Geleceğin teknolojisi LED Aydınlatma hakkında her şey

Genel Yayın Yönetmeni
|Konu 2011 sene 2015 ve evin her yeri led ve telefonlarda amoled kullaniliyor
egenin_efesi
Hocam dükkanmda sanalpazar.com/... istediğiniz her ortamı ısıtacak led ampul mevcut.
Bilginize.
| gelecek çok farklı olacak.
her evde olması gereken bence fiber aydınlatma ama o da çok masraflı.
|100 wattlık ışık veren led ampul var mı? 2 tane de salona almak istiyorum. Yapı marketlerde hep düşük güçte olanlardan var.
|Hort un allahı
|Led Lambalara Yakında Türkiyenin Geçeceğini düşünüyorum..Bir kere Led Lambayı Kendi Kendinize kolayca yapabilme imkanınızda var. Florasan gibi gayet homojen sonuçlar alabiliyoruz yaptığımız led lambalar ile..ayrıca led lamba nasıl yapılır sitemizde de sizler için anlatıyoruz..Kendi Led Lambanızı Yapabilmeniz Şerit Led ve Adaptör gibi elektronik parçalar hariç hepsi bizde şu an var..Onları sizin seçiminize bırakıyoruz..Alın size Led Lambaları nasıl yapabileceğinize ait bir link..
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Saygılarımla..
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|Konu takibe deger
|Yarım saatlik tanıtım videosu ilk defa görüyorum, bunu seyretmek için zaman ayırmak lazım.
| arıza çıkardığı zaman masrafı çok oluyo
wwww.piramitbilisim.com
|Led teknolojisinin keşfi yeni olmasada olgunlaşmaya başlaması ve piyasaya girmesi son dönemde başladı.Şu an için pahalı ve yeteri kadar gelişmemiş olsada.Çok değil bir 10 yıl içinde hatırı sayılır oranda kullanım alanı bulacak sanıyorum yaygınlaştıkça fiyatıda düşecektir.Fiyatı düştükçede yaygınlığı artacaktır.Geleceğin teknolojisi...
| Çinliler cikarmadan bunlar ucuzlatmaz.
Çinliler cıkardımı 3-5 tl ye düşer.
|Selamlar,
Gerçekten Serkan Bey çok güzel anlatmış, 2020 yılda tüm pazarın minimum %60 ının da Led olacağını varsayarsak, Toshiba gibi bir Dünya devinin de bu pazarda lider olacağını düşünüyorum.
Toshiba Led Lamba ları inceleme fırsatım da oldu, kesinlikle herkesin incelemesini tavsiye ederim.Hiçbir ısınma yok, bozulma yok, gün ışığı kalitesinde aydınlatma gücüne sahip, benim en çok ilgimi çeken özelliği ise sinekleri ve kelebekleri çekmemesi, çok enterasan bir şekilde , nerde kullanırsanız kullanın, hiçbir sineğin ve kelebeğin ilgisini çekmiyor.
|Bu led ampulleri kimse alıpta ne evine nede iş yerine takmaz. 1 ampule 120 TL verilir mi? Bence Led ampullerin fiyatı 5 - 10 TL olana kadar hiçbir firma satmasın boşuna rafta yer kaplar.
Müşteriye led spot takmak istediğimizi söyleyince fiyatıda duyunca vaz geçiyor. Kısaca led spot lar 35 ve yukarısı fiyatdan satılıyor öyle kötü firmalarında değil philips , osram.
Birde toshibanın başka modeli varmı bilmiyorum ama spot da 12v çok 1.5 ila 2.5 ile çalışan spotlar var ve 50v lık spot kadar ışık veriyor. 12v ne kadar veriyor onu bilmiyorum ama sonuçta bu led işi şu an için çok pahalı.
Öyle sadece lambalardan çok fazla elektrik faturası yansımıyor. Çoğunluk tasarruflu ampul kullanıyor zaten.
Ne zaman 1.5 yada 2.5 v lik led ürünler fiyatı makul alınabilecek düzeyde olursa tasarruflu ampul gibi hem çok satılır hemde ilk tercih olur.
Birde birşey belirtmek istiyorum villa yada lüks akıllı binalarda oturan arkadaşlarım ve akrabalrım var var. Led aydınlatmalı bütün lambalarını değiştirdiler geneli akkor lamba kullanıyor tasarruf için değil sadece görünüm. Sonuçta lüx kavramı tasarrufla bağdaşmaş tamamen zevk.
Toshiba led olark ucuz piyasada kalırsa ozaman tutar.Yoksa tasarruflu ampullere devam.