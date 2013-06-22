General Mobile Discovery "Yeni Fiyat / Performans Kralı" video inceleme

Önemli Güncelleme: Telefonun güç tasarruf modu aktif edildiğinde çeşitli sorunlar ile karşılaşıldığını gördük. Fakat güç tasarruf modunun kapatmanın telefonun genel çalışmasına negatif bir etkisi bulunmadığı için daha öncesinde tedbir amaçlı kaldırdığımız tavsiye eder ve fiyat / performans logoları tekrar geri iade edilmiştir.

4.7" HD IPS Ekranı, 4 Çekirdekli işlemcisi, PowerVR SGX544MP grafik birimi, 1GB belleği, MicroSD karta program kurmaya izin vermesi, Çift SIM Kart yuvası, ince ve hafif kasası yanı sıra 802.11n ve Bluetooth 4.0 desteği gibi zengin kablosuz bağlantı seçenekleri sunan Discovery, 599TL'lik satış fiyatıyla belki de son dönemde piyasaya sürülen en heyecan verici telefon. Bu videomuzda Discovery'i sizler için ayrıntılı bir şekilde inceliyor, menü ve oyun performansına özel olarak değiniyoruz.