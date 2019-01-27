Geleceğin telefonları | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Meizu ve Vivo tarafından tanıtımı yapılan yeni nesil telefonlar deliksiz ve butonsuz tasarımlarıyla geleceğin modelleri olarak gösteriliyor. Mobilite'nin yeni bölümünde tüm bu gelişmeleri yorumluyoruz
Mobilite'nin yeni bölümünde akıllı telefon dünyasındaki en son modelleri, en yeni gelişmeleri yorumluyoruz. Özellikle Meizu ve Vivo'nun geleceğin telefon olarak tanımlanan herhangi bir porta ya da butona sahip olan telefonları ilgi çekici.
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