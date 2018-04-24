General Mobile GM 8'i inceledik "F/P odaklı, tek kamerayla Bokeh'li"

Bu videoda General Mobile'ın 18:9 ekranlı, tek kamerayla Bokeh yapabilen F/P odaklı telefonu GM 8'in tasarımını ele alıyoruz, bileşenlerinden bahsedip performansını, kamerasını her şeyini sınıyoruz.

GM 8, General Mobile’ın 18:9 ekran formatına sahip ilk telefonu, aynı zamanda da en büyük ekranlısı olma özelliğini taşıyor, daha önce 5.5 inçten büyüğünü görmemiştik General Mobile tarafında. Telefon zincirinin de tepesinde GM 8, incelemesine kutusundan başlayalım.



Telefon görselinin olduğu bir kılıftan sonra sert plastik kutuya erişiyorsunuz. İçerisinden telefonun kendisi, 5V 2A Turbo Charge hızlı şarj adaptörü, kirlenmeye açık ama silikonlu, nispeten esnek bir Micro USB kablosu, Dolby Audio destekli kulakiçi bir kulaklık ve ekstra olarak şeffaf silikon bir kılıf çıkıyor.



Silikonlu, çok karışmayan bir kablosu ve sert plastik, hafif hazneleri var, beraber gelen tiplerle kulağa gayet iyi oturuyorlar, hiç öyle düşecek gibi değiller. Maksimum sesi gayet yüksek, ses profili basslar ve tok seslerden yana, rap, trap, enstrümental parçalar, 32Hz bandındaki o bass sesler kutudan çıkan bir kulaklığa göre gümbür gümbür değil ama yeterince derin.

Dinamik aralık limitli kalmış, tizlerin bir keskinliği yok, tok sesler tizleri ve midleri perdeliyor genelde. Üç butonlu kontrolcüsü ve aramalarda işini yapan mikrofonuyla iş görür, müziğe düşkünler yine kendi kulaklarını kullanırlar zaten.



Altın sarısı ve Uzay grisi şeklinde iki rengi var GM 8’in. 15.4cm boyunda, 7.2cm eninde ve 7.96mm kalınlığındaki telefon 152 gram ağırlığında. 5.7 inç, Corning Gorilla Glass kaplamalı, ama hangisi onun bilgisi yok, ekranın kasaya oranı %74.7. Benzer fiyatlı rakipleri mesela Xiaomi Mi A1, Red Mi Note 4, Huawei P9 Lite, Vestel Venüs Z10, ekran kasa oranı bunlardan %5 civarı daha iyi, ufak bir rakam gibi görünse de pratiğe ciddi yansıyor. Geride kaldığı rakibi %78 ekran-kasa oranlı LG Q6. Ağırlığı konusunda rakipleriyle benzer bir çizgide, yorucu bir telefon değil.



Önü iki renk seçeneğinde de beyaz, arkası parlak plastik malzemeden. Kavisli hatları var, kesen bir çizgisi, çıkıntısı yok, ele avuca oturuyor telefon. Cam veya metal gibi özel hissettiren bir malzeme değil kesinlikle, kalite hissi de zayıf geldi bana lakin diri ve tutunca içi doluymuş gibi hissettiriyor, çıtırdamıyor. En önemlisi de kılıf kullanmayacaklar için parmak izi tutmuyor. Tuhaftır, telefon kumaş yüzeylerde yüzüstü dururken yavaş yavaş kayıp gidiyor, dikkatli olmak lazım.



Üst barda yakınlık sensörü, ahize, bildirim LED’i ve özçekim kamerası, alt barda sanal butonlar var, ekstra bir detay yok.

Sağ tarafta açma kapama butonu, sol tarafta ses ayarları ve hat-Micro SD kart girişi var. Ses ayarlarına orta, güç butonuna da baş parmakla erişiyorsunuz. Hafif sertler, klikliler, geri dönütleri de iyi. Telefonu yanlarından tutunca ulaşmaları zor değil ama daha aşağıda olabilirlerdi.



Yukarıda 3.5mm kulaklık jack’ı, aşağıda da sırasıyla hoparlör, Micro USB ve mikrofon bulunuyor. GM 5 Plus’da ne güzel Tip C’ye geçilmişti, şimdi geri dönülmüş. Geri dönüşün tek sebebi maliyeti değil bence, kullanıcıların benimseyememesi ve her yerde bulamayacağınız bir kablo olması da önemli faktörler diye düşünüyorum.



Arkada beyaz flaşıyla çıkıntılı bir kamera var, çıkıntı ortada olduğu için masada pek yalpalamıyor. Altında olması gereken yerde parmak izi okuyucusu, altlara doğru göze batmayacak şekilde General Mobile yazısı ve sertifikasyon bilgileri var. Okuyucu biraz nazlı, tam ortasını hedef almak gerekiyor, günlük tempoda, hareket halindeyken birkaç defa denettiriyor haliyle, çalışınca ortalama bir hızda çalışıyor.



5.7 inç HD+ yani 1440x720, 5.7 inç HD+ yani 1440x720, 18:9 formatında IPS Incell LCD bir ekran, 282PPI piksel yoğunluğuyla yeterince keskin, normal mesafeden bakınca olumsuz bir durum yok. Renkler yeterince canlı, beyazlar beyaz, siyahlar segmenti için derin siyahlar. Dizi-film, YouTube’da bir şeyler izlerken güzel ama 18:9 formatı yaygın değil henüz. Beni üzen kendi oynatıcısında içeriği tam ekrana yayamamam oldu, ek bir oynatıcıya ihtiyacınız var. YouTube’da sorunsuz, biraz kırpılıyor ama ekrana yayılıyor görüntü.



Maksimum ışığı ortalama düzeyde, güneş altında görünür kalabiliyor ama fulleniyor ışık. Yansıma anlamında bir problemi yok. Bakış açısına göre ufak renk değişimleri var ama belirgin veya rahatsız edici değiller.



Ekrana 28nm mimarili 64-bit Snapdragon 435 güç veriyor. 8 enerji tasarrufu odaklı çekirdek 1.4GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yük altında dördü 1.4, 3’ü 1.1GHz’de çalışıyor. Grafik tarafında Adreno 505 var. 4.5G destekli CAT 7 300Mbit indirme ve CAT 13 150Mbit yükleme hızı destekli, internet üzerinden sesli görüşme VoLTE, görüntülü görüşme ViLTE için yükleme hızı fazlasıyla iyi.



Real Racing 3’teki performansı gayet oynanabilir düzeyde, yoğun sahnelerde kare/saniye biraz azalıyor ama takılma, kare atlaması yok. Modern Combat 5 için de aynı şeyleri söyleyebilirim, çözünürlük 720P’nin biraz üstü sonuçta, Snapdragon 435 altından kalkabiliyor.

Asıl mesele PUBG, telefonla oynamak da keyifli, düşük grafik ayarlarıyla beraber oynanabilir bir performans alıyorsunuz, 18:9 ekran yatay modda daha geniş olduğu için nişan alması daha kolay. Kamera bölgesi ısınıyor, stress testinde performans hayli kayba uğruyor ama benzer süreler oyun oynadım, hissedilir bir performans kaybı oluşmadı.



3GB RAM/32GB depolama ve elimdeki gibi 4GB RAM/64GB depolamalı iki versiyonu var. Şunu söyleyeyim, RAM ikisinde de gayet yeterli, ekstra depolama için Micro SD kart takabiliyorsunuz. Dahili depolamanın özellikle yazma hızı segmentinin ötesinde, okuma hızı da orta düzeyde, segmenti düzeyinde.

Arkada 13MP F2.0 diyaframlı, önde yine 13MP F2.2 diyaframlı birer kamera var. Arka kamera 1080P, ön kamera 720P 30 kare/saniye video kaydı destekli.



Güç butonuna çift basarak hızlıca açabiliyorsunuz kamerayı. Toplam 6 modu var, porte modu en ilgi çekici olanı, detaylarına değineceğim, ayarlar menüsü de derli toplu ve aradığınızı bulması kolay ama sadece dikey liste var, buraya bir güncelleme lazım.

Odaklaması, bu konuda en başarılı Dual Pixel kameralar kadar iyi neredeyse, aydınlık ya da az ışıklı, anlık gerçekleşiyor odaklama, çekim hızı için ortalama diyebilirim. İyi ışıkla net, gün ışığında da sosyal medyada paylaşılası fotoğraflar alabildim. Dinamik aralığı iyi aslında ama HDR ile karanlıktaki detayları daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Karanlıkta segmentindeki rakipleri gibi ISO’ya bel bağlıyor, noise belli ediyor kendini, profesyonel mod yok bu arada.

Portre modu için ille de iki kameraya gerek yok, Google yazılımla tek kamerada başarıyor bunu, GM 8’de de çektiğiniz şey bir insansa arka plandan ayrımı fena değil ama ışık azalınca epeyi afallıyor.

Video anlamında gayet iş görür sonuçlar alabildim, renk dengesinde bir sorun yok, ışık dengesi biraz kaçabiliyor ama genelde dinamik aralığı iyi. Otomatik odaklama hızı 4-5 bin liralık amiral gemisi dediğimiz telefonlar kadar hızlı neredeyse, gayet hızlı tepki veriyor, fiyat segmentinde böyle bir odaklama hızı yok.



Özçekim kamerası net şeyler çekiyor, tamam güzel ama 13MP’nın hakkını verdiğini pek düşünmüyorum. Açısıyla da 2-3 kişiyi fotoğrafa sığdırırsınız. Gün ışığıyla gayet paylaşılası fotoğraflar alabiliyorsunuz, bazen koyu tonları fazlaca açabiliyor. Dinamik aralığı yeterli düzeyinde, ışığın azaldığı ortamlarda harekete pek gelemiyor.

Portre modu ön kamerada bazen 4-5 bin liralık telefonları aratmayacak kadar iyi obje-arkaplan ayrımı yapıyor, hakkını yememek lazım, yazılım gücü diyelim kısaca. Videosu FHD için ortalama düzeyde, renk ve ışık dengesini iyi kuruyor ama dinamik aralık pek geniş değil, ışığın azaldığı ortamlarda iş görür sonuç verdi.



Özetlemek gerekirse, arka kameranın özellikle odaklama hızı beni şaşırttı, kamerayı birkaç gömlek yukarı taşımış, iyi fotoğraflar da çekiyor, portre modu başarımı hariç fiyat segmentinde sevdim arka kamerayı. Ön kamera normal haliyle segmentiyle benzer çizgide ama portre modu yine birkaç üst seviyeye taşımış bu kamerayı da.



Android 8.0, stok arayüz. Aslında söyleyecek bir şey yok, gerçekten yok çünkü her türlü ekstradan arınmış, seri, takılmayan, durmayan bir arayüz bu, her şey yeterince hızlı açılıyor kapanıyor. Bunun ekstra diyebileceğim iki şey var, ilki şu, telefona çift dokunarak uyandırabiliyor, tekrar uykuya alabiliyorsunuz, ikincisi de Dolby Audio.

Farklı senaryolar için farklı ekolayzır ayarları sunan bir uygulama diyebiliriz, tekrar değineceğiz. General Mobile’ın üzerinde özellikle durduğu şey Google Fotoğraflar ile sınırsız fotoğraf depolama özelliği lakin bu özellik GM 8 ile sınırlı değil, her Android telefon faydalanabiliyor bundan. GM 8’den en büyük beklentim güncelleme desteği, 8.1 ve sonrası umarım gecikmeden gelir.



Mono hoparlör. Maksimum sesi düşük, detay ayrımı, dinamik aralığı zayıf, tok seslerin hemen hemen üzerinden geçen bir hoparlör, Dolby Audio modları ses profilini değiştiriyor ama yine makbul bir şey çıkmıyor ortaya. Neyse ki bir şeyler izlerken hepten yüzüstü bırakmadı beni, vokaller yeterli. 3.5mm jack Xiaomi Mi Pro HD kulaklıklarımı ideal bir ses yüksekliğine ulaştırdı ama tam potansiyelinin gerisinde, dinamik aralık da öyle, fiyat segmenti çizgisinde kaldı diyelim, böyle doyurması zorlu bir kulaklıkla doğal bir sonuç.



7.96mm kalınlığındaki gövdede 3075mAh Li-Po batarya. Vestel Venüs Z10, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia XA1 Plus bunlar arasında ortada bir oranı var lakin kendi içinde 5.5 inç ekranlı, 7.9mm’de 3100mAh sunan GM 5 Plus varken açıkçası daha iyisini beklerdim GM 8’de. Otomatik ekran ışığı ve hücresel veri ile yaptığım testlerde internette sörf, Whatsapp, 2 saat civarı Spotify, yarım saat kadar telefon görüşmesi, bol bol fotoğraf ve video çekimi derken ortalama 5 saat ekran süresi elde ettim, günü çıkarmaktan bir tık fazlası diyebiliriz. Telefonun tam şarjı 2 saat civarı sürüyor.



802.11ac destekli Wi-Fi modülü 2.4GHz ve 5GHz bantlarına bağlanabiliyor, menzil veya stabilitede bir sorun yaşamadım. Bluetooth 4.2 ile geliyor, GPS de çok vakit almadan yeterince uyduya bağlanabildi testlerim itibarıyla. Sevenleri için ekleyeyim, FM radyo destekli.



General Mobile GM 8. İlk etapta General Mobile GM 8. İlk etapta 18:9 ekran formatı ve fiyatı segmentinde başarılı ekran kasa oranıyla ayrışan bir telefon, detaya inince arka kameranın odak hızı ve ön kameranın yazılımla desteklenmiş bokeh efekti gibi segmentinde az rastlanır şeylerle karşılaştım, şaşırdım ama şaşırdığıma memnunum. Maksimum ekran ışığının yeterli sınırında olması, hoparlörünün zayıflığı, Turbo Charge’ın aslında o kadar hızlı olmaması haricinde finalde açıkçası özellikle eleştirebileceğim bir şey yok. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 3GB RAM ve 32GB depolamalı versiyonun fiyatı 999 lira. Türkiye garantili rakiplerinin mesela LG Q6, Casper VIA G1 Plus, Vestel Venüz Z10, Huawei P9 Lite, Alcatel Idol 5 birçoğundan Android 8.0 ile ayrışıyor, ikinci etapta kamera paketi, arkada hızlı odaklama, Google sayesinde gayet verimli bokeh efekti, üçüncü olarak da modemi, çoğu rakibi CAT 6 modemli, GM 8 CAT 7, yükleme hızında da CAT 13 standardında, bu nitelikleriyle ayrışan bir telefon. Fiyat/Performansı oranı başarılı mı, Türkiye garantili telefonlar arasında başarılı arkadaşlar, öne çıkan özellikleri de kafanıza yatıyorsa 1000 lira bandında bakılması gereken telefonlardan biri.