile..ayrıca led lamba nasıl yapılır sitemizde de sizler için anlatıyoruz..Kendi Led Lambanızı Yapabilmeniz Şerit Led ve Adaptör gibi elektronik parçalar hariç hepsi bizde şu an var..Onları sizin seçiminize bırakıyoruz..Alın size Led Lambaları nasıl yapabileceğinize ait bir link..
Led Lamba Kasalarımızın-profillerimizin hepsi hepsi Florasan gibi çubuk şeklinde Lineer Aydınlatma tarzıdır..Zaten Dünyadaki En verimli Aydınlatma şeklide budur..
Led Lamba Yapımı: lineeraydinlatma.com/...
Led Lamba Montajı: lineeraydinlatma.com/...
Saygılarımla..
irtibat:0212 438 19 11
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celebic 7 yıl
Konu takibe deger
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celebic 7 yıl
Yarım saatlik tanıtım videosu ilk defa görüyorum, bunu seyretmek için zaman ayırmak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusemre28509 7 yıl
arıza çıkardığı zaman masrafı çok oluyo

wwww.piramitbilisim.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brev 7 yıl
Led teknolojisinin keşfi yeni olmasada olgunlaşmaya başlaması ve piyasaya girmesi son dönemde başladı.Şu an için pahalı ve yeteri kadar gelişmemiş olsada.Çok değil bir 10 yıl içinde hatırı sayılır oranda kullanım alanı bulacak sanıyorum yaygınlaştıkça fiyatıda düşecektir.Fiyatı düştükçede yaygınlığı artacaktır.Geleceğin teknolojisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hightechx 7 yıl
Çinliler cikarmadan bunlar ucuzlatmaz.
Çinliler cıkardımı 3-5 tl ye düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ykaan 8 yıl
Selamlar,
Gerçekten Serkan Bey çok güzel anlatmış, 2020 yılda tüm pazarın minimum %60 ının da Led olacağını varsayarsak, Toshiba gibi bir Dünya devinin de bu pazarda lider olacağını düşünüyorum.
Toshiba Led Lamba ları inceleme fırsatım da oldu, kesinlikle herkesin incelemesini tavsiye ederim.Hiçbir ısınma yok, bozulma yok, gün ışığı kalitesinde aydınlatma gücüne sahip, benim en çok ilgimi çeken özelliği ise sinekleri ve kelebekleri çekmemesi, çok enterasan bir şekilde , nerde kullanırsanız kullanın, hiçbir sineğin ve kelebeğin ilgisini çekmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electro77 8 yıl
Bu led ampulleri kimse alıpta ne evine nede iş yerine takmaz. 1 ampule 120 TL verilir mi? Bence Led ampullerin fiyatı 5 - 10 TL olana kadar hiçbir firma satmasın boşuna rafta yer kaplar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,4b izlenme · 7 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
3,9b izlenme · 20 sa. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,2b izlenme · 7 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,4b izlenme · 9 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
04:19
Braun Series 5 5140s testte
24,5b izlenme · 11 ay
57:56
2si1: SSD fiyatları düşüyor!
13,9b izlenme · 11 ay
07:14
IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu?
23,9b izlenme · 11 ay
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,8b izlenme · 1 gün
03:11
Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"
12,6b izlenme · 6 ay
03:56
E3 Mixer standında Forza 4 deneyimi
22,7b izlenme · 11 ay
34:08
2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz
7b izlenme · 1 ay
21:12
2si1 inceleme | Samsung Watch Active
5,6b izlenme · 1 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,4b izlenme · 6 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,6b izlenme · 1 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim