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General Mobile Discovery "Yeni Fiyat / Performans Kralı" video inceleme

5 yıl
232,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Önemli Güncelleme: Telefonun güç tasarruf modu aktif edildiğinde çeşitli sorunlar ile karşılaşıldığını gördük. Fakat güç tasarruf modunun kapatmanın telefonun genel çalışmasına negatif bir etkisi bulunmadığı için daha öncesinde tedbir amaçlı kaldırdığımız tavsiye eder ve fiyat / performans logoları tekrar geri iade edilmiştir.
4.7" HD IPS Ekranı, 4 Çekirdekli işlemcisi, PowerVR SGX544MP grafik birimi, 1GB belleği, MicroSD karta program kurmaya izin vermesi, Çift SIM Kart yuvası, ince ve hafif kasası yanı sıra 802.11n ve Bluetooth 4.0 desteği gibi zengin kablosuz bağlantı seçenekleri sunan Discovery, 599TL'lik satış fiyatıyla belki de son dönemde piyasaya sürülen en heyecan verici telefon. Bu videomuzda Discovery'i sizler için ayrıntılı bir şekilde inceliyor, menü ve oyun performansına özel olarak değiniyoruz.
 
 

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Speed-Step 5 yıl en beğenilen KalemKolik
ScAnMaN

Ram yüzünden kaybediyor açıkca belirteyim.Yeni güncellemeler için DH editörleri artık 1gb ramin sıkıntılı olabileceğini söylüyordu.

Merhaba,

Bu telefon zaten Android 4.2 ile geliyor daha ne güncelleme alması gerekiyor ki? :)

Android kullanıcılarında şu güncelleme takıntısına anlam veremiyorum. Android sürümü belli konularda önemli olabilir ama asıl önemli olan cihaza yüklü gelen sürümün ne kadar stabil olduğudur.

Eğer telefona yüklü gelen sürüm stabil ve sorunsuz ise 5.0 veya 6.0'ı almasa da olur ki burada 600TL'lik bir telefondan söz ediyoruz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
ScAnMaNRam yüzünden kaybediyor açıkca belirteyim.Yeni güncellemeler için DH editörleri artık 1gb ramin sıkıntılı olabileceğini söylüyord...
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2 Yanıt Yanıtla +247
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daysleeperxp 5 yıl
Akıllı telefonlar 500 tl'yi geçmemeli diye düşünüyorum, geçen sene bunu söyledim diye beni topa tutmuşlardı burada, demekki oluyormuş.
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Speed-Step 5 yıl
Merhaba,

O zaman 600TL'e 2GB bellekli bir telefon çıkana kadar beklemeye devam tabi. Tercihler farklı olabilir fakat yazdıklarımdan fakire güncelleme yok anlamını çıkartabilmek için olaya hangi açıdan bakmak lazım ben bulamadım :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,O zaman 600TL'e 2GB bellekli bir telefon çıkana kadar beklemeye devam tabi. Tercihler farklı olabilir fakat yazdıklarımdan fakire güncelleme y...
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HmB_SaL 5 yıl
3g isareti mavi idi kirmizi oldu. neden acaba?
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erergin 5 yıl
bu cihazın pili değişebiliyor mu? yedek pil bulunuyor mu orjinal ya da yan sanayi?
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01001101 5 yıl HmB_SaL
HmB_SaL

3g isareti mavi idi kirmizi oldu. neden acaba?

sizin 3G kullanmakta olduğunuz sim'in rengi kırmızı olarak ayrlanmış olsa gerek.

ayarlar -> tüm ayarlar -> sim yönetimi. buraya girip, ilgili sim'e tıklayıp oradan rengi değiştirmeyi deneyin.
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baranselona 5 yıl
arkadaşlar Gerçek ips çakma ips falan yok dün elime aldım 2 farklı discovery i dediğimiz gibi görüntü farklı fakat çakma dediğiniz ekranlı discovery de konsantrast yüksek yani beyaz ekranda çakma dediğiniz ekran bembeyaz gösterirken Gerçek dediğiniz ekran sarı gösteriyor siyah ekranda ise biri siyah gösterirken biri gri gösteriyor yandan ha Nerden anladın konstantrastı derseniz l920 de ekran konstantrastını kendin ayarlayabiliyordun ve yükselttiğinde aynı çakma denilen ekran gıbi görünüyor düşürdüğünde Gerçek denilen ekran gibi oluyor... bu sorun tamamen ıps ekran üreticisinin konstantrast ayarlamasından oluyor. yoksa çakma ekranmış bilmem neymiş hikaye bence...
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DH Misafiri 5 yıl
slm arkadaslar benim bir sorum olcak tus kilidini acmak icin yan tusa basiyoz ve ekrana basip aciyoruz yan tusa basmadan acma sekli varmi baska acaba bilen varmi ???
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01001101 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

slm arkadaslar benim bir sorum olcak tus kilidini acmak icin yan tusa basiyoz ve ekrana basip aciyoruz yan tusa basmadan acma sekli varmi baska acaba bilen varmi ???

forum.donanimhaber.com/...

01001101

24 Aralık peşin edit: arkadaşlar uygulama güncelleme alıp türkçe olmuş zaten, ben aşağıda ingilizce hali için anlatmıştım ama zaten 1-2-3.. diiye maddelere tek tek bakarsanız uygulama ekranında yukarıdan aşağıya sırayla gttim. sırayla baktığınızda karışıklık yaşamazsınız yani.


auto screen on programı iki şekilde kullanılabilir. bunlar:

1- ahizenin yanındaki uzaklık sensörü ile (elinizi oraya koyduğunuzdatelefon uyanır)
2- hareket sensörü ile (hiç kullanmadım ama sanırım telefonu masada dururken alıp kaldırdığınızda uyanıyor telefon)

bizim odaklandığımız konu ilk çalışma modu, yani uzaklık snesörü ile. bunun için yapılması gereken ayarları aşağıda anlattım:

not: elle ekran açmayı kullanabilmek için aşağıdaki 1, 4 ve 5 nolu ayarları yapıp hemen programı kullanmaya başlayabilirsiniz. diğer ayarları daha sonra yapsanız da olur.

1- auto screen on programını açıp en üstteki "auto screen on enableb" a tick atın.
2- show notification ayarı: program sistem tarafından sonlandırılacak olursa bildirim ekranında uyarı koyuyor, ve sen de bunu görüp programı tekrar başlatıyorsun. aslında normalde program sonlanmaz ama ara sıra nedense sonlandırılıyor hakkaten. yani bu ayara da tick atabiliriz (çok da önemli bi ayar değil)
3- auto start'a da tick atın, telefonu kapatıp açınca program otomatik çalışsın diye.
4- en önemli ayar; chooce sensor den proximity sensor ü seçin. bu uzaklık sensörüdür (g-sensor ise hareket sensörü oluyor)
5- twice touch a tick atmayın (kapalı olsun yani twice touch) çünkü eğer bu ayarı aktif yaparsanız, telefonun uyanması için sensöre iki kez basmanız gerekecek.
6- wake up timeout: telefon uyandığında, kilidin açılmasını bekleme süresi. ben 5sn yaprım. yani ekranı açınca 5sn içinde kilidi açmazsam ekran tekrar kapanıyor. keyfinize göre ayarlayın sizde.
7- the lowest battery: pil az kaldığında bu programın kendi kendine kapanmasını istiyosanız buradan ayarlayın. ben hiç kapanmasını istemediğim için 0 yaptım. böylece pilim %0'a inene kadar program hep çalışacak.
8- screen off timeout: telefon uyuduktan sonra belli bir süre içinde ekranı hiç açmazsanız, o süre sonunda programın kapanmasını istiyosanız buradan ayarlayın. bu ne demek? şimdi mesela bu ayarı 60min (dakika) yaptığımızı düşünelim. tekefon uyuduktan sonra 60 dakika boyunca ekranı hiç açmazsak, bu süre sonunad program kendi kendine sensörü pasif yapacak. ben böyle bi ayar kullanmak istemedim, buyüzden listenin en altından "never stop" seçtim (hiçbir zaman durma)
9- wake lock ve wake lock part time ayarları: bu ayarları hiç kullanmadım ama orda yazan açıklamaya göre sanırım sensörü farklı bi modda çalıştırıp daha hassas ölçümler yapıyor. böylece nadir de olsa elinizi algılamaması gibi sorunlar azalıyor sanırım (ölçüm yaparken daha ince eleyip sık dokuduğu için) ancak pili ciddi anlamda etkileyebileceğine dair uyarı koyulmuş. zaten bu ayarlar aktif değilken bile sensör ün algılama potansiyelinden memnunum ben.
10- auto pause at sleep: zekice düşünülmüş bir ayar. gece biz uyurken telefonu kullanmayacağımız için, bu uyku sürecinde sensörü boşu boşuna aktif tutmamak açısından böyle bi ayar koyulmuş. ben bu ayarı aktif edip, set sleeping time kısmından kapanma saatini 00:30, açılma saatini de 06:00 olarak girdim, yani gece bu süreçte sensör kapalı olacak.
11- charging time only: eğer programın sadece cihaz şarjda iken açık olmasını istiyosanız bu özelliği aktif edin.


programın en güzel yanlarından biri şu; elinizi snesörün üzerine koyup beklettiğinizde ekran açılmıyor ama elinizi geri çektiğiniz anda ekran açılıyor. bunun faydası ise şu; telefon cebinizde iken ekran açılmaz ama yolda herhangi bir işi için telefonu cebinizden çıkardığınız anda daha siz hiçbişey yapmadan telefonun uyandığını göreceksiniz (yani cepten çıkarıp ekranı yüzüme çevirdiğim anda ekran kapalıyken açılıveriyor) bu da büyük bi kolaylık sağlıyor.


