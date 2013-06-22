General Mobile Discovery "Yeni Fiyat / Performans Kralı" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Önemli Güncelleme: Telefonun güç tasarruf modu aktif edildiğinde çeşitli sorunlar ile karşılaşıldığını gördük. Fakat güç tasarruf modunun kapatmanın telefonun genel çalışmasına negatif bir etkisi bulunmadığı için daha öncesinde tedbir amaçlı kaldırdığımız tavsiye eder ve fiyat / performans logoları tekrar geri iade edilmiştir.
4.7" HD IPS Ekranı, 4 Çekirdekli işlemcisi, PowerVR SGX544MP grafik birimi, 1GB belleği, MicroSD karta program kurmaya izin vermesi, Çift SIM Kart yuvası, ince ve hafif kasası yanı sıra 802.11n ve Bluetooth 4.0 desteği gibi zengin kablosuz bağlantı seçenekleri sunan Discovery, 599TL'lik satış fiyatıyla belki de son dönemde piyasaya sürülen en heyecan verici telefon. Bu videomuzda Discovery'i sizler için ayrıntılı bir şekilde inceliyor, menü ve oyun performansına özel olarak değiniyoruz.
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Merhaba,
Bu telefon zaten Android 4.2 ile geliyor daha ne güncelleme alması gerekiyor ki? :)
Android kullanıcılarında şu güncelleme takıntısına anlam veremiyorum. Android sürümü belli konularda önemli olabilir ama asıl önemli olan cihaza yüklü gelen sürümün ne kadar stabil olduğudur.
Eğer telefona yüklü gelen sürüm stabil ve sorunsuz ise 5.0 veya 6.0'ı almasa da olur ki burada 600TL'lik bir telefondan söz ediyoruz.
Sevgiler,
Mesut Çevik
O zaman 600TL'e 2GB bellekli bir telefon çıkana kadar beklemeye devam tabi. Tercihler farklı olabilir fakat yazdıklarımdan fakire güncelleme yok anlamını çıkartabilmek için olaya hangi açıdan bakmak lazım ben bulamadım :)
Sevgiler,
Mesut Çevik