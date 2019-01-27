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Geleceğin telefonları | Mobilite

3 ay
8,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu ve Vivo tarafından tanıtımı yapılan yeni nesil telefonlar deliksiz ve butonsuz tasarımlarıyla geleceğin modelleri olarak gösteriliyor. Mobilite'nin yeni bölümünde tüm bu gelişmeleri yorumluyoruz
Mobilite'nin yeni bölümünde akıllı telefon dünyasındaki en son modelleri, en yeni gelişmeleri yorumluyoruz. Özellikle Meizu ve Vivo'nun geleceğin telefon olarak tanımlanan herhangi bir porta ya da butona sahip olan telefonları ilgi çekici. 

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NOSTOY 3 ay
mesut reis senin konulara bakış açın , tarzın ve dokunduğun ayrıntılar kesinlikle nokta atışı. " her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır " derler ya , seninde hiç kimsede görmediğim ve tam olarak bana olması gerektiği gibi bir analiz yeteneğin var. Tebrik ediyorum.
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dostum kertenkele 3 ay
O katlanır telefon o şekilde gelmeyecek boşuna ağzınızın suyu akmasın. Giriş telefonu için çok gelişmiş bir teknoloji gibi duruyor.
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koyunsavar 3 ay
Türkiye deki fiyatları bilmiyorum Avrupa ülkesinde kalıyorum S9 450 euro S9 plus 550 euro mate 20 550 euro mate 20 pro 850 euro one plus en ucuzu 580 euro. Fiyatlardan atıp duruyorsunuz benim gördüğüm Samsung daha ucuz ve kaliteli. Neden bug dolu şişirme Çin telefonu alayım ki?? Samsung tek suçu sizi düzenli olarak beslememek.
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koyunsavar 3 ay
Oly şu küreselciler den emir geldi Samsung u gömün kendi çaplarinda her hafta görmüyorlar. Bu dünyadaki telefonlar sizin heyecanlanma seviyenize göre satılmıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Harikaydınız,zevkle izledim.En sevdiğim videolarınızdan biriydi.Ben de sizin incelemenizi yapayım.
Tarafsızlığınız, büyük küçük marka demeden herkese giydirmeniz veya olumlu yanlarını ortaya koymanız size olan güvenimizi her gün daha fazla pekiştiriyor. En önemliside bu zaten. Samimiyet. Bizden yana olduğunuz her yorumunuzda görülüyor.
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Gunpower-storm 3 ay
Noluyor biri anlatabilir mi
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freemind15 3 ay
mesut reiz 2si1 zannetti programın sonuna doğru. Erdi reiz dik durdu eğilmedi. auuuuuuuu
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khaos 3 ay
Öncelikle Samsung un telefon arenasında heyecanı kaybettiği,"beklenirlilik" konusunda çok gerilediği ile ilgili tespitlerinizin altına imza atmamak mümkün değil ancak Samsung'u Nokia ya benzetmek ne kadar doğru? Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ki içine ucundan bucağından elektroniğin girdiği neredeyse satılan her üründe (otomobilden tv ye depolamaya beyaz eşyaya vs vs) %80 belki de daha fazla ihtimalle bir samsung komponenti bulunuyor.Acaba ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın dediği gibi "Bütün yumurtaları tek sepete koyma." stratejisi güdüyor olamaz mı? Yine bildiğim kadarıyla firmanın ana gelir/kar kaynağı mobil bölümü de değil.
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İstinyeBoy 3 ay
Apple burda Türkiye’yi hem Avrupa ülkesi olarak düşünüp Euro cinsinden fiyatı ayarlıyor hem de 2 yıl garanti olunca Applecare fiyatını üstüne ekliyor . Ama yinede 2-3 bin lira fiyat farkı oluyor bu kesinlikle Apple Türkiye’nin bizi sazan yerine koyması anlamına geliyor.
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modjox 3 ay
apple tr fiyatına 2 yıl garantinin de etkisi var ne kadar var bilemem ama amerika da garanti 1 yıl
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