sıkça sorulan soru: abi dediğin ayarları yaptım ama elimi algılamıyor, 10 kere denesem 3 kere algılıyor

cevap: uzaklık sensörü 1-1.5cm lik mesefeyi ölçer, ve çok hızlıhareketleri yakalayamayabilir. sensörün herzaman düzgün algılayamayacağı hareketler:
1- elini sensörün üzerinden geçirerek sağa sola hareket ettirip durursan (yani el sallıyormuş gibi
) hızlı geçiş nedeniyle sensör algılayamayabilir. ya da algılasa bile, elinizi sağa sola salladığınız için el ilk geçişin ardından kısa bi sürede ikinci kez geçecek ve snesör eli ikinci kez algılayınca gene ekranı açmayacak (böyle bişey de var hakkaten)
2- sensörün üzerine dokunuyorsunuz, ama parmağınızla dokunuyorsunuz, ve bunu 5kere deneseniz 3 ünde sensör algılamıyor. burda sorun şu; parmağınızla dokunduğunuz için tam nişan almanız gerekecek, yani azcık yan tarafa dokunsanız algılamayabilir (aslında ben parmakla da açabiliyorum artık iyi öğrendim sensörün yerini ama ilk başta zorluk çekersiniz) ya da hızlıca dokunup çekiyosanız gene algılamayabilir.

en garanti kullanım şekli: masanın üzerinde duran telefonun üst kısmına (yani ahizenin olduğu kısma) elinizi düz halde koyup kaldırın:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ben böle yapıyorum, %99 algılıyor elimi. tabi elini ışık hızıyla indirip kaldırırsan gene algılamayabilir


gerek normal kullanım, gerekse kılıflı kullanım (kılıf kapağını açınca ekranın otomatik açılması) için bire bir program.

play.google.com/...

bu da ekranı widget ile kapatmak için:

play.google.com/...
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bthnmlk 5 yıl
Androidteki oyundakilerin sistem gereksinimlerini bilmiyorum da şimdi bu telefon her oyunu kasmadan açarmı gta sanandeeasta kasıyor diye duymuştum
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Guest-4FA0FAA0A 5 yıl
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freedom058 5 yıl
merhaba cıhaı bugun aldım
şimdi şarja takıtım

kaç saat şarjda kalması gerek?

kapalımı açıkmı olcak pekı?

br sorum daha olcak uzerındekı andriod surum yukseltılebılıyormu?
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hitaf1453 5 yıl
sırf mesut reis bu kadar ısrar etti diye bende bu telefonu alacagım
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DH Misafiri 5 yıl
telefonu 3 aydır kullanıyorum, çok memnunum ancak geçen hafta 32gb hafıza kartı aldım. 32 gb kartla çalışmada sürekli sorun çıkıyor, donmalar oluyo, bazı programlar açılmıyor. yardımcı olabilecek kimse varmı?
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fbm333 5 yıl
telefonu bende yeni aldım gerçekten çok güzel telefon ama bi türlü t9 klavye bulamadım hep ücretsiz sürümlerini yükledim acaba ondan mı.
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syruse 5 yıl
Arkadaşlar ben de telefonu n11den yeni aldım ve güzel güzel kullanıyorum.

Yalnız şarj çok az gidiyor.

Güçlü bi batarya takma durumumuz var mı acaba? 1800mah yerine 2500mah falan

Veya taşınabilir şarj cihazı olarak performansı iyi bir cihaz var mı aramızda kullanan?

Şarjın biraz daha uzun gitmesine ihtiyacım var ama nasıl bilmiyorum
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01001101 5 yıl syruse
syruse

Arkadaşlar ben de telefonu n11den yeni aldım ve güzel güzel kullanıyorum.

Yalnız şarj çok az gidiyor.

Güçlü bi batarya takma durumumuz var mı acaba? 1800mah yerine 2500mah falan

Veya taşınabilir şarj cihazı olarak performansı iyi bir cihaz var mı aramızda kullanan?

Şarjın biraz daha uzun gitmesine ihtiyacım var ama nasıl bilmiyorum

oyun oynuyosunuz sanırım. ben oyun oynamam ama son bikaç günde ilk defa oyun oynayınca çabuk bittiğini farkettim. oyun oynamadığım normal kullanımımda en az bir buçuk gün olmak üzere, iki gün gidebiliyo şarj. bir kez 3 gün kullandım:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


15 gün sonra ekleme: oyun oynayınca az gitmiyomuş, benim bataryada sorun olmuş 0.7amperlik makinayla şarj ettiğim için. 1amper ile şarj etmeye başlayınca düzeldi.
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mu5tafa 5 yıl
güzel bir inceleme.
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Muallim Murat 5 yıl
Arkadaşlar facebook ve twitterdan bildirimler sorunsuz bir şekilde geliyor değil mi ?? Herhangi bir sorun yoktur umarım
16 GB 700 TL şuan, alınır mı ?
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SuperSantorelli 5 yıl
bu cihaz bir harika dostum.
